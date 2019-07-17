DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 18 YARALI Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Eren Coşkun (38) yönetimindeki 15 SK 009 plakalı minibüs ile Halil Yücel (26) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpışmada traktörün ön tekerlekleri yerinden çıkarak, yaklaşık 30 metre ileriye fırladı. Kazada minibüs sürücüsü Eren Coşkun ve araçtaki 17 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazayı görüp olay yerine koşan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çanakkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yerinden cep telefonu ile çekilmiş görüntü.

-Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü. Haber-Kamera: Burak GEZEN-ÇANAKKALE, (DHA)

===================================================

2)ARACIYLA KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ SİİRT'te, F.E., çıkan kavgada M.B.S.'yi önce yumrukladı sonra aracıyla üzerinden geçti. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde, kent merkezindeki Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.S. ile F.E. mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.'yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bu sırada, olay yerinden geçen M.B.S.'nin oğlu, babasının yerde olduğunu görünce koşarak yanına geldi. M.B.S.'nin oğlu ardından F.E.'nin aracını tekmeledi. Olayın ardından aracına binen F.E. bir süre ilerledi. Daha sonra aracıyla geri manevra yapan F.E., yerde yatan M.B.S.'nin üzerinden geçip, olay yerinden uzaklaştı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.B.S. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga anları ise çevredeki güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------

Kavga anı

Yere düşen kişi

Aracı tekmeleyen kişi

Aracın yerde yatan kişinin üzerineden geçmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB ===================================================== 3)YAYALARA YOL VERMEYEN ARAÇLARA CEZA YAĞDI DENİZLİ'de trafik polisi ekipleri, havadan drone ile yayalara yol vermeyen araçları tespit edip, para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün, İstasyon Caddesi'nde havadan drone ile denetim yaptı. Kent merkezinde en yoğun trafik ve yaya akışının olduğu caddede drone uçuran polis ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araçları tespit edip, plakalarına ceza yazdı. Yayaları gören çok sayıda sürücünün araçlarını durdurup yol verdiği gözlendi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde drone ile yayalara yol vermediği belirlenen 67 aracın plakasına 488'er lira para cezası kesildiği kaydedildi. Görüntü Dökümü

----------

- Drone uçurulmasından

- Polislerden detay

- Yayalardan detay

- Yol veren araçlardan detay

Haber- Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ===================================================== 4)SÜRÜCÜLERİN YOL VERME TARTIŞMASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ Trabzon'da 2 sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerin uzayan tartışması, trafiği kilitledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemerkaya Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. 2 sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilinden inen sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yumruklaşmanın eşiğine gelen sürücülerin tartışması, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden engellendi. Sürücülerin uzayan tartışması trafiği kilitledi. Yolda kalan sürücüler, korna çalarak tartışan sürücülere tepki gösterdi. Sürücüler, araya girenlerin ikna etmesiyle olay yerinden ayrılırken trafik akışıda normala döndü. Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sürücülerin tartışması

-Detaylar Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA ===================================================== 5)3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAÇAK OCAĞIN SAHİBİ: OCAK BABAMDAN KALDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında yaşanan ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün'nün (27) yargılanmasına başlandı. Hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Aygün kendisini, "Ocağın ruhsatının olup olmadığını bilmiyorum. Ocak vefat eden babamdan bana kalmıştı" diyerek savundu.

Olay, geçen yıl, 21 Kasım günü Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokak'ta ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan işçiler, Evren Cinemre (38), Adem Elibaş (50), Uğur Göktaş (29), Kenan Çavuş (36) ve Hasan Gençtürk (27) metan gazı patlamasının ardından ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş kendilerini dışarı atarak kurtulurken, diğer işçiler ocakta mahsur kaldı. 3 işçinin cansız bedenleri, yürütülen 10 saatlik çalışmayla ocaktan çıkarıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, tutuklandı. Aygün hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde kaçak ocağın 2011 yılından beri faaliyette olduğu, olay günü saat 03.00 sıralarında işçilerin ocakta çalıştığı sırada metan parlaması meydana geldiği, 3 işçinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiği anlatıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık İsmail Aygün'ün yargılanmasına Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesinde yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Aygün, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Aygün, "Ocağın ruhsatının olup olmadığını bilmiyorum. Ocak vefat eden babamdan bana kalmıştı" dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardında ertelendi. Görüntü Dökümü:

------------------------

(ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

-Olayın meydana geldiği ocak

-Ocaktaki kurtarma çalışmaları

-Cesetlerin çıkarılması

-Adliyeden detay

-Ölen işçilerin fotoğrafları Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ===================================================== 6)DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNDEN ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TEMİZLİK Çanakkale'de denetimli serbestlikten faydalanan 17 yükümlü, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, Şehitler Abidesi çevresinde temizlik yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde dün 57'nci Piyade Alay Şehitliği'nde denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, bugün de Şehitler Abidesi'nde devam etti. Denetimli serbestlikten faydalanan 17 yükümlü, Şehitler Abidesi çevresinde temizlik yaptı. Etkinliğe Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak da katıldı.

Şehitler Abidesi'nde temizlik yapan yükümlülere teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, "Haklarında kamu yararına çalışma tedbiri verilen denetimli serbestlik yükümlülerimiz tarafından bu tarihi ve manevi mekanda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yapıldı" dedi. Böylesine anlamlı bir mekanda yine çok anlamlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise şunları söyledi: "Çanakkale hepimizin ve Türk milletinin ortak değeri. Burada herkesin mutlaka bir payı ve emeği vardır. Toplumun bütün katmanında her insanımız Çanakkale'de kendine ait bir parça buluyor. Bugün de tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma sonucunda anlamlı bir sonuç ortaya çıktı. Özellikle kamu yararlı bir işte çalışma sonucu hükmedilen mahkeme kararlarının tarihi alandaki şehitliklerde tercih edilmesi örnek de olacaktır." Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şehitler Abidesinde temzilik yapan hükümlülerden genel ve detay görüntü.

-Başsavcı Ömer Karişit açıklama görüntüsü.

-Alan Başkanı İsmail Kaşdemir açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ====================================================== 7)BURSA'NIN YILDIZLARI MİLLİ TAKIM YOLUNDA Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarı göstererek Milli Takıma seçilme hakkı kazanan Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuları ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan, Karate Baş Antrenörü Mehmet Akif Gürbüz, antrenörler Hasan Okuş, Cemil Günel, Mustafa Batman ve Ümran Alözkan Tosun ile 11 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 59 ilden bin 577 kişinin iştirakiyle Gaziantep'te gerçekleştirilen Ümit-Genç 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz ve 3 Türkiye 5'inciliği alan Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuları tebrik etti. Kulüp sporcularının aldıkları sonuçlarla 23-27 Ekim tarihleri arasında Şili'nin Santiago şehrinde yapılacak olan dünya şampiyonasında mücadele edecek Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandıklarını belirten Başkan Aktaş, "Bursa'nın adını yüz akıyla kim tanıtıyorsa, sizler gibi o bizim baş tacımızdır. Spor bu anlamda büyük fırsat. Muhtemel başarı, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de çok olumlu rüzgarların esmesine neden oluyor. Tebrik ediyorum. Hem spor hem de okul hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorumö dedi.

Başkan Aktaş, ziyaret nedeniyle Büyükşehir Belediyespor'lu karatecilere hediye paketleri verdi.