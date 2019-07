DHA YURT BÜLTENİ - 9

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Haber: Taylan YILDIRIM, Cavit AKGÜN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / DALAMAN (Muğla), (DHA)

Metil alkol zehirlenmesinden ölen işletmecinin cenazesi toprağa verildi

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve dün akşam hayatını kaybeden restoran işletmecisi Hasan Arif Can Bağdaş’ın (41) cenazesi toprağa verildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 9 Temmuz'da zehirlenme şüphesiyle getirilen 3 kişiden C.Ç. ile Hasan Arif Can Bağdaş hayatını kaybetti. Bir gözünü kaybeden Abdulkadir K.'nın tedavisi sürerken hayatını kaybeden 1 çocuk babası Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

