DHA YURT BÜLTENİ-9

1)MEHMETÇİĞİN KÜPELİ DAĞI'NDA BAYRAM MESAİSİ - (ÖZEL) Mardin, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi. Bayram sabahı dua edip, kurban kesen Mehmetçik, önce komutanları ve silah arkadaşları, ardından da ailelerini telefonla arayıp bayramlaştıktan sonra operasyona çıktı. Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını gündüz ve gece görüş sistemleriyle 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, tespit edilen hareketliliğe tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale edip, Irak ve Suriye'den yurda terörist girmesini engelliyor.

Küpeli Dağı'nda konuşlu 6'ncı Komando Tugayı'na bağlı Yağızoymak Tabur Komutanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na mesaide girdi. Şırnak, Mardin ve Siirt'in kesiştiği ve terörle mücadelede önemli konuma sahip Yağızoymak Tabur Komutanlığı bünyesinde hakim noktalardaki 4 üs bölgesinde bayram günü, askerlerin dualar eşliğinde kurban kesimiyle başladı. Komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaşan Mehmetçik, bin 440 rakımlı Gemi Tepe üs bölgesinde ailelerini telefonla arayıp bayramlaştı.

ULAŞIMIN HAVADAN YAPILDIĞI BÖLGEYE KOMUTANDAN ZİYARET

Ulaşımın sadece havadan helikopterle yapılabildiği Yağızoymak Tabur Komutanlığı'ndaki askerleri ziyaret eden Yağızoymak 3'üncü Motorize Piyade Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Salih Alasu, üs bölgesinde bulunan mevzilerde nöbet tutan Mehmetçik ile bir araya gelip, bayramlaştı. Mevziye gelen Alasu, askerlere sürpriz yapıp, telefonla ailelerini aradı. Mevzideki askerler, telefonla görüştükleri ailelerinin bayramını kutladı. 'GÖREVİMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE İNANÇLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Piyade Binbaşı Salih Alasu, milletten aldıkları güç ve inançla göre yaptıklarını belirterek, "Taburumuz adını üs bölgesi batısında bulunan Yağızoymak Köyü'nden almaktadır. Birliğimiz, terörle mücadele harekatı kapsamında kuzey ve batıdan yapılacak geçişleri engellemek, Gabar Dağı bloğunda muhtemel sığınak noktalarını bulmak, yok etmek maksadıyla keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra etmektedir. Görevimizi, milletimizden aldığımız güç ve inançla yerine getirmekteyiz. Bu vesileyle şehit aileleri, gazilerimiz ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarız" dedi.

1'inci Bölük Komutanı Piyade Teğmen Çağrı Buz ise şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer Gemi Tepe Üs Bölgesidir. Üs bölgesi, tank, havan, hafif ve ağır makineli tüfekler, gece ve gündüz görüş sistemleriyle donatılmıştır. En önemlisi de bu vatan için bayrak için canı seve seve etmeye yemin etmiş kahraman Mehmetçiklerimizle görevimizin başındayız. Gabar bölgesinde görev yapmanın vermiş olduğu gurur ile başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere asil milletimizin mübarek kurban Bayramı'nı kutluyoruz." TERÖRİSTLERİN, IRAK VE SURİYE'DEN YURDA GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Terörle mücadelede etkin görev yürüten üs bölgelerindeki askerler, Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla 24 saat izliyor. Mehmetçik, dağdaki hareketlilikleri kameralardan tespit edip, tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale ederek, teröristlerin Irak ve Suriye'den yurda girişini önlüyor. Görüntü Dökümü

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-Yağızoymak Tabur Komutanlığı

-Komutanın askerleri selamlaması

-Komutanın askerlerle bayramlaşması

-Tabur Komutanının konuşması

-Mevzideki askere ziyaret

-Askerin ailesiyle telefonda bayramlaşması

-Askerlerin bayramlayması

-Görüntü izleme merkezi

-Mücahit Yolcu anons

-Canlı tespiti

-Anons

-Tank, top ve ÇNRA atışları

-Komandoların operasyon hazırlığı

-Komando Marşı'nı okunması

-Anons

-Komandoların bayramlaşması

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Emrah KIZIL, Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ================================================== 2)DENİZLİ'DE DEPREMZEDELERİN BURUK BAYRAMI Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar görenler, Kurban Bayramı'nı buruk yaşadı. Evlerine giremeyen depremzedeler, bayramı çadırlarında karşıladı.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen Bozkurt ve Çardak ilçelerinde vatandaşlar için 340 çadır dağıtımı yapıldı. Ağır hasar gören evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kendilerine verilen çadırlarda Kurban Bayramı sabahına uyandı. Bazı vatandaşlar, depremzede vatandaşları kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek, kestikleri kurbanların etlerini paylaştı. Belçika'dan tatil için geldiği memleketi Bozkurt'ta depreme yakalanan Ömür Bektaş, "Allah'a şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Ailemle, bayram sabahı çadırlara gelerek, depremzede yakınlarımızı ziyaret ettik. Böyle zor zamanlarda birlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Depremde evleri hasar gören Hüseyin Turan, ailesiyle birlikte çadırda yaşadıklarını, bir oğlunun omurilik tümörü tedavisi gördüğünü söyledi. Turan, şöyle devam etti:

"İlk defa böyle buruk bir bayram yaşıyoruz. Gelen ziyaretçiler oluyor. Bize destek veriyorlar, kurban eti getiriyorlar. 6 yaşındaki oğlum Akın Arda, omurilik tümörü tedavisi görüyor. Kemoterapi ve radyoterapi için her ay İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyoruz. Oğlumun ilaçları şu an evde kaldı, kullanamıyor. Yıkılma tehlikesi olduğu için içeriye giremiyoruz."

