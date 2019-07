DHA YURT BULTENİ-9

GRAMLA ET ALINIYOR

Türkiye'nin önceden eksiği ve fazlasıyla demokratik bir rejimi varken, meşru olmayan koşullarda bir referandum yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sonra tek adam rejimi geldi. Gerekçesi ise her şeyi çok hızlı yapmaktı. Parlamentonun gücü daha fazla olacaktı. Tek adam rejimine geçtikten sonra büyüme hızımız son bir yılda binde 3 oldu. Dünyada binde 3 başka büyüyen bir devlet var mı bilmiyorum? Oysa biz yüzdelerde büyüyorduk. Hani her şey çok hızlı olacaktı? Türkiye hani hızlı büyüyecekti? Milli gelirimizde artış olacaktı. Türkiye hızla büyüyecekti. Son bir yılda milli gelirimizde düşüş 135 milyar dolar. 882 milyardı bir yıl önce, şimdi 747 milyar dolar oldu. Özelikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Tek adam maliyetini mutfağında hissetmeye başlamışsın, bunu oturup düşünmen lazım. Kişi başına gelir de düştü. Mutfaklarda yangın var. Bir kişiye ve aileye en büyük acı, yaşam standartlarındaki düşüştür. Gramla et almaya başlandı" diye konuştu.

'NAKİT TASARRUFU DOLAR BAZINDA YAPILIYOR'

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türk Lirası değer kaybetmeye başladığında bir propaganda başlamıştı. Dolarlar yakıldı, propagandayı yapanlar AK Parti'ye oy veren militanlardı. Keşke sonuç elde edebilselerdi. Ama bugün herkes nakit tasarrufunu dolar bazında yapıyor. Bankalardaki mevduatın yüzde 51'den fazlası dolar mevduatı. Bunu tetikleyen tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden sonra Türkiye'nin imajı bozuldu. Türkiye'nin itibarı zedelendi. Hukukun üstünlüğü sıralamasında 109'uncu sıraya geriledik.134 gazeteci hapishanelerde. Türkiye'de basın özgürlüğünden söz etmek mümkün mü? Yargıtay Başkanı, yargıya güvenin yüzde 30'lara düştüğünü söyledi. Yargının başındaki bir insan bunu söylüyorsa o ülkede hukukun üstünlüğünden söz edemezsiniz."