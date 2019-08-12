DHA YURT BÜLTENİ-9

1)MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ İÇİN ABD'Lİ ASKERLER ŞANLIURFA'DA Şanılurafa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı. HABER: ŞANLIURFA - DHA ================================================== (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ EKİYLE YENİDEN) 2)SURİYE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNDE 'BAYRAM' ALARMI Suriye'de, terör örgütlerinin bayramı kana bulamaya yönelik olası saldırı girişimi ihtimaline karşı yerel güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Türk polislerin danışmanlık yaptığı yerel polisler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde eli tetikte görev yaparak teröristler başta olmak üzere hiçbir suç ve suçluya göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometre kareyi aşkın bölge terör örgütlerinden temizlendi. Güven ortamının oluşması ve huzurun sağlanmasıyla teröristlerden temizlenen bölgelere binlerce Suriyeli geri döndü ve günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

BAYRAM ÖNCESİ 2'Sİ CANLI BOMBA 5 TERÖRİST YAKALANDI

Türkiye'nin altyapı çalışmaları ile yeniden inşa ettiği kentlerde Türk polisleri tarafından eğitilen ve danışmanlık hizmeti verilen güvenlik teşkilatları da kurularak güven ortamının devamlılığı sağlandı. Özellikle terör örgütü PKKYPG'nin zaman zaman bomba yüklü araç, motosiklet ve canlı bomba ile saldırı düzenlediği bölgeleri bayramda kana bulamayı hedeflediğine yönelik istihbarat bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda bayram öncesi Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakalandı. Hedeflerinin bayramda Azez ve Afrin'de saldırı düzenlemek olduğunu söyleyen kadın canlı bombaların sorgusunun ardından 3 terörist daha yakalandı. Bayramı hedef alan kanlı saldırılar düzenlemeyi planlayan 5 terörist sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu gelişmenin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yerel güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı. Birçok bölgede kontrol noktaları oluşturan güvenlik güçleri, Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Çobanbey ve diğer bölgelerin girişinde tüm araçları durdurarak didik didik aradı. Olası bombalı saldırı veya terörist sızmaları bu şekilde önleyen güvenlik güçleri aynı zamanda çeşitli suçlulardan aranan çok sayıda kişiyi de yakaladı.

Türk polislerin koordine edip danışmanlık yaptığı yerel güvenlik güçleri, mevcut huzur ve güven ortamının bozulmaması için çabaladıklarını ifade etti. Kent merkezlerinde de vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda zırhlı araçlar ile önlem alan yerel polisler, hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceklerini ve huzur ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan bayram coşkusu yaşanan Azez'de vatandaşların birbirleriyle bayramlaşırken, çocukların ise park ve lunaparklarda eğlenmeyi sürdürdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Yerel polis ekipleri

- Araçlarda arama yapılması

- Hasan Kırmızıtaş anons

- Genel ve detay görüntüler Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLIAZEZ (SURİYE), (DHA) =================================================== 3)ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

Tekirdağ Milletvekili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Alanda sıraya girenlerle tek tek bayramlaşan Şentop, ardından bir çay bahçesinde protokol ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Şentop gelişi

-Protokol ile bayramlaşması

-Detay görüntüler

-Vatandaş ile bayramlaşması Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ================================================== 4)BAKAN KURUM: KONYA İLE LİDERİMİZ ARASINDA KİMSE GİREMEYECEKTİR Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında "Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı'nın ikinci gününü de memleketi Konya'da geçirdi. Bakan Kurum ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nın parti binasında düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Partilileri seslenen Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Konya'ya yaptığı ve yapmakta olduğu projeleri anlattı. Bakan Kurum, Konya ile Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimsenin giremeyeceğini vurguladı. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Konya’mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.ö

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramdan sonra Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Bakan Kurum, partililerle bayramlaştıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. İtfaiye erleriyle bayramlaşan Bakan Kurum, diğer ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin bayramlarını da telsizden kutladı.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Kurum ve partililerden detay

- Bakan Kurum'un konuşması

- Bakan Kurum'un itfaiyeyi ziyarati Haber- Kamera: İsmail AKKAYA-KONYA/DHA ================================================== 5)TEKİRDAĞ'DA KAZA: 4'Ü ÇOCUK, 10 YARALI Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul Bağcılar'dan Edirne’nin Keşan ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Emrah Demir (21) yönetimindeki 34 BT 0891 plakalı, kasası brandalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emrah Demir ile araçtaki Rabia Tunca (43), Mehmet Tunca (46), Berat Tuz (7), Uğur Tuz (4), Vildan Tuz (29), Günel Demir (54), Yasemin Mantaş (17), Mehmet Fırat Tuz (3) ve Emine Mantaş (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden detay

Kamyonetten detay

Kamyonetin içinden detay

Çevreden detay Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ),(DHA) ============================= 6)PİKNİK YAPARKEN, KAYALIKLARA DÜŞEN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, dengesini kaybederek kayalıklara düşen Eren Göçmen (15) itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Göçmen, hastaneye kaldırıldı.

Eren Göçmen, Gebze Tavşanlı Mahallesi’ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’na ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Aile, parkın yaklaşık 1 kilometre içerisinde bulunan alanda piknik yaparken, Eren Göçmen, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Göçmen'i kayalıklardan alıp, sedye ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.

Eren Göçmen'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Göçmen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Ekiplerin yaralı çocuğu taşımaları

- Yaralı çocuğun ambulansa bindirilmesi

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================== 7)ELİNİ KAPTIRDIĞI KIYMA MAKİNESİ İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu Halil Zavak (14), yaralandı. Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan Zavak'ın eli itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Dükkandaki müşteri durumu fark edince Zavak'ın elini kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Halil Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinasını keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastane

- İtfaiye araçları

- İtfayeciler

- Ambulans görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA ==================== 8()DEMET AKALIN BODRUM'DA TATİLCİLERİ COŞTURDU Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Akalın, şarkı söylerken bir süre önce boşandığı eşi Okan Kurt da DJ kabinine geçerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde konser veren şarkıcı Demet Akalın, yoğun ilgi gördü. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın'a DJ olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performansıyla göz dolduran şarkıcının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. 1000 kişilik mekana 2 bin kişi gelince izdiham yaşandı. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. 2 saat sahnede kalan Akalın, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan benimle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk gününü beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun" diyerek, şarkılarını seslendirmeye devam etti.