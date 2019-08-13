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DHA YURT BÜLTENİ - 9

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

  Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yer alan plajlarda vatandaşlar yoğun dalgalar ve şiddetli rüzgardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların uyarıları sonrasında denizden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü
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Plajdan görüntüler
Vatandaşlardan görüntü
Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Oynadığı tüfek ateş alınca kuzenini vurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, K.F.'nin (16) bayram ziyaretine geldiği evde bulup, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kuzeni Hava Nur Fillik vuruldu. Ağır yaralanan Fillik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için geldiği evde, duvarda asılı av tüfeğiyle oynayan K.F., iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla kuzeni Hava Nur Fillik'i vurdu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fillik'in ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Fillik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hava Nur Fillik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Adli tıp kurumu
-Jandarma olay yeri incemele aracı
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 169 MB

Haber: Kadir Çelik Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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PKK'lı teröristlere yardım iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

Siirt'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Baykan'ın Veysel Karani beldesinde G.E. ve M.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

BAYKAN (Siirt), (DHA) -

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