DHA YURT BÜLTENİ - 9

Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)
BARINAKTAKİ KÖPEKLER KURTARILDI
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Göcek'e kadar uzanan orman yangını sırasınnda, bölgede bulunan barınaktaki 250 köpek için Fethiye Belediyesi ile vatandaşlar seferber oldu. Belediyenin gönderdiği araçların yanı sıra köpeklerin bakımını yapan vatandaşlar kendi araçlarıyla yangının olduğu bölgeye gitti. Onlarca araca bindirilen 250 köpek, bölgedeki çeşitli pansiyon, ev ve Göcek'teki futbol sahasına götürüldü. Burada köpeklerin bakımı yapıldı. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanması, barınağın eksikliklerinin giderilmesinden sonra köpeklerin tekrar o bölgeye götürüleceği belirtildi.
ALEVLERLERİ SÖNDÜRDÜKTEN SONRA YEMEK YİYEBİLDİLER
Gece boyunca etkili olan alevlerle mücadele eden orman söndürme işçileri, sabaha karşı yangının kontrol altına alınmasından sonra yemeklerini yiyebildi. Özveriyle yangını söndürmek için çalışan işçiler, peynir, domates, zeytin ve karpuzdan oluşan yemeklerini birbirleriyle paylaştı, karınlarını doyurdu.
Orman işçileri, daha sonra, bu bölgeyi yeniden yeşillendirmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangın bölgesinden görüntü.
İşçilerle röportaj.
Barınaktan kurtarılan köpeklerin görüntüsü.
Köpekleri kurtaranlarla yapılan röportaj.
Haber: Taylan YILDIRIM, Cavit AKGÜN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / DALAMAN (Muğla), (DHA)
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Metil alkol zehirlenmesinden ölen işletmecinin cenazesi toprağa verildi
Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve dün akşam hayatını kaybeden restoran işletmecisi Hasan Arif Can Bağdaş’ın (41) cenazesi toprağa verildi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 9 Temmuz'da zehirlenme şüphesiyle getirilen 3 kişiden C.Ç. ile Hasan Arif Can Bağdaş hayatını kaybetti. Bir gözünü kaybeden Abdulkadir K.'nın tedavisi sürerken hayatını kaybeden 1 çocuk babası Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Görüntü Dökümü
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-Adli tıp önündeki kalabalık
-Cenazenin morga alınması
-Çıkarılması ve cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının gidişi
-Adli tıp kurumu ve morg tabelası
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Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)
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Adana'da bir kişi sahte içkiden tek gözünü kaybetti
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 3 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, tedavi gören Abdulkadir K.'nın ise bir gözünde tam görme kaybı yaşandığını söyledi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, görme ve bilinç bozukluğu, bulantı, kusma, göğüs ağrısı şikayetiyle nedeniyle son 1 ay içerisinde hastaneye 2 gruptan oluşan 9 kişinin başvurduğunu söyledi. Prof. Dr. Sebe, metanol zehirlenmesi teşhisi konulan hastaların 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin de gözlerinde kısmi kayıplar yaşandığını kaydetti. Önceki gün hastanede tedavi altına alınan 3 kişilik gruptan C.Ç.'nin dün sabah, H.C.B.'nin dün akşam hayatını kaybettiğini anlatan Sebe, tedavi gören son hasta Abdulkadir K.'ın da bir gözünde tam görme kaybı yaşandığını bildirdi.
BANDROLLÜ ÜRÜNLER TAVSİYE EDİYORUZ
Alkol kullanımı konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr. Ahmet Sebe, şunları söyledi:
“Vatandaşlarımıza alkol kullanımını önermiyoruz. Alkol almak istiyorlarsa da bilindik marketlerden, bandrollü ürünler almalarını tavsiye ediyoruz. Restoranlarda da vatandaşlarımız bandrolü kendisi açmalı. Piyasadan etil alkol alıp evde üretmelerini önermiyoruz. Metil alkolün 20 cc’si bile hastayı öldürebilir. Hastaların erken teşhisi önemli. Görme kaybı oluştuktan sonra bunu geri döndürmek çok zor, çoğu zaman da imkansız. Erken dönemde bu hastayı yakalayabilirsek tedaviyle görme kayıplarına müdahale şansımız, hayatlarını kurtarma şansımız oluyor. Burada hekim arkadaşlara da önemli rol düşüyor. Hastanın mutlaka iyi sorgulanması, alkol öyküsü varsa kan gazı göndermeleri gerekiyor. Görme bozukluğu olan her hastada beyin kanaması, beyin felci değil de metil alkol zehirlenmesinin olabileceğinin düşünülmesi gerekiyor."
Görüntü Dökümü
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- Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe'nin açıklaması
- Detaylar
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Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA, (DHA)
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Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu minibüsünün, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Silvan- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'a yolcu taşıyan Medeni Özdemir yönetimindeki 21 HA 282 plakalı minibüs, köy yoluna giren Mehmet Şahin'in kullandığı 72 DZ 642 plakalı otomobile çarpıp, devrildi. Kazada, iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılar acil servislerde tedaviye alınırken, otomobilde bulunanların, dün akşam kazada yaşamını yitiren din görevlisi Hüseyin Ekdi'nin Alibey köyündeki taziyesine gittikleri belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Ambulans
Kazaya karışan araçlar
Jandarma ekipleri
Polis ekipleri
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB
Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)
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Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kök boya ile yapılan el dokuması halılar, unutulmaya yüz tuttu. Üretimi oldukça zahmetli olan, piyasada hak ettiği değeri bulmayan halılar, fabrikasyon ürünlere yenik düştü.
Ayvacık ilçesinde, kök boya kullanıldığı için renkleri solmayan, üretimi oldukça zahmetli olan el dokuması halılar, piyasada değerini bulmayınca, bu meslek zamanla unutulmaya yüz tuttu. Bir zamanlar neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunan Yukarıköy ve Çamkalabak köylerinde de vatandaşlar bu meslekten uzaklaştı.
Halı dokumayı çocukken öğrenen köylülerden Ayşe Çarıksız, 5 metre eninde ve 2 metre boyundaki bir halıyı 2 kişinin bir ayda dokuyabileceğini belirterek, “Hazırlaması, iplerini bir araya getirmesi çok zor. Siyahını, kırmızısını, mavisini, yeşilini hazırlıyorsun. Bir ay hazırlık yapılıyor, bir ay da dokuması sürüyor, 2 ayda bitiyor. Boyası, doğal kök boya. En zoru da bu boyaları hazırlaması. Önceden boyaları Doğal Boya Araştırma Geliştirme Merkezi yapıyordu. Ancak burası kapandı, artık Balıkesir Sındırgı'da hazırlatıyoruz boyaları. Eskisi gibi değil, millet bırakıverdi yani. Şu anda 2 metre eninde, 3 metre boyunda bir halı 3 bin 500 TL, 4 bin TL’den daha aşağı kurtarmaz. Bir siyah rengi için 2 gün uğraşıyoruz. Ama solma yok. Halılarımız koyunların sırtından çıkan yapağıdan oluyor. Yün kullanmıyoruz. Yapağı çok değerlidir. Eskimez, kopmaz. Ama yün dayanmaz" diye konuştu.
Belediye Başkanı CHP’li Mesut Bayram, “Ayvacık halısı yıllardır meşhur bir halıydı. Ama son dönemde maalesef onlar da teknolojinin karşısında yenik düştüö dedi.
Başkan Bayram, "Şu an halı dokumacılığını köylerde özendirmeye, desteklemeye yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Fakat yeni nesil bunu yapmak istemiyor. El dokuması halılar teknolojiye yeniliyor. İnşallah en yakın zamanda tekrar Ayvacık'ta, halıcılığa hak ettiği değeri verip, halı atölyeleri ile bunu taçlandıracağız ve ekonomiye katkı sunacağızö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Ayşe Çarıksız'ın halı dokumasından görüntü.
Ayşe Çarıksız ile röp.
Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röp.
Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
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Bitlis’te 40 köyde 80 bin ağaca fıstık aşısı yapıldı
Bitlis’te 2012 yılında başlatılan 'Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında 40 ayrı köyde 80 bin bıttım ve menengiç ağacı aşılanarak fıstık ağacına dönüştürüldü. Eğitimlerle aşılamayı da öğrenen köylüler ürün almaya da başladı.
Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2012 yılında Hizan ilçesinde başlattığı, 2014 yılında ise il merkezine bağlı köyler ile Mutki ilçesinde sürdürdüğü 'Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında bölgede yabani olarak yetişen bıttım ve menengiç ağaçları üzerine Siirt fıstığı aşısı uygulanarak ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Aşılama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde bulunan 40 köyde yabani bıttım ve menengiç ağaçlarını fıstık ağaçlarına dönüştürmek amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başlarken, aşılama ise halen devam ediyor. Proje kapsamında 4 yılda 80 bin aşı yapılırken bölgede bıttım ağaçlarının sayısının ise yaklaşık 750 bin civarında olduğu belirtildi.
'HEDEF 100 BİN AŞI'
Siirt fıstığının Antep fıstığına oranla daha iri ve yağlı olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Bozdemir, önümüzdeki yıl hedeflerinin 100 bin aşı olduğunu açıkladı. Bozdemir, hedeflerinin bu sayıyı bu yıl 100 bine ulaştırmak olduğunu belirterek, "Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Siirt fıstığının Bitlis’teki geçmişi 15 yıla dayanır. Siirt fıstığı, kökeni İran fıstığının kuzeni olup Antep fıstığından bir miktar büyüktür. Siirt fıstığında son dört yılda yaptığımız aşılamalar sonucunda yeni yeni meyvelerini almış bulunmaktayız. Daha çok bıttım ağaçlarına aşılama yapıyoruz. Menengiç te olabiliyor ama bizim en çok uygun gördüğümüz bıttım ağaçları oluyor. Bitlis genelinde ortalama 500 bin ile 750 bin bıttım ağacının olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
'AŞILANAN AĞAÇLAR 3-4 YILDA MEYVE VERİYOR'
Müdürlük olarak vatandaşları bu konuda bilinçlendirip ek gelir sağlanmasını hedeflediklerini belirten Bozdemir, projenin uygulanması konusunda çok çalıştıklarını söyledi. Köylülerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılarak aşılama eğitimi aldıklarını anlatan Bozdemir, "Köylüler hem aşılamayı öğreniyorlar hem de kendi bıttım ağaçlarına aşı yapıyorlar. Bugün aşılanan ağaç 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlıyor ve 6-7 yıl arasında ise tam anlamıyla meyveye oturur. Bitlis’in Siirt’ten farklı olarak bıttım ağaçlarına aşılama yaptığımız için meyve vermeye oturması çok daha kısa sürüyor. Bu yüzden bizim yaptığımız aşılar ekonomik olarak 5 yılda hemen kendisini gösteriyor. Bölgedeki köylüler ağaç başına 10 ile 30 kilo verim alıyor. Fıstığın şuan ki satış fiyatına 50 lira dersek bu da bir ağacın 500 ile bin 500 lira gelir getirmsi demektir" diye konuştu.
Proje ile Ayrancılar köyünde Siirt fıstığı yetiştiriciliği yapan Aydın Akdemir, 2 yıldır ürün almaya başladıklarını söyledi. Akdemir, "Bu projeden bütün köylüler olarak faydalanmaya başladık. Şuanda köyümüzde proje dahilinde olan yaklaşık 5 bine yakın bıttım ağacımız var. Bu yıl yine yaklaşık 4 bin aşılama yaptık. Hemen hemen her sene bu sayı kadar aşılama yapıyoruz. 2015’in ilk mahsullerini de almaya başladık" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Bıttım ağaçlarından detaylar
-Aşılanarak meyve veren bıttım ağaçlarından detay
-Fıstık meyvesinden detaylar
-Aşılama çalışmalarından görüntü
-Aşılama yapan ekiplerin budama ve aılama çalışmalarından detay
-Köylülerden detay
-Ziraat Mühendisi Muhammed Bozdemir ile röportaj
-Köylülerden Ayhan Akdemir ile röportaj
-Genel ve özel detaylar
Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -
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