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DHA YURT BÜLTENİ-9

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma   Uşak'ta zihinsel engelli Beyhan A.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma

Uşak'ta zihinsel engelli Beyhan A. (27), toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine yapılan ameliyat sonrası yaşamını yitirdi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde kaldığı belirtilen genç kadının ölümüyle ilgili hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.

?Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A., dün toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan doktor muayenesinde, Beyhan A.'nın makatında cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ardından yoğun bakım ünitesine alınan Beyhan A., bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Savcılık tarafından yapılan ilk otopside vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanan aslen Çanakkaleli olan Beyhan B.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Uşak Valiliği de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)-

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Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri'nden Erzurum'a giden Çetin Akalın (44) yönetimindeki 38 E 3115 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içindeki Ayşe Akalın (40), Memduh Yanar (37), Gökçe Akalın (13), Gizem Akalın (19), Ahmet Emin Yanar (8) ve Gamze Akalın (19) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT) müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Gamze Akalın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)

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Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama

Mersin’de inşaatlardan su sayacı ve aydınlatma kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.
Kent merkezinde asayiş uygulaması yapan polis, kontrol için durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Araçta 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar gibi malzemeler bulan polis, A.K. ve M.R.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sayaçları İnönü Mahallesinde boş binadan çaldıklarını itiraf etti. Ayrıca şüpheliler, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde Toroslar Dağıtım A.Ş'ye ait aydınlatma kablolarını çaldıklarını söyledi. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, zanlıların hırsızlık anları da ortaya çıkardı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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- Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü
- Zanlılar emniyetten çıkartılırken
- Zanlılar götürülürken
- Zanlıların yüzlerini saklaması
- Zanlılar araca bindirilirken
- Araç giderken
- Adliye binası görüntüsü
- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 252,73 gram metamfetamin, 215,94 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliyenin dışından detay
Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR-DHA

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