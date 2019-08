DHA YURT BÜLTENİ - 9

Burada Osmanlı savunmasını yöneten kurmay kadronun, Çanakkale’den aldığı tecrübelerle İstiklal Harbinde de zafere ulaŞmayı baŞardığını belirten Dursun, "BirleŞik güçlere karşı Conkbayırı'nda ve devamında Anafartalar'da kazanılan zaferler, bir imparatorluğun küllerinden çağdas¸ bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önderlik yapacak nice muzaffer kahramanlar ortaya çıkarmıştır. Temennimiz odur ki bizler millet olarak var oldukça sayısız zaferlere imza atan kahraman ecdadımızın manevi emaneti vicdanlarımızda her daim çok ayrı bir yer tutacaktır. Anafartalar Zaferi vesilesiyle bir kez daha şehitlik mertebesine ulaşan tüm komutanlarımızı ve Mehmetçiğimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu. Tören, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Anafartalar Zaferi Anı Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN KABRİNE BAYRAM ZİYARETİ

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabri, Kurban Bayramı öncesi ziyaretçileri ağırlıyor. Oğlunun kabrini ziyaret eden Mehmet Zeki Sekin, "Fethi'siz geçen 6’ıncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor" dedi.

İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısını şehit olarak önleyen polis memuru Fethi Sekin'in acılı babası Mehmet Zeki Sekin, bayram öncesi şehit oğlunun Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti. Mehmet Zeki Sekin, şehit oğlunun kabrine ziyaretlerin yoğun olduğunu anlattı. Gelen ziyaretçilerin Fethi Sekin'in mezarının başına geçen yıl ocak ayından beri bırakılan 8 defteri doldurduğunu belirten Mehmet Zeki Sekin, "Fethi'siz geçen 6’ncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Sadece ben değil, tüm Türkiye’den ve yabancı ülkelerden ziyaretçiler gelir. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor. 5 Ocak 2018 tarihinde şehidimin kabrine şeref defteri bıraktık. Şu an 8 defter bitti. 9’ncu deftere geçtik. Gelen misafirler duygularını yazıyorlar. Fethimin kahramanlığından bahsediyorlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye’nin gururudur. Zaten güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar" dedi.