DHA YURT BÜLTENİ - 9

İlk tören Ulu Önder'in kentte ilk karşılandığı yer olan merkez Aziziye (Ilıca) ilçesinde düzenlendi. Atatürk'ün kent merkezinde karşılandığı yer olan İstanbulkapı Semti'nde devam eden törenlere Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Protokol bayrak eşliğinde Atatürk'ün Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk Anıtı'nda çelenkler konuldu, gençler bar tuttu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz'un Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığını söyledi. Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış, hunharca katliamlara maruz bırakılan, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış Erzurum'un, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve en ulvi mücadeleyi başlattığı gün olduğunu belirten Sekmen, "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, kendi ifadesiyle, 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' dediği ve yine Paşa'nın, milletin bir bütün olduğunu ve kesinlikle parçalanamayacağını, hele hele manda ve himayenin ki, asla kabul edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan etmek için Erzurum'a geldiği gündür" diye konuştu.

-Cirit atlarının yürüyüş esnasında davul zurna eşliğinda oynaması

-Havuz başında düzenlenen tören

-Çelenk Koyma ve İstiklal Marşı

-Mehmet Sekmen'in konuşması

-Folklor ve Mehteran Gösterisi

-Atatürk Evi Ziyareti

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

===============

Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldı

Bursa'da SİVAS’ta 1993 yılında Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26’ncı yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 şair, yazar, ozan ve 2 otel görevlisinin hayatını kaybettiği olayların 26'ıncı yıl dönümünde Bursa’da anma programı düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Setbaşı’nda buluşan grup, sloganlar atarak, Heykel’e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma etkinliklerini her yıl düzenleyeceklerini belirten Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ali Özkan "Biz bu anmaları her yıl yapacağı, unutulmasın, bu yangınlar bir daha yaşanmasın. Her 2 Temmuz’da alanlarda olacağız, ta ki ülkemize demokrasi, barış, kardeşlik gelene kadar" dedi.