Omuriliğindeki tümör nedeniyle tedavi gören Akın Arda Turan ise depremde çok korktuğunu belirtip, "Depremde evimiz çok sallandı. Çok korktum. Büyüyünce doktor olup, çocukları iyileştirmek istiyorum" diye konuştu. HERKES BAYRAM YAPTI, ONLAR EVLERİNİ TAŞIDI

Bozkurt ilçesinde yaşayan Özkır ailesine ait ev de depremde ağır hasar gördü. Aile, 17 yıldır yaşadıkları evi, Kurban Bayramı'nın ilk günü terk etmek zorunda kaldı. Duvarları çatlayan evlerinden eşyalarını dışarı çıkartan aile, kiraladıkları yeni eve götürmek için kamyona yükledi. Depremde büyük korku yaşadıklarını kaydeden Hörü Özkır, "Depremde evimin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Bacamız yıkıldı. Bu yıl bayramı buruk bir şekilde kutluyoruz. Herkes bayram yaparken biz eşya taşıyoruz" dedi.

Salim Özkır da kerpiç yapı olan evlerinin yıkılma tehlikesi atlattığını dile getirerek, "Artık burada kalamayız. Kurban Bayramı bizim neyimize. Ailemle birlikte sabahtan beri eşyalarımızı taşıyoruz. Burada uygun ev bulamadığımız için başka ilçeye taşınacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çadır kentten görüntüler

-Çadırlarının önünde vakit geçirenlerden görüntü

-Ömür Bektaş'ın çadırda yaşayan depremzedeleri ziyaret etmesi

-Ömür Bektaş ile röp.

-5 yaşındaki omurilik tümörü hastası Akın Arda Turan ile röp.

-Ömrilik tümörü hastası Akın Arda Turan'ın babası Hüseyin Turan ile röp.

-Özkır Ailesi'nin evlerini taşıması

-Salim ve Hörü Özkır çifti ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA ============================= 3)ORMAN YANGINLARINA KARŞI MANGALLAR SÖNDÜRÜLDÜ MUĞLA'nın turizm cenneti Marmaris'te Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların ormanla denizin birleştiği koylarda piknik yapıp mangal yakacağını öngören ekipler, orman yangınlarını önlemek için denetimde bulundu. Koyları tek tek dolaşan ekipler, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri uyardı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ihbarları değerlendirmenin yanı sıra denetimleri sürdüreceklerini söyledi. Kurban Bayramı'nda aileleriyle bayramlaştıktan sonra kurbanını kesen vatandaşlardan bazıları, piknik alanlarına giderek, mangal yaktı. Doğal güzelliği, yeşilin her tonunu barındıran rmanlık alanlarıyla ve eşsiz koylarıyla bilinen Marmaris'te de ormanlık alanlar piknikçilerin akınına uğradı. Her bayram bu görüntüye alışkın olan Marmaris Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, harekete geçti. Orman yangınlarının önemli bir bölümünün piknik için yakılan ateşlerin söndürülmemesinden kaynaklandığını vurgulayan ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, ikişerli gruplar halinde koyları tek tek dolaştı. Burada yakılan mangalların söndürülmesini sağladı. Ayrıca mangal yakmaya hazırlanan ya da semaverlerinde çay demleyecek olan piknikçilere de ormanlık alanda ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirmenin yanı sıra denetimlere süreklilik kazandıracaklarını ifade etti. iknik yapmak için mangal yakmaya hazırlanan ancak bunun yasak olduğunu öğrenince kaldırmak zorunda kalan vatandaşlar ise uyarıyı dikkate aldıklarını ormanların kendileri için de değerli olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Denetimlerden görüntü.

- Mangalın söndürülmesinden ve kaldırılmasından görüntü.

- Vatandaşlarla röportaj.

- Anons Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / MARMARİS (DHA) ================================================= 4)YOZGAT'TA KAÇAN KURBANLIK, ACİL SERVİS ÖNÜNDE YAKALANDI YOZGAT'ta, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Yozgat Şehir Hastanesi bahçesinde acil servis önünde bir hasta yakını tarafından yakalandı. Kent merkezinde Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde kesileceği sırada sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koyun, kaçtı. Sahibi iki genç, koyunu yakalamak için peşinden koştu. Yaklaşık 1 kilometre kaçan kurbanlık koyun, Yozgat Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi. Acil servis önünden geçen koyun, bu sırada hastasını ziyaret için gelen Gani Yıldırım tarafından yakalanarak gelen sahiplerine teslim edildi.Öte yandan kentte bayram namazının ardından kurban kesimlerinin başlamasıyla birlikte birçok kasap da çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğe saatlerine kadar, kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbeleriyle yaralanan, et doğrarken elini veya kolunu kesen acemi kasaplar, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane görüntü

-Kaçan kurbanlık ve hastane bahçesinde görüntüsü

-Kurbanlık koyunu yakalayan Gani Yıldırım'ın konuşması

-Elinden yaralanan Turhan Yıldırım ile röp.

-Kurban pazarından görüntü

-Kurban pazarı ve kesim alanından görüntüler

-Kurbanlık satıcılarının konuşması Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ANKARA, (DHA) ============================================ 5)KAÇAN KURBANLIK BOĞA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE İLE YAKALANDI Gaziantep'te, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçıp, bir evin bahçesine giren boğa, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalandı.

8 Şubat Mahallesi’nde yaşayan Musa Işık'ın kurban kesim noktasında götürmek istediği boğa, kaçtı. Koştuğu sokaklarda vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan boğa, bir evin bahçesine girdi. Işık ve çevredekiler, bir türlü sakinleşmeyen boğayı yakalayamayınca 'kurban yakalama timi'nden yardım istedi. Hayvanat bahçesi görevlilerinden oluşturulan tim, boğayı tabanca ile 3 sakinleştirici iğne atarak etkisiz hale getirildi. Boğa daha sonra sahipleri tarafından kesim noktasına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaçan dana

- Ekiplerin uyuşturucu tabanca ile ateş etmesi

- Dananın sahipleri tarafından bağlanması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA ================================================ 6)ŞANLIURFA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU Şanlıurfa'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kentte birçok kişi bayram namazının ardından, kurbanlarını kesmeye başladı. Bazı kişiler kesim sırasında bıçakla el ve ayaklarından bazıları da kurbanlıkların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye gelen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Görüntü Dökümü

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- Hastanenin acil servisi

- Acile gelen acemi kasaplar

- Ambulanslarla getireln acemi kasap

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA ================================================ 7)MALATYA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birçok kişi kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesti. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla kendisini yaralayanlar oldu. Acemi kasaplar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi oldu. Görüntü Dökümü

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- Hastaneden detay

- Kendini yaralayanlardan görüntü

- Hastanelere girmeleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ==================================================== 8)MAHALLEDE KESİLEN KURBAN ETLERİNİ TOPLAYIP EŞİT ŞEKİLDE DAĞITIYORLAR Van'daki Değirmendüzü Mahallesi sakinleri, 30 yıldır devam ettikleri bayram geleneğini bul yıl da sürdürdü. Mahallelinin kestiği kurbanlıkların etleri bir araya toplanıp, kurban kesen, kesmeyen ayrımı yapılmadan bütün evlere kişi sayısına göre bölünüp, dağıtıldı.

Gürpınar ilçesinin 80 haneli Değirmendüzü Mahallesi'nde oturanlar bayramı coşkuyla karşıladı. 30 yıldır sürdürdükleri kurban geleneğine bu senede devam eden mahallelilerden maddi durumu iyi olanlar, toplanıp belirlenen noktada kurbanlarını kesti. Kesilen ve parçalanan etler, ortak havuzda toplanarak tartıldı. Kesilen ve parçalanan etler, toplanarak tartıldı. Daha sonra mahalledeki her evde bulunan kişi sayısına göre mahalle muhtarı Garbi Tanış öncülüğünde dağıtıldı. Arta kalan etlerin ise başka mahallelerdeki maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacağı belirtilirken, ailelere çocukları da yardım etti.

80 HANEYE EŞİT DAĞITILIYOR

Mahalle Muhtarı Tanış, babalarından gördükleri bu geleneği 30 yıldır sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,"Yıllardır biz kurbanlarımızı toplu keserek 80 hanemize eşit olarak dağıtıyoruz. Onun dışında maddi durumundan dolayı evine et alamayan kişilere de kurban gönderiyoruz. Ayrıca birkaç koyun kesip, mahalleli olarak hep birlikte yiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Seyfettin Üçer ise mahallelerinde toplu olarak kesilen kurbanlık etlerinin herkese eşit şekilde dağıttıklarını belirterek,"Kurban ibadeti yıllardır mahallemizde toplu olarak kesip eşit olarak dağıtıyoruz, kaç hane olduğunu yazarız. Kaç kilo et düşer, ona göre dağıtırız. Başka mahallelerde bulunan öksüz, yetim maddi durumu olmayanlara da göndeririz" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Kurban kesen mahalle sakinleri

-Etleri parçalayıp ayırırken

-Paralanan etlerden genel ve detaylar

-Mahalle Muhtarı Garbi Tanış ile röportaj

-Mahalle sakini Seyfettin Üçer ile röportaj

-Etleri parçalayıp terazide tartan mahalleli