DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ALAŞEHİR'DE SULTANİYE ÜZÜMÜ SEVİNCİ

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat başladı. Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat edilen Sultaniye üzümü, bu yıl ki verimiyle, tarladan toplayan işçisinden emeğinin karşılığını alan üreticisine, sofrasına geldiği vatandaştan ihracatçısına kadar her kesimi mutlu etti. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bu yıl Alaşehir ovasından 250-300 bin ton arası üzümün ihraç edilmesini beklediklerini belirterek, "Bu yıl Sultaniye üzümü kilogramı 2,5 lira ile 3 lira arasında tarladan satılıyor. İhracat durmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa her şey yolunda gidiyor. Bunun büyük kısmını Rusya oluşturuyor. Ortadoğu ülkelerine de ihracata başladık" dedi.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümün en çok üretildiği Alaşehir'de, hasat heyecanı başladı. Kış aylarında bağlarda başlayan hazırlık, ağustos ayıyla birlikte tatlı bir telaşa dönüştü. Bölgenin 'Sarı altını'ı olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, kadınlar tarafından büyük bir titizlikle dallardan salkımlar halinde kesilip kasalara yerleştirildi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, sıcağa rağmen günlük 60 lira yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Kesilen üzümler ise ihracat yapan firmalara getirilerek paketleniyor, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Bu yıl verimin iyi olması ise üzümü tarladan toplayan işçisinden üreticisine, sofrasından eksik etmeyen vatandaştan ihracatçısına kadar her kesimin yüzünü güldürdü. Üzüm bağlarında bu yıl verimin güzel olduğu söyleyen üretici Hasan Bayar, "Bu yıl ürünümüz verimli. Bu seneki rekolteden memnunuz. Tarlada toplayan işçi de, üretici de, ihracatçı da memnun. Özellikle doğal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İlaç kalıntısı olmayan organik ürünler yetiştiriyoruz. Böyle olunca yurtdışına ihraç ediyoruz. Üzümümüz doğal olduğu için tercih ediliyor" diye konuştu.