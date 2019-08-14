DHA YURT BÜLTENİ - 9

Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası
TÜRK ASKERİ HEYETİ AKÇAKALE'DE
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için Türk ve ABD askerlerinin Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'ya gelen 1'i albay 2'si binbaşıdan oluşan 6 kişilik ABD heyetinde yer alan askerler Güvenli Bölge'de derinliğin 15 kilometre ile sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise bu derinliğin sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor. Türkiye ile ABD arasında uzlaşıya varılmasının ardından Güvenli Bölge'nin oluşturulması için Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyetine başlayacağı ve TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktada üs kuracağı kaydedildi.
Türkiye'nin güneyinde 911 kilometre uzunluğunda sınırı bulunan Suriye'de 2011 yılında iç savaş başladı. İç savaşın başlamasının ardından çatışma tedirginliği ve terör örgütlerinin kontrolünü sağladığı bölgelerde uyguladığı baskılar nedeniyle 3,5 milyonu aşkın Suriyeli evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Türkiye sınırına yakın noktalardaki yerleşim alanlarındaki terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidin sonlandırılması için TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı düzenlendi. Sınır ötesi düzenlenen harekatlar ile Fırat Nehri batısındaki Cerablus ile Afrin arasındaki bölge terör örgütlerinden arındırıldı. TSK’nın harekatı ile güvenli hale getirilen 4 bin kilometrekareyi aşkın alana 300 binden fazlası Türkiye’den olmak üzere yüz binlerce Suriyeli yeniden döndü ve yaşamlarına huzur içerisinde kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
57 gün sonunda başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak kentlerinin karşısında olan ve Türkiye için tehdit oluşturan Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki yerleşim alanlarının da özgürleştirilmesi gündeme geldi. Türkiye’nin bu süreçte sık sık teröristlerin silah bırakarak işgal ettikleri bölgeleri gerçek sahiplerine bırakması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Zaman zaman Suriye tarafından yapılan ve Türkiye’nin anında karşılık vermesiyle engellenen saldırıların ardından Türkiye, Fırat’ın doğusundaki tehdidi sonlandırmak istediğini sıkça dile getirmeye başladı. Uluslararası arenada özellikle ABD’nin silah ve teçhizat desteği verdiği terör örgütünün bulunduğu bölgelerdeki üslerini gerekçe göstererek Türkiye’nin olası sınır ötesi operasyonuna sürekli engel olmaya çalıştı. Türkiye’nin baskısı ile ABD, Suriye’deki üslerini belirli bir takvim içerisinde boşaltacağını ifade ederek harekatın ötelenmesine neden oldu. Ancak, aradan geçen süreçte üslerin boşalmaması ile Türkiye’nin ortaya koyduğu askeri harekat kararlılığının ardından ABD heyeti Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirdi.
MÜŞTEREK HAREKET EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI
Türkiye’nin baskısının ardından geri adım atan ABD heyeti, geçen hafta Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda birbiri ardına toplantılar düzenledi. Askeri heyetler arasında yapılan detaylı görüşmelerin ardından Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulması ve bunun da Türkiye ve ABD tarafından koordineli şekilde tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin sınır hattında Müşterek Harekat Merkezi kurması konusunda görüş birliğine varıldı.
ABD'Lİ 6 KİŞİLİK HEYET ŞANLIURFA'DA İNCELEMELER YAPIYOR
Ankara'da yapılan toplantıların ardından ABD'nin ilk askeri heyeti Pazartesi günü havayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Türk askerlerin eşlik ettiği 1'i albay 2'si binbaşının da aralarında olduğu 6 kişilik ABD askeri heyeti, Şanlıurfa’nın sınır hattında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile komşu olan Akçakale ilçesine geldi. Türk ve ABD askeri heyeti, Akçakale’de bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda uzun süre toplantı yaptı. Bu toplantının ardından iki ülke askerlerinden oluşan heyet, askeri araçlar ile sınır hattında bir süre de incelemelerde bulundu.
KAPALI KAPILAR ARDINDA TOPLANTILAR SÜRÜYOR
Kamuoyunun gözünün çevrili olduğu Akçakale’de bulunan ABD ve Türk askeri heyeti, Hudut Alay Komutanlığı'nda sınırlı sayıda ismin katıldığı dar kapsamlı toplantılarını sürdürüyor. Kapalı kapılar ardında yapılan ve Suriye’nin kuzeyini gösteren haritanın üzerinde konuşulan toplantılarda iki ülke askerleri birçok konuda uzlaşıya vardı. Güvenli bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmaları ile kritik fonksiyonlarının tesisi sağlandı. Toplantılarda, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından iki ülke askerlerinin yapacakları devriye görevi sırasında kullanacakları güzergahlar ile zırhlı araçların Suriye’ye hangi noktalardan gireceği saptandı. Suriye’nin Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğundaki Suriye’nin kuzeyindeki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldı.
DERİNLİK KAÇ KİLOMETRE OLACAK?
Halen devam eden Müşterek Harekat Merkezi’ne ilişkin görüşmelerde iki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı tek konu ise Güvenli Bölge'nin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD’li heyete iletti.
SURİYE’NİN KUZEYİNE İLK ETAPTA TSK TARAFINDAN 10 ÜS KURULACAK
Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve Güvenli Bölge’nin tesis edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktaya üs bölgesi kurulacağı kaydedildi. Askeri yetkililer, ilk etapta Fırat’ın doğu bölgesinde kalan Suriye’nin Ayn-el Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere 10 noktada üs kurup, zırhlı araçlarla burada gözlem noktaları oluşturmasının planlandığını bildirdi. TSK’nın ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni üs noktaları kuracağı ve Güvenli Bölge’deki etki alanını artırarak sivillerin geri dönüşünün desteklenmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.
ANLAŞMAYA VARILINCA ABD'Lİ ASKERLER GELECEK
Müşterek Harekat Merkezi kurulması için ABD ve Türk askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından ABD’nin Güvenli Bölge'de yapılacak devriye görevinde yer alacak askerlerinin de Türkiye'ye geleceği belirtildi. ABD’den gelecek askerlerin bir bölümünün Türkiye’de kalacağı, bir bölümünün ise Suriye kuzeyindeki mevcut üslere takviye olarak sınırın diğer tarafında görevlendirileceği kaydedildi.
HAREKAT SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE
Fırat’ın doğusundaki terör varlığının sonlandırılarak sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün baskısı nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşlerinin desteklenmesini hedefleyen Türkiye, bu konudaki kararlılığını ABD başta olmak üzere uluslararası platformlarda sık sık dile getiriyor. Son gelişmelerin ardından ABD ile oluşabilecek uyumsuzluk durumunda Güvenli Bölge uygulamasının rafa kalkması halinde de Türkiye sınır ötesi harekat seçeneğini gündemde tutuyor. Aylardır olası bir harekat için Fırat’ın doğusundaki sınır hattına zırhlı araç ve personel takviyesi yapan TSK’nın, Güvenli Bölge uygulamasından vazgeçilmesi durumunda Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı gibi Fırat’ın doğusunu da teröristlerden arındırmak için askeri operasyon düzenlemesine kesin gözle bakılıyor.
TÜRK ASKERİ HEYETİ AKÇAKALE'DE
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili ABD askerlerinin bulunduğu, sınırdaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, öğleden sonra, aralarında 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın da olduğu askeri heyet geldi. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeye gelen Türk askeri heyeti, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Korgeneral Yayla ve beraberindeki askeri yetkililerin, burada bulunan ABD'li askerler ile Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin görüşmeler yapacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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- 3'üncü hudut alay komutanlığı
- Gelen araçlar
- Hasan Kırmızıtaş anons
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB
Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI-ŞANLIURFA-DHA)
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Eskişehir'deki orman yangını 15 saatte kontrol altına alındı (2)
MANGALLI EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan karaçam orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre illerden gelen ekiplerle yaklaşık 200 kadar personel alevlerin söndürülmesinde görev alırken, 2 helikopter havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasında Yapıldak Mahallesi'ne 28 kilometre mesafedeki Kırka Mahallesi'nin gençler de destek verdi. Çörