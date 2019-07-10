DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi ŞIRNAK'ta dün merada hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, silahla başlarına ateş edilerek şehit edilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik (40) toprağa verildi.

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünün Herbüş mevkisinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran çobanlar, zihinsel engelli Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, dün başlarından silahla ateş açılarak öldürülmüş bulundu. PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edildikleri belirlenen Demir ve Çevik'in cenazeleri, hastanedeki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çobanlardan Abdulhakim Demir Geçitboyu köyünde, Vali Çevik ise Silopi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit edilen çobanlardan Abdulhakim Demir için Geçitboyu köyü camisinde taziye kuruldu. Taziyeye binlerce vatandaşın yanı sıra Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da katıldı.

'BU ZULÜM, BU VAHŞET KARŞILIKSIZ KALMAZ'

Demir ailesine taziyelerini ileten Vali Aktaş, Çevik ve Demir'in kanlarının yerde kalmayacağını söyledi. Vali Aktaş, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dün eli kanlı terör örgütü çocuklarının rızkı için ekmeğinin peşinden koşan 2 çobanı hunharca katletti. Suçsuz günahsız iki masum insanımızın daha önce yaptığı gibi, daha önce masum insanlarımızı katlettiği gibi yine katletti. Ama şu iyi bilinsin ki bu kan yerde kalmaz. Bu zulüm bu vahşet karşılıksız kalmaz. Allah'ın izniyle güvenlik kuvvetlerimiz olayı haber alır almaz büyük bir operasyona başladılar. Zaten o bölgede operasyonlarımız sürekli devam ediyor. Allah'ın izniyle en kısa sürede bu cinayeti işleyen bu katliamı yapan kalleş terör örgütünün mensupları Allah'ın izniyle hak ettikleri cezayı bulacaklar. İnşallah en kısa sürede sizlerin yüreği de soğuyacak bir şekilde onların leşleri orda kurda kuşa yem olduğunda, sizler orda gördüğünüzde sizlerin de vicdanı rahat edecek. Allah rahmet eylesin sizlerin de başı sağ olsun. İnşallah bu son olsun diyoruz. Tabi şunu da söylemek isterim. Bu kalleş eli kanlı terör örgütüne taraf olan, aferin diyenler bunların peşinden gidenleri de Allah kahretsin diyoruz. Allah onları da bu yanlış duruşlarından, bu ihanet noktasından bir an önce akıllarını başlarına getirsin. Onlara bu yanlıştan dönsünler diyoruz. Eğer dönmezlerse de Allah onları da perişan eylesin diyoruz."

'BÖYLE GARİBAN BİR İNSANI NASIL ÖLDÜRÜRSÜNÜZ?'

Şehit edilen çobanlardan, aynı zamanda zihinsel engelli olan Abdulhakim Demir'in ağabeyi emekli güvenlik korucusu Mehmet Salih Demir ise kardeşinin kaçırıldıktan sonra öldürüldüğünü kaydederek, 3 amcasının da teröristler tarafından şehit edildiğini söyledi. Demir, "Benim kardeşim engelliydi. Raporu vardı. Köyün çobanıydı, kendi ekmeğinin derdindeydi. Hiç kimseye bir zararı dokunmuyordu. Kuşlara bile zarar vermezdi. Bu alçak teröristler dün gelip benim kardeşimi hayvanların yanında yakalamışlar. 200 metre ileriye götürüp öldürmüşler. Kalleşçe öldürmüşler. Kafalarına silah dayayıp öldürmüşler" dedi.

"Biz terör örgütlerini lanetliyoruz" diyen Demir, şöyle devam etti:

