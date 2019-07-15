DHA YURT BÜLTENİ-9 

Ovacık'ta yaylada patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz biri kız 2 çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız ise yaralandı. İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cesedi ise morga konuldu. Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR OVACIK (Tunceli),(DHA) ======================== Başkan Büyükkılıç'dan 'istifa' açıklaması: Kargalar bile güler Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin 2035 yılına kadar yapılandırılmış 1 milyar 200 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Büyükkılıç, "Döndürülemeyecek bir borç değil. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye istifamı sunmuşum da o kabul etmemiş. Buna kargalar bile güler" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Terminal Kavşağı'na yapılan katlı kavşak trafiğe açıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri için dedikoduların eksik olmadığını, hem belediyenin borcu hem de sağlığı nedeniyle istifa edeceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Başkan Büyükkılıç "Bu şehre hizmet eden, Melikgazi’yi cazibe merkezi yapmış olan Memduh Büyükkılıç'a bu şehir Büyükşehir'e hizmet etme şansı vermişse altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Gerek tecrübe, gerek birikimimizle her güçlüğü aşarız. Dedikodularla niye zihnimizi meşgul edelim. Bizler ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Hiçbir projemiz yarım kalmadı ve hepsini sürdürüyoruz. Hepsinin kaynaklarını sağladık. Cuma günü Milli Savunma Bakanımızla, Ulaştırma Bakanımızla projelerimiz için önümüze çıkan engellere takılmadan devam etmek amacıyla görüşmeler yaptık. Çarşamba günü Ulaştırma Bakanımızla bir kez daha görüşülecek. Havaalanının ihaleye çıkılması için gerekli adımı atıyoruz. Biz bunlar için çalışıyoruz. Biz neyle uğraşıyoruz, başkaları neyle uğraşıyor" diye konuştu.

'BUNA KARGALAR BİLE GÜLER’

Başkan Büyükkılıç, belediyenin borcuna ilişkin ise "Bizim 2 milyar lira borcumuz yok. 1 milyar 200 milyon liralık 2035 yılına kadar yapılandırılmış bir borç söz konusu. Döndürülmeyecek bir borç değil. Bu kadar yatırım yapılmışsa, bu rakamlar doğaldır. Rakamları kendileri uyduruyor, kendileri inanıyor, sonra bu dedikoduları paylaşıyor. Biz borcumuzu günü gününde ödüyoruz. Çok şükür sağlığımız da yerinde. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye istifamı sunmuşum da, o kabul etmemiş. Buna kargalar bile güler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüşüm ve 'borcun altından kalkamıyorum istifamı istiyorum' demişim. Sayın Cumhurbaşkanımız benim yol arkadaşım, dava arkadaşım, siyasi büyüğüm. Beni tanımayan, çalışma gayretimi, kapasitemi bilmeyen birisi değil. Dedikodulara Kayserimiz adına üzülüyorum." Görüntü Dökümü:

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-Yeni yapılan Terminal Katlı Kavşağı'ndan detaylar

-Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları

-Yoldan araçların geçişi

-Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

======================== 15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, şehitler, mezarları başında anıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'a yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen inşaat işçisi Askeri Çoban, memleketleri Diyarbakır'da, mezarları başında anıldı. Anma etkinliğine 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Vali Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı. Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde, şehit polis memuru Halit Gülser'in mezarı başında konuşan Vali Güzeloğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde canlarını siper ederek ülkemizi ve bizi büyük bir felaketten kurtaran Halit Gülser'i ve bütün şehitlerimizi burada bir kez daha saygıyla anıyoruz. Rabim bütün şehitlerimizden razı olsun, peygamberimize komşu eylesin, bizlere de onların şefaatinden nasip eylesin inşallah. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Onları yetiştiren eli öpülesi annelerden de Allah razı olsunö dedi.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde Hatim-i Şerif de indirildi. Görüntü Dökümü

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Şehit Gülser'in kabri başında anılması

Vali Güzeloğlu'nun Gülser'in kabrine su dökmesi

Gülser'in kabri başında dua okunması

Vali Güzeloğlu'nun şehidin ailesiyle ilgilenmesi

Vali Güzeloğlu'nun açıklamaları

Şehit Çoban'ın kabri başında anılması

Şehit Askeri Çoban'ın babası Mehmet Çoban'ın ağlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı Bitlis'te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi. Programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, askeri erkân, polis memurları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından dua edildi. Program şehit mezarına karanfillerin konulması ile sona erdi. Etkinlikler çerçevesinde Bitlis merkez Ulu Cami'de ise şehitler için mevlit okutuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törene katılanlardan detaylar

-Asker ve Bayraktan detay

-İstiklal Marşı ve saygı duruşundan detaylar

-Askeri erkandan detaylar

-Kuranı kerim okunması

-Dualar edilmesi

-Şehit mezarına karanfiller konulması

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) ======================== Sivas'ta şehit mezarlarına karanfil bırakıldı Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi, şeitler için mevlit okutuldu. Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak il protokolü tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri katıldı. Ziyaretlerde dua edildikten sonra 15 Temmuz şehitlerinden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi geze Vali Ayhan, "Sivas, 15 Temmuz gecesinde çok güzel fotoğraf kareleri oluşturdu. Bir hayal değil, o gün gerçekler yaşandı. O fotoğrafları sergilemek çok anlamlıdır. Benim de her fotoğraf karesinde bir anım var ve her fotoğraf karesini iyi okuyabiliyorum. Bunlar yüzyıllar boyunca nasıl Çanakkale destanını ecdadımız bize miras bıraktı ve bizlere aktarıyorsa, yüz yıl sonraki nesiller de bu 15 Temmuz destanını aktaracaklar. Dolayısıyla bu mirasımızı iyi muhafaza ederek bu duygumuzu canlı ve diri tutmamız lazım" dedi. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra şehitler için Ulu Cami'de okutulan mevlit programına katıldı. Burada da şehitler için dua edildi. Görüntü Dökümü:

-Şehitlik ziyareti

-Mezarlara karanfil bırakılması

-Fotoğraf sergisi açılışı

-Valinin açıklamaları

-Camide mevlit okutulması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) ========================

Cipin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü Konya'nın Seydişehir ilçesinde Abdullah Karaca (33), kullandığı bisiklete bir cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolunun Marangozlar kavşağında meydana geldi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kafeteryada garson olarak çalışan Abdullah Karaca, bisikletiyle yolda ilerlediği konrolü kaybedip, arkasından gelen araçların önüne çıktı. Soner C. yönetimindeki 50 AAJ 906 plakalı cip, Karaca'nın bisikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp refüje düşen Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın aniden fenalaşması üzerine bisikletinin hâkimiyetini kaybettiği düşünülürken, cansız bedeni de otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü Soner C. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Ceset ve araçtan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)) Yenişehir’de 15 Temmuz kahramanları dualarla anıldı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, bir anma töreni düzenlendi. Yenişehir Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende Kuran’ı Kerim tilaveti yapılırken, şehit kabirleri de tek tek ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Yenişehir Şehitliği’nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçek bırakıldı. Programa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Cumhuriyet Savcısı Emre Kara, Emniyet Müdürü İlhami Araali, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş İbrahim Gültekin, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı -Törenden detaylar -Törene katılan vatandaşlar -Dua edilmesi -Çocuklar detay -Şehitlikte dua edilmesi HABER/KAMERA: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA) ======================== Tarihi medresenin duvarına yazı yazan gence para cezası Sivas'ta tarihi Şifaiye Medresesi'nin duvarına çeşitli yazılar yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan S.T.'ye (16), 320 lira para cezası uygulandı.

Eskikale Mahallesi'ndeki Selçuklu sultanlarından 1'inci İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan tarihi Şifaiye Medresesi'nin duvarına sprey boyalar ile çeşitli mesajlar yazılarak zarar verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yazıları lise öğrencisi S.T.'nin yazdığını tespit etti. Gözaltına alınan S.T.'ye, kamu malına zarar vermek suçundan 320 lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. VALİ AYHAN: SEVEN ADAM BUNU YAPMAZ

Sivas Valisi Salih Ayhan da kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Tarihi medresenin duvarına yazılan yazıya tepki gösteren Ayhan, "Sevgili gençler, duygularınızı ifade etmek ve sevdiğinizin kalbinde, aklında yer etmek için faklı bir yol seçin. Bu sizin için daha etkili olacaktır. Zira, seven adam bunu yapmaz. Tarihine, kültürüne, ecdadının hatırasına zarar veren, unutmayın ki kendi geleceğine zarar verir" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

-Medreseden görüntü

-Duvardaki yazı Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

======================== Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri için mevlit Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu. Öğle namazından önce Ulu Camii’nde okunan mevlide, Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Vali Yardımcıları, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar 15 Temmuz'da darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti. Mevlit programı İl Müftüsü Ahmet Çelik’in dua etmesi ile son buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlit Programına katılanlar

- Kur’an okunması

- İlahi söylenmesi

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA) ======================== Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Yeşilkent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askerler, polisler ve şehit aileleri katıldı. Şehit polis memuru Demir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edilirken, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehit polis Mehmet Demir’in babası Ahmet Demir, evladını kaybetmenin acısının büyük olduğunu belirterek, "15 Temmuz büyük bir darbeydi. Bizim şehitlerimiz o darbeye karşı çıktılar. Allah’ın izni ile darbeyi önledik. Bugün onların sayesinde hayattayız. Allah evladımın ve diğer şehitlerin şehadetini kabul eylesin. Vatanımız milletimiz sağ olsunö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitlik

- Şehit Mehmet Demir'in ailesi

- Baba Ahmet Demir ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA) ======================== Tunceli'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi