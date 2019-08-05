DHA YURT BÜLTENİ - 9

6 katlı binadaki yangından Irmak bebeği kurtardılar Karabük'te, 6 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken itfaiye eri, dumandan etkilenen 3,5 aylık Irmak bebeği kurtarıp, bağladığı oksijen tüpüyle ambulansa taşıdı.

Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan 6 katlı Umut Apartmanı'nın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı sırada, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında dumanlar, binayı sardı. Üst katta oturanlar, panikle dışarı çıkmaya çalışırken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, üst katlara sıçramadan, kısa sürede söndürüldü. 4'üncü kattaki dairesinde baygınlık geçiren anneye, sağlık ekiplerince müdahale edilirken, dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği Irmak'a ise itfaiye eri oksijen verdi. İtfaiye eri, Irmak bebeği kucağına alarak, dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri de oksijen tüpünü tutarak, çalışma arkadaşının kucağındaki bebeğe oksijen verilmesinde yardımcı oldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Irmak Erhal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Olay yeri

-İtfaiye eri Irmak bebeği kucağında ambulansa taşıması

-Bina sakini Neriman Ünlü açıklaması Süre:(04.28) Boyutu:(500 MB.) Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =================== Genç kızın öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı KONYA'da sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği öne sürülen motosikletin, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrilmesiyle arkasında oturan Özge Karakaya'nın(20) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü Sefa İnel (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel, arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, devrildi. Yerle sürüklenen motosiklet önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın (25) kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İnel ve arkadaşı Karakaya, motosikletten fırladı. Kaskı da başından fırlayan Özge Karakaya, o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Yusuf Selman Alkan'ın kullandığı Fransa plakalı BF 575 AY plakalı otomobile çarptı. Kanlar içinde kalan Karakaya, yaralandı. Motosikletten fırladıktan sonra sürüklenen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İnel de, kalkıp arkadaşına yardım için koştu. Karakaya, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anının ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla sağ şeritten ilerleyen motosikletin bir anda kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklenerek önündeki otomobile çarptığı, iki kişininde motosiklette fırladığı görülüyor.

Kazanın ardından görgü tanıkları, polise, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp diğer otomobile çarptığını söyledi.

TUTUKLANDI

İstanbul Esenler'de oturan Özge Karakaya'nın, yakınları ziyaret için Konya'ya geldiği ve arkadaşı Sefa İnel ile de gezintiye çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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- Kaza anı güvenlik kamerası

- Kaza yerinden detay (ARŞİV)

- Görgü tanıklarının anlatması (ARŞİV) Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ==================== Kurban Bayramı öncesi 'Kist hidatik' uyarısı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi, köpeklerden insanlara geçen 'Kist hidatik' hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Yıldırım, "İlkel yollarla kurban kesimi yapıldığında, vatandaşlarımız bazı organları işe yaramaz diye köpeklere atıyor. Köpek bunu yediğinde bağırsağında binlerce parazit oluyor. Bu da dışkı ile toplumu tehdit eden bir hal alıyor" dedi.

ERÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Yıldırım, Kurban Bayramı sonrası artış gösteren 'Kist hidatik' vakası şikayetlerinin önüne geçilmesi için bazı uyarılarda bulundu. Hijyenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, "Ülkemiz hayvanlardan insanlara geçen bir çok hastalığa ev sahipliği yapıyor. Kurban Bayramları da bu noktada ayrı bir risk faktörü oluşturuyor. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları zoonotik hastalıklar olarak nitelendiriyoruz. Bunların başında şarbon ve kırım kongo kanamalı hastalıklar başı çekmektedir. Kurban Bayramında öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken bir hastalık türü de kist hastalığıdır. Bu paraziti ergin dönemi köpeklerin ince bağırsaklarında yer alır. Köpeklerin dışkısı ile de dış ortama atılır. Ardından da insanlara hava ile temasla dahi bulaşır" dedi.

'KİSTLER ÇOCUK KAFASI BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞIYOR'

Erken tanının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Alpaslan Yıldırım, "Kistler, genellikle 2-3 yıl içinde insanlarda belirli bir büyüklüğe ulaşır. Bir çocuk kafasının büyüklüğüne ulaştığında maalesef bu hastalığın ilaçla tedavisi bulunmuyor. Ameliyat ile sorun gideriliyor. Ameliyat sürecide çok kritik bir süreç. Bu hastalığın önüne geçmek için modern koşullarda hayvan kesimleri yapılmalı. İlkel yollarla kesim yapıldığında, vatandaşlarımız bazı organları işe yaramaz diye köpeklere atıyor. Köpek bunu yediğinde bağırsağında binlerce parazit oluyor. Bu da dışkı ile toplumu tehdit eden bir hal alıyor. Kurban kesimlerini mutlaka veteriner hekim kontrolünde ve belediyenin uygun gördüğü yerlerde yapılmalıdır. Organlar gömülse dahi köpek eşeleyerek, bu parazitlere yeniden ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Hastalık konusunda vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Dini vecibelerimizi gösterirken, bu konulara da kurban keseceklerin gerekli hassasiyeti göstermesini arzu ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr Alparslan Yıldırım'ın çalışmalarında görüntü

-Hastalık hakkında röportaj

-Diğer görüntüler Süre: 6.54 Boyut: 772 MB Haber-Kamera:Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) =================== Hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı Antalya'da polis, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında broşür dağıtarak sahte parayla dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Gazi Bulvarı üzerinde bulunan hayvan pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. Görüntü Dökümü

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-Polislerin hayvan pazarına girmesi

-Satıcılara sahte para ile ilgili uyarıda bulunması

-Sahte para kalemi hediye etmesi

-Detaylar

'320 MB// 2 DK 25 SN' Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) =================== Marmaris'te hayvanseverlerden 'Şiddete son' eylemi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, can dostlarına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla kınadı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) ve Marmaris Doğa ve Hayvanları Hakları Platformu, Marmaris genelinde son 2 ay içinde çok sayıda kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü gerekçesiyle eylem yaptı. 'Bugün ona yarın sana' adı altında etkinlik düzenleyen hayvanseverler, bugün saat 11.30 sıralarında, adliye önünde toplandı. Topluluktakiler, ellerinde öldürülen ve şiddet gören hayvanların resimlerinin bulunduğu dövizler taşıdı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Temsilcisi Dilay Uçar ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş da topluluğa destek verdi. Bir süre sessizce bekleyen grup adına MAHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Özesen, basın açıklakmasını okudu. Hayvanlara yönelik şiddetin son bulması için herkesi göreve çağırdı. Açıklama sonrası bir süre daha sessiz bekleyen grup, "Canlarımıza şiddete dur" sloganı atarak ardından sessizce dağıldı.