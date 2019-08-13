DHA YURT BÜLTENİ - 9

Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yer alan plajlarda vatandaşlar yoğun dalgalar ve şiddetli rüzgardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların uyarıları sonrasında denizden çıkarıldı.

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Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Oynadığı tüfek ateş alınca kuzenini vurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, K.F.'nin (16) bayram ziyaretine geldiği evde bulup, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kuzeni Hava Nur Fillik vuruldu. Ağır yaralanan Fillik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için geldiği evde, duvarda asılı av tüfeğiyle oynayan K.F., iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla kuzeni Hava Nur Fillik'i vurdu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fillik'in ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Fillik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hava Nur Fillik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.