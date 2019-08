DHA YURT BÜLTENİ - 9 

Marmaris'e 65 kilometre uzaklıkta bulunan, turistik Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce eşek bırakıldı. Sadece denizden gidilebilen adada eşeği gören günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, hayvanseverleri aradı. Su ve yiyecek olmayan adada anıran eşeği gören hayvanseverler, birkaç kuruma durumu bildirmesine rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Kaya, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, "Bize bir eşeğin adaya bırakılarak, kaderine terk edildiği ihbarı geldi. 3- 4 gün önce tekne ile birileri tarafından bırakıldığını öğrendik. Yaban eşeği değil, yük taşıması için kullanılmış bir hayvan. Adada su ve yiyecek yok. Tekneciler yanaşarak su ve yiyecek bırakıyormuş. Tekne ayrılırken, 'Beni kurtarın' der gibi uzun uzun anırıyormuş. Çeşitli kurumlara durumu bildirdik, destek istedik; ancak dönüş olmadı. Aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için teknecilerden destek istiyoruz. Marmaris Hayvan Hakları Platformu ve derneğimizle birlikte kurtarılması için girişim başlattık. Sosyal medyada paylaşımımızı gören Muğla'nın Ula ilçesindeki bir aile kurtardığımızda eşeğe bakabileceklerini söyledi. Eşeğin durumu iyi değil, bir an önce kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

Gözaltına alınan M.D., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emniyetten görüntü.

-Emniyetten çıkarılan zanlıdan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

Timati Kemer'de tatilcileri coşturdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde birer gün arayla iki konser veren Rus R&B ve hiphop şarkıcısı Timati (Timur İldarovich Yunus), vatandaşlarından ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Rus şarkıcı Timati, Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan Rus, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserine Timati, 'İyi Akşamlar Türkiye' diyerek başladı. Yaklaşık 1 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendiren Timati'ye konser alanını dolduran turistler de eşlik etti. Tatilciler konserin her anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Timati ikinci konserini Club Aura'da verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği Timati konseri öncesinde DJ Serkan'ın çaldığı parçalarla tatilcileri coşturdu. Go go dansçılarının şovundan sonra sahneye çıkan Timati, hareketli şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.

Yaklaşık bir saat süren konserde Timati, Türk izleyenleri ise "Selamün aleyküm Türkiye, Türkiye en iyi, bir numara" sözleriyle selamladı. Timati konserinde, Tarkan'ın seslendirdiği 'Şımarık' şarkısını da DJ'ye çaldırdı. Timati ve turistler şarkıya eşlik ederek dans etti.