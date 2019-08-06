DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde inşaat işçisi Kerim Toprak (45), eski eşi Nuray Toprak'ı (43), işe gitmek için evinden çıktığı sırada tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Nuray Toprak'ın kızları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarından Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Toprak, bir süre önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Nuray Toprak'ın evinin önüne gitti. Toprak, Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki işine gitmek için evden çıkan Nuray Toprak'a tabancasını çıkarıp ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan Kerim Toprak, yakındaki Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuray Toprak ve Kerim Toprak'ın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, cesetlerin çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayı duyarak gelen Nuray Toprak'ın kızları, kardeşi ve diğer yakınları, gözyaşı döktü. Toprak'ın kızları, polisin güvenlik şeridi çektiği alanda annelerinin cesedine bakarak gözyaşı döktü. Toprak'ın kızları ve diğer yakınlarını, polis ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Nuray Toprak ve ve Kerim Toprak'ın cesetleri, polisin incelemesinden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Cenazelerin kaldırılması

-Detay Haber-Kamera:Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- =================================================== 2)ARDAHAN'DA BOZ AYI ÖLDÜRÜLDÜ ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, beslenmek için çöplüğe geldiği öne sürülen boz ayı, tüfekle vurularak öldürüldü.

Göle ilçesine bağlı Okçu köyü yakınındaki çöplüğe her akşam beslenmek için geldiği belirtilen boz ayı, kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Ayının öldürülmesine tepki gösteren yöre halkı, yüksek yerlerden yiyecek bulmak için inen boz ayıların tehlike altında olduğunu söyledi. Göle Kaymakamlığı konu ile ilgili inceleme başlattı. Görüntü Dökümü

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Çöplükte yiyecek arayan domuz ve ayı

( Haber: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA) ==================================================== 3)TOKAT'TA HAZİRAN YAĞIŞLARI, BAL ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ TOKAT Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle geçen yıl 650 ton olan bal hasadının bu yıl 550 ton civarına düşmesini beklediklerini söyledi.

Tokat'ta Arı Yetiştiricileri Birliğine bağlı arıcılar, ilk bal hasadını organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdi. Bal hasadına Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve bal üreticileri katıldı.

2019 yılı bal hasadına bugün itibariyle başladıklarını ifade eden Tokat Arıcılar Biriliği Başkanı Ali Demir, "Bu yıl üreticilerimize yaklaşık 5 bin adet polen dağıtıldı. Bu yıl Tokat'ta polen yılı idi. Bu yıl yaklaşık 5 ton kadar polen üretimi yaptık. Sahte baldan dolayı üreticilerimiz sıkıntılar yaşıyor. Marketlerde, otellerde, restoranlarda hep sahte ballar kullanılıyor. Üreticimize sahip çıkarak, bu sahte balların tüketimini azaltıp, halkımıza gerçek bal yedirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.