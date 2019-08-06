HABER

DHA YURT BÜLTENİ-9

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

1)ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde inşaat işçisi Kerim Toprak (45), eski eşi Nuray Toprak'ı (43), işe gitmek için evinden çıktığı sırada tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

1)ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde inşaat işçisi Kerim Toprak (45), eski eşi Nuray Toprak'ı (43), işe gitmek için evinden çıktığı sırada tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Nuray Toprak'ın kızları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Olay, saat 10.00 sıralarından Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Toprak, bir süre önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Nuray Toprak'ın evinin önüne gitti. Toprak, Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki işine gitmek için evden çıkan Nuray Toprak'a tabancasını çıkarıp ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan Kerim Toprak, yakındaki Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuray Toprak ve Kerim Toprak'ın öldüğü belirlendi.
Polis ekipleri, cesetlerin çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayı duyarak gelen Nuray Toprak'ın kızları, kardeşi ve diğer yakınları, gözyaşı döktü. Toprak'ın kızları, polisin güvenlik şeridi çektiği alanda annelerinin cesedine bakarak gözyaşı döktü. Toprak'ın kızları ve diğer yakınlarını, polis ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.
Nuray Toprak ve ve Kerim Toprak'ın cesetleri, polisin incelemesinden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
------------------------:
-Olay yerinden görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Cenazelerin kaldırılması
-Detay

Haber-Kamera:Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)-

===================================================

2)ARDAHAN'DA BOZ AYI ÖLDÜRÜLDÜ

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, beslenmek için çöplüğe geldiği öne sürülen boz ayı, tüfekle vurularak öldürüldü.
Göle ilçesine bağlı Okçu köyü yakınındaki çöplüğe her akşam beslenmek için geldiği belirtilen boz ayı, kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.
Ayının öldürülmesine tepki gösteren yöre halkı, yüksek yerlerden yiyecek bulmak için inen boz ayıların tehlike altında olduğunu söyledi. Göle Kaymakamlığı konu ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
------------------------
Çöplükte yiyecek arayan domuz ve ayı
( Haber: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)

====================================================

3)TOKAT'TA HAZİRAN YAĞIŞLARI, BAL ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

TOKAT Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle geçen yıl 650 ton olan bal hasadının bu yıl 550 ton civarına düşmesini beklediklerini söyledi.
Tokat'ta Arı Yetiştiricileri Birliğine bağlı arıcılar, ilk bal hasadını organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdi. Bal hasadına Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve bal üreticileri katıldı.
2019 yılı bal hasadına bugün itibariyle başladıklarını ifade eden Tokat Arıcılar Biriliği Başkanı Ali Demir, "Bu yıl üreticilerimize yaklaşık 5 bin adet polen dağıtıldı. Bu yıl Tokat'ta polen yılı idi. Bu yıl yaklaşık 5 ton kadar polen üretimi yaptık. Sahte baldan dolayı üreticilerimiz sıkıntılar yaşıyor. Marketlerde, otellerde, restoranlarda hep sahte ballar kullanılıyor. Üreticimize sahip çıkarak, bu sahte balların tüketimini azaltıp, halkımıza gerçek bal yedirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.

'550 TON CİVARINDA BAL HASADI BEKLİYORUZ'
Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin ise, geçen yıla oranla Tokat'ta bal üretiminin daha düşük olmasını beklediklerini ifade ederek, "Tarımsal faaliyetleri en büyük etkileyenlerden biri iklim faktörü. Bu sene Haziran ayındaki yağışların fazla olması nedeniyle de geçen yıldan daha düşük bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 600-650 ton arasında olan bal üretimimizin bu sen 550 ton civarında olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.
Tokat Valisi Ozan Balcı ise üreticilere hayırlı olmasını dileyerek ilk bal hasadını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Bal hasadı programı
-Arı üreticileri Birliği Başkanının konuşması
-Tarım ve Orman Müdürünün konuşması
-Valinin ilk hasadı gerçekleştirmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

=====================================================

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Dağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdilerDağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdiler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir aradaDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.