"Ben 23 yıl koruculuk yaptım. 3 amcam bugüne kadar şehit oldu. Köyümüzde de o kadar şehit ve gazimiz var. Benim kardeşimin kimseye zararı dokunmazdı. Engelli kimliği cebinde dağlarda çobanlık yapardı. Benim kardeşimin silahı falan yoktu. Kardeşim çok gariban bir kişiydi. Dünyadaki tüm insanları öldürseniz, en son bunu öldürürsünüz. O kadar gariban bir kişiydi. Bölgeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar bizlere haber verdiler. Biz de karakola haber verdik. Baktık cenazeleri büyük bir taşın arkasına saklamışlar. Getirip hastaneye götürdük. Benim kardeşim hiç kimseye bir zarar vermedi. Ne köylülere ne de başka bir kimseye zarar vermemiştir. Bütün köy benim kardeşimin ölümüne üzüldü. Sanki kendi kardeşleri ölmüş gibi üzüldüler. Çünkü zararsız biriydi. Konuşmazdı. Gariban biriydi. Benim kardeşim 6 yıllık evli ve çocuğu yok. Dün bu teröristler orada kaç insan görseydi, hepsini öldürürlerdi. Fırsat bulsalardı, öldürürlerdi. Kadın, çocuk kimi görselerdi öldürürlerdi. Onlarda vicdan, iman yok. Böyle gariban bir insanı nasıl öldürürsünüz? Bunların Kürt davası ile ilgilisi yok. Kürt, Kürt'ü öldürmez. Bu Kürtlük davası değil. Madem ben ve sen Kürt'üz neden beni öldürüyorsun? Bunların Kürtlük ile alakaları yok. Başka gayeleri var."

Görüntü Dökümü

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Taziye kurulan köy camisi

Taziyeye gelen vatandaşarlar

Vali Mehmet Aktaş ve beraberindekilerin taziyeye gelişi

Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması

Abulhakim Demir'in abisi Mehmet Salih Demir ile Röp.

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 868 MB Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ================== Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik Hakkari'de, PKK'lı teröristler tarafından 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanmasından sonra yoğun bir askeri hareketlilik başladı. Yüksekova ilçesinden kalkan taarruz helikopterlerinin bölgeye gittikleri görüldü.

Irak'ın kuzeyindeki üsse dün yapılan ikmal faaliyeti esnasında PKK'lı teröristler saldırıda bulundu. Askeri araca yapılan roketli saldırıda, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit askerler dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ında yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan yoğun operasyonlar, gece ve bu sabah da sürdürüldü. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan peş peşe kalkan Atak tipi taarruz helikopterleri Dağlıca bölgesi üzerinden geçip, Irak sınırına doğru yönelirken, personel taşıyıcı zırhlı birliklerin de yine aynı bölgeye doğru gitikleri görüldü. Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesi kırsalında dün yaşanan askeri hareketlilik ise sürüyor.

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-Yüksekova 3. Piyade Tüman Komutanlığı'ında helikopterlerin kalkması

-Helikopterlerin Dağlıca bölgesine yönelmeleri

-Kent merkezindeki ambulans hareketliliği

-Yüksekova Devlet Hastanesi tabellası Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ================== Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olarak açılıyor TÜRKİYE-Suriye sınır hattında bulunan Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti, 'arkeopark' olarak cumartesi günü ziyarete açılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ortak ekibi tarafından, Arkeopark'ın bir bölümünün açılışı ve Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Fatma Şahin'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, kamu ve kurum müdürleri, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bolonya Üniversitesi’nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti, akademisyenler ve davetliler katıldı. Toplantıda Milattan Önce 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Cumartesi günü kapılarını açacak olan arkeoparkta ziyaretçiler için kazı alanına paralel yürüyüş yolları, kafeteryalar ve dinlenme alanları bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, arkeopark açıldığında yabancı turistlerin kente geleceğini belirterek, "Yapılan bu antik kent çalışmasının sonunda büyük bir hazineyi hep birlikte bütün dünyaya duyuracağız. Kitaplar değişecek ve bütün bilim dünyası buraya gelecek. Bu şehrin kültürel mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu şehrin iki rekabet gücü var birisi sanayi diğeri kültürel mirasıdır. Özellikle Asya turisti buraya gelecek. Kapadokya’ya, Pamukkale’ye, Efes’e gelen turistler buraya gelecekler. Bundan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti ise bölgeye gelecek olan turistlerin saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebileceğini belirtti. Marchetti, askeri bölgede bulunduğu için ziyarete kapalı olan antik kentte, 2011'den bu yana Türk- İtalyan ortaklığında yürütülen kazılarda çok değerli buluntular ortaya çıkarıldığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antik Kent Drone Görüntüsü

- Kazı Çalıymaları

- Kazı çalışmalarında bulunan eserler

- Arkeopartan 3D Panaromik Görüntü

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Nikolo Marcetti'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 680 MB Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) =================== İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı Kocaeli'de halk arasında 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kandıra yolu Cezaevleri mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne gitmekte olan Başak Yılmaz idaresindeki 41 TB 838 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Servet Demirbaş idaresindeki 41 AH 121 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan Başak Yılmaz ve annesi Aynur Yılmaz, hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Samet Demirbaş ile çocuklar Ecrin Demirbaş, Yusuf Demirbaş ve Arife Demirbaş yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

- Yaralıların ambulanslara taşınmaları

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Jandarma ve itfaiyenin çalışmaları

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),(DHA) ================= 120 bin Euro değerindeki deney cihazını 100 bin TL'ye ürettiler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ) öğrencilerin eğitimlerine destek için kurulan 750 bin lira maliyetli nehir yataklarındaki, denizlerdeki pekçok olayı modellemeyi yapabilen hidrolik laboratuvarında kullanılan deney cihazı, yurt dışından ithal etmek yerine akademisyenler ve öğrencilerin çalışmasıyla 100 bin TL’ye kuruldu.

Türkiye’de birkaç üniversitede bulunan ve yurt dışında üretilen 120 bin Euro değerindeki hidrolik kanalların bulunduğu cihaz ve laboratuvarın yazılımı, tasarımı ile üretimi akademisyenler ve öğrencilerin çalışmasıyla yerli bir firmaya yaptırıldı. BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Kutoğlu, deney cihazlarının yurt dışından ithal edildiğini söyleyerek çalışmalarıyla 100 bin maliyetle üniversitelerine laboratuvarı kazandırdıklarını söyledi. Akademisyenler ve öğrenciler olarak en az maliyetle bir hidrolik laboratuvarı kurduklarını belirten Prof.Dr. Kutoğlu, laboratuvarın nehir yataklarındaki, denizlerdeki pekçok olayı modellemeyi yapabildiğini ve üniversiteler için çok önemli olduğunu ifade etti. Mühendislik fakültelerindeki laboratuvarın Türkiye’deki üniversiteler arasındaki sayılı laboratuvarlar arasına girdiğini anlatan Prof.Dr.Kutoğlu, şöyle dedi:

”Bu hidrolik kanal ile aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz piyasada öyle kolay bulabileceğiniz bir şey değil. Arkadaşlarımız bunun için bir fiyat teklifi almışlardı yurt dışından. 120 bin Euro’ydu, 750 bin TL’den fazla bir ücret. Tabi pahalı bir rakam geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu. Karşınızda yerli ve milli bir tasarım duruyor. Arkadaşlarımız tarafında tasarlanmış ve yurt içinde imal edilmiş bir tasarım.”

‘TAMAMEN TÜRK YAPIMI’

Kurulan laboratuvar ve hidrolik kanalının birçok alanda kullanılabildiğini ve özellikle öğrenciler için önemli deneylerin gerçekleştirilmesine olanak sağladığını ifade eden projenin tasarımcısı Dr. Onur Dündar şöyle dedi:

“Cihazımızın üzerinde bir otomasyon sistemi var. Bunun yazılımı da tamamen bize ait. Bu sistem, deney düzeyin de otomatik olarak verilerin toplanmasını sağlıyor. Belirlenen noktalara ardışık olarak gidip o noktalardaki verileri toplayıp bilgisayara aktarmamızı sağlıyor. Bu sistemin tamamı otomasyon ve imalatı ile birlikte Türk bir firma tarafından yapıldı. Dizaynı ise bizim tarafımızdan yapıldı.”

Görüntü Dökümü

-Hidrolik deney cihazından detaylar

-Cihazın çalışmasından detaylar

-Dekan Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ile röportaj

-Detaylar Süre: (6:41) Boyut: (754 MB) Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) ================== Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 300 polisle düzenlenen operasyonda, helikopter ve drone ile tespit edilen 2 bin kök Hint keneviri bitkisi sökülerek imha edildi. Görüntü Dökümü

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Hevsel bahçesinden detay

Polis ekiplerinin hevsele girişi

Bir kenevir tarlasının bulunması

Polislerin kenevirleri toplayıp imha etmesi

Hassas burunlu köpek

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 581 MB Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)