DHA YURT BÜLTENİ - 9

ORHANGAZİ TÜNELİ'NDE ARAÇ YANGINI TRAFİĞİ DURDURDU Bursa'daki Orhangazi Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın nedeniyle trafik durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünel dumanla kaplanırken, yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobil yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa-İstanbul yolundaki Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Onur Salgı, yönetimindeki 34 N 8306 plakalı otomobilden yanık kokusu geldiğini fark edip, aracını yol kenarına çekti. Bir süre sonra otomobil motor bölümünden alev aldı. Salgı, otomobilden çıkarken, yangın nedeniyle tünel dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının durduğu tünele gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da yaklaşık bir saat sonra normale döndü. Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçtan detaylar

-Tüneldeki araçlardan detaylar

-Yoldaki araçlardan detaylar

-Bekleyiş ve trafiğin akışından detaylar

Haber: Hasan BOZBEY- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- ================= ANAFARTALAR ZAFERİ'NİN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 104'üncü yıl dönümünde de coşkuyla kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvetkili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Engin Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya hükümeti adına Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, kaymakamlar, belediye başkanları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, 2'nci Kolordu Komutanlığı ve Avustralya çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu. Şehitler anısına, saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İkmal Albay Bahattin Kamal yaptı. Ardından kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü. Ağustos ayındayız. Türk milletinin tarihinde Ağustos ayı zaferler ayıdır. Bir Ağustos günü Malazgirt'te kapıları açılan bu topraklar, Çanakkale Zaferleri'nde bize ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde de bizim Türk milletinin bu topraklarda ebedi olarak var olacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Pof. Dr. Haluk Dursun ise konuşmasında, Anafartalar Zaferi'nin tarihteki önemine dikkati çekti. Çanakkale kara muharebelerinde Ağustos ayına gelindiğinde, Osmanlı ordusunun sırtını karaya vererek kendisini sağlama aldığını, müttefik ordusunun özellikle kıyı kesiminde sıkışıp kaldığı için özellikle insan gücü temini basta olmak üzere, su, gıda, mühimmat ve silah ihtiyaçlarını deniz yolu ile temin etmek zorunda kaldığını belirten Haluk Dursun, şunları söyledi:

"Bu ihtiyaçların üzerine de ard arda alınan yenilgiler ve başarısız taarruzlar eklenince, geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu mücadelede uzun yıllara dayanan savaş stratejileri çarpışmış; lakin kişisel kahramanlıklar ve fedakarlıklar, alışılmamış, görülmemiş teknolojik uygulamalar savaşın seyrini ve sonucunu değiştirmiştir. Sonuç olarak denilebilir ki; çok güçlü bir donanma desteği ile yapılması planlanan kara harekatının başarıya ulaşacağı stratejisi, Osmanlı askerinin, Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlığı sayesinde boşa çıkarılmıştır. Kazanılan büyük zafer ile birlikte Osmanlı Çanakkale’de genç, yetişmiş ve vasıflı bir nesli şehit olarak toprağın bağrına gömmek zorunda kalmıştır."

Haluk Dursun, "10 Ağustos Conkbayırı Zaferinde de başta 'Anafartalar Kahramanı' unvanını bu cephedeki başarılarından alan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit alay komutanı İsmail Hakkı Bey, Cemil Conk, Ali Rıza Sedes gibi fedakar kumandanlarımızın ve askerlerimizin aziz hatıralarını anlatmalı ve yaşatmalıyız" dedi.

Burada Osmanlı savunmasını yöneten kurmay kadronun, Çanakkale’den aldığı tecrübelerle İstiklal Harbinde de zafere ulaŞmayı baŞardığını belirten Dursun, "BirleŞik güçlere karşı Conkbayırı'nda ve devamında Anafartalar'da kazanılan zaferler, bir imparatorluğun küllerinden çağdas¸ bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önderlik yapacak nice muzaffer kahramanlar ortaya çıkarmıştır. Temennimiz odur ki bizler millet olarak var oldukça sayısız zaferlere imza atan kahraman ecdadımızın manevi emaneti vicdanlarımızda her daim çok ayrı bir yer tutacaktır. Anafartalar Zaferi vesilesiyle bir kez daha şehitlik mertebesine ulaşan tüm komutanlarımızı ve Mehmetçiğimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Tören, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Anafartalar Zaferi Anı Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden genel ve detay görüntü.

-Çelenk Sunma, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntü.

-Saygı Atışından görüntü.

-Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuşma görüntüsü.

-Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun konuşma görüntüsü.

-Anı Defterinin imzalanmasından görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================== ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN KABRİNE BAYRAM ZİYARETİ İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabri, Kurban Bayramı öncesi ziyaretçileri ağırlıyor. Oğlunun kabrini ziyaret eden Mehmet Zeki Sekin, "Fethi'siz geçen 6’ıncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor" dedi.

İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısını şehit olarak önleyen polis memuru Fethi Sekin'in acılı babası Mehmet Zeki Sekin, bayram öncesi şehit oğlunun Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti. Mehmet Zeki Sekin, şehit oğlunun kabrine ziyaretlerin yoğun olduğunu anlattı. Gelen ziyaretçilerin Fethi Sekin'in mezarının başına geçen yıl ocak ayından beri bırakılan 8 defteri doldurduğunu belirten Mehmet Zeki Sekin, "Fethi'siz geçen 6’ncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Sadece ben değil, tüm Türkiye’den ve yabancı ülkelerden ziyaretçiler gelir. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor. 5 Ocak 2018 tarihinde şehidimin kabrine şeref defteri bıraktık. Şu an 8 defter bitti. 9’ncu deftere geçtik. Gelen misafirler duygularını yazıyorlar. Fethimin kahramanlığından bahsediyorlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye’nin gururudur. Zaten güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar" dedi.

'ŞEHİDİM HER BAYRAM BENİ ARARDI'

Şehit oğlu ile annesi Zeynep Sekin’in kabirlerinin yan yana olduğunu anlatan Sekin, "Fethi'm şehit olmadan 55 gün önce, annesi vefat etmişti. Kabirleri yan yana. Şehidim her bayram beni arardı. Eğer izin alabilirse de yanıma gelirdi. İyi bir çocuktu, korku nedir bilmezdi. İyilik yapmayı ve yardım etmeyi çok severdi. 14 yıldır İzmir'deydi. Son 8 yılını ise adliyenin önünde geçirdi. Kendisi ile şehit olmadan bir hafta önce birlikteydim. Ben Aydın’da böbrek taşı ameliyatı için randevu almıştım. Ben ameliyattayken olay meydana geliyor. Beni servise aldılar, serviste televizyon açıktı ve İzmir Adliyesi'nde patlama var deniliyordu. Bir tane şehidimiz var, ismi Fethi'dir dediler. Ben orda yıkıldım. Kendi cesareti ve kahramanlığıyla büyük bir katliamı önledi" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Baba Zeki Sekinden görüntü

-Zeki Sekinin mezar taşını öpmesi

-Ziyaretçilerden görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA)

================= VAN'DA EVE YAPILAN BASKINDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Van'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka silah, şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, hassas terazi, 1 kilo metamfetamin ile 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Evde yapılan arama

-Aramada ele geçirilen ruhsatsız silah ve uyuşturucu

-Detaylar

-Ele geçirilen malzemeler HABER: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) ============== KOMŞULARI, BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına giderek zili çaldı. Selçuk A., kapıyı açan Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'e bir anda bıçakla saldırdı. Baba ve oğlu, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Zafer ve Burak Ömür'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zafer Ömür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Selçuk A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.