DHA YURT BÜLTENİ - 9

Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)

BARINAKTAKİ KÖPEKLER KURTARILDI Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Göcek'e kadar uzanan orman yangını sırasınnda, bölgede bulunan barınaktaki 250 köpek için Fethiye Belediyesi ile vatandaşlar seferber oldu. Belediyenin gönderdiği araçların yanı sıra köpeklerin bakımını yapan vatandaşlar kendi araçlarıyla yangının olduğu bölgeye gitti. Onlarca araca bindirilen 250 köpek, bölgedeki çeşitli pansiyon, ev ve Göcek'teki futbol sahasına götürüldü. Burada köpeklerin bakımı yapıldı. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanması, barınağın eksikliklerinin giderilmesinden sonra köpeklerin tekrar o bölgeye götürüleceği belirtildi.

ALEVLERLERİ SÖNDÜRDÜKTEN SONRA YEMEK YİYEBİLDİLER

Gece boyunca etkili olan alevlerle mücadele eden orman söndürme işçileri, sabaha karşı yangının kontrol altına alınmasından sonra yemeklerini yiyebildi. Özveriyle yangını söndürmek için çalışan işçiler, peynir, domates, zeytin ve karpuzdan oluşan yemeklerini birbirleriyle paylaştı, karınlarını doyurdu.

Orman işçileri, daha sonra, bu bölgeyi yeniden yeşillendirmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın bölgesinden görüntü.

İşçilerle röportaj.

Barınaktan kurtarılan köpeklerin görüntüsü.

Köpekleri kurtaranlarla yapılan röportaj. Haber: Taylan YILDIRIM, Cavit AKGÜN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / DALAMAN (Muğla), (DHA) ================ Metil alkol zehirlenmesinden ölen işletmecinin cenazesi toprağa verildi Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve dün akşam hayatını kaybeden restoran işletmecisi Hasan Arif Can Bağdaş’ın (41) cenazesi toprağa verildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 9 Temmuz'da zehirlenme şüphesiyle getirilen 3 kişiden C.Ç. ile Hasan Arif Can Bağdaş hayatını kaybetti. Bir gözünü kaybeden Abdulkadir K.'nın tedavisi sürerken hayatını kaybeden 1 çocuk babası Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Görüntü Dökümü

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-Adli tıp önündeki kalabalık

-Cenazenin morga alınması

-Çıkarılması ve cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

-Adli tıp kurumu ve morg tabelası

SÜRE:01'06" BOYUT:122 MB Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================= Adana'da bir kişi sahte içkiden tek gözünü kaybetti Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 3 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, tedavi gören Abdulkadir K.'nın ise bir gözünde tam görme kaybı yaşandığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, görme ve bilinç bozukluğu, bulantı, kusma, göğüs ağrısı şikayetiyle nedeniyle son 1 ay içerisinde hastaneye 2 gruptan oluşan 9 kişinin başvurduğunu söyledi. Prof. Dr. Sebe, metanol zehirlenmesi teşhisi konulan hastaların 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin de gözlerinde kısmi kayıplar yaşandığını kaydetti. Önceki gün hastanede tedavi altına alınan 3 kişilik gruptan C.Ç.'nin dün sabah, H.C.B.'nin dün akşam hayatını kaybettiğini anlatan Sebe, tedavi gören son hasta Abdulkadir K.'ın da bir gözünde tam görme kaybı yaşandığını bildirdi.

BANDROLLÜ ÜRÜNLER TAVSİYE EDİYORUZ

Alkol kullanımı konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr. Ahmet Sebe, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımıza alkol kullanımını önermiyoruz. Alkol almak istiyorlarsa da bilindik marketlerden, bandrollü ürünler almalarını tavsiye ediyoruz. Restoranlarda da vatandaşlarımız bandrolü kendisi açmalı. Piyasadan etil alkol alıp evde üretmelerini önermiyoruz. Metil alkolün 20 cc’si bile hastayı öldürebilir. Hastaların erken teşhisi önemli. Görme kaybı oluştuktan sonra bunu geri döndürmek çok zor, çoğu zaman da imkansız. Erken dönemde bu hastayı yakalayabilirsek tedaviyle görme kayıplarına müdahale şansımız, hayatlarını kurtarma şansımız oluyor. Burada hekim arkadaşlara da önemli rol düşüyor. Hastanın mutlaka iyi sorgulanması, alkol öyküsü varsa kan gazı göndermeleri gerekiyor. Görme bozukluğu olan her hastada beyin kanaması, beyin felci değil de metil alkol zehirlenmesinin olabileceğinin düşünülmesi gerekiyor."

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- Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe'nin açıklaması

- Detaylar SÜRE:03'53" BOYUT:430 MB Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA, (DHA) ================== Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu minibüsünün, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Silvan- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'a yolcu taşıyan Medeni Özdemir yönetimindeki 21 HA 282 plakalı minibüs, köy yoluna giren Mehmet Şahin'in kullandığı 72 DZ 642 plakalı otomobile çarpıp, devrildi. Kazada, iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılar acil servislerde tedaviye alınırken, otomobilde bulunanların, dün akşam kazada yaşamını yitiren din görevlisi Hüseyin Ekdi'nin Alibey köyündeki taziyesine gittikleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Ambulans

Kazaya karışan araçlar

Jandarma ekipleri

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) ================= Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kök boya ile yapılan el dokuması halılar, unutulmaya yüz tuttu. Üretimi oldukça zahmetli olan, piyasada hak ettiği değeri bulmayan halılar, fabrikasyon ürünlere yenik düştü.

Ayvacık ilçesinde, kök boya kullanıldığı için renkleri solmayan, üretimi oldukça zahmetli olan el dokuması halılar, piyasada değerini bulmayınca, bu meslek zamanla unutulmaya yüz tuttu. Bir zamanlar neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunan Yukarıköy ve Çamkalabak köylerinde de vatandaşlar bu meslekten uzaklaştı.

Halı dokumayı çocukken öğrenen köylülerden Ayşe Çarıksız, 5 metre eninde ve 2 metre boyundaki bir halıyı 2 kişinin bir ayda dokuyabileceğini belirterek, “Hazırlaması, iplerini bir araya getirmesi çok zor. Siyahını, kırmızısını, mavisini, yeşilini hazırlıyorsun. Bir ay hazırlık yapılıyor, bir ay da dokuması sürüyor, 2 ayda bitiyor. Boyası, doğal kök boya. En zoru da bu boyaları hazırlaması. Önceden boyaları Doğal Boya Araştırma Geliştirme Merkezi yapıyordu. Ancak burası kapandı, artık Balıkesir Sındırgı'da hazırlatıyoruz boyaları. Eskisi gibi değil, millet bırakıverdi yani. Şu anda 2 metre eninde, 3 metre boyunda bir halı 3 bin 500 TL, 4 bin TL’den daha aşağı kurtarmaz. Bir siyah rengi için 2 gün uğraşıyoruz. Ama solma yok. Halılarımız koyunların sırtından çıkan yapağıdan oluyor. Yün kullanmıyoruz. Yapağı çok değerlidir. Eskimez, kopmaz. Ama yün dayanmaz" diye konuştu.

Belediye Başkanı CHP’li Mesut Bayram, “Ayvacık halısı yıllardır meşhur bir halıydı. Ama son dönemde maalesef onlar da teknolojinin karşısında yenik düştüö dedi.

Başkan Bayram, "Şu an halı dokumacılığını köylerde özendirmeye, desteklemeye yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Fakat yeni nesil bunu yapmak istemiyor. El dokuması halılar teknolojiye yeniliyor. İnşallah en yakın zamanda tekrar Ayvacık'ta, halıcılığa hak ettiği değeri verip, halı atölyeleri ile bunu taçlandıracağız ve ekonomiye katkı sunacağızö diye konuştu.