DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin şehre girebileceği güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, İDO ve BUDO'nun Mudanya'daki terminallerinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Rona, Galya ve Fırtına'nın da kullanıldığı uygulamada, feribotlardaki tüm araçlar denetlendi. 274 kişi ve 84 aracın sorgulandığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, molozların arasında bulunan, 5 yıldır bir çay bahçesinde sergilenen oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı. Mermerin, İznik Müzesi'nde sergileneceği bildirildi. İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde sergilenen üzeri oymalı mermeri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı ziyaretçiler eseri inceleyip fotoğrafını çekerken, bazıları da mermerin müzede olması gerektiğini söylüyor. İşletme sahibi Naci Özsoy, "Bu taşı İznik Gölü'ndeki molozların arasından çıkardık. Muhafaza altına aldık ve 5 yıldır burada sergiliyoruz" diye konuştu. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, bazı vatandaşların eserin müzeye taşınmasını istemesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde mermerin Roma dönemine ait sütun başı olduğu tespit edildi. Mermerin İznik Müzesi'ne taşınıp, burada sergileneceği belirtildi.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt kavşağında meydana geldi. Yol kenarında geri manevra yapan Mehmet Ş. (40) yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı kamyon, durakta otobüs bekleyen Yüksel Şahin’e çarptı. Kamyonun altında kalan Şahin ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü Mehmet Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da market sahibi Zehra Kuşçu'nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kediyi, kimliği belirsiz kişiler gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattı. Yaşanan olay, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi üzerinde bu sabah meydan gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerinde market işleten Zehra Kuşçu’nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken karşıdan gelen kimliği belirsiz kişilerin tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir otomobilin altına saklanan kedi, pitbullu gezdirenler tarafından yakalınıp köpeğin önüne atıldı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, Çıtır’ın ilk etapta köpekten kaçarak arabanın altına saklandığı görülürken kimliği belirsiz şahısların kediyi zorla köpeğin önüne attıkları görülüyor. Bunun üzerine pitbull cinsi köpek kediyi parçalayarak öldürüyor.

SEVECEKLER SANMIŞ

Kedisi Çıtır’ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, “Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılarö diye konuştu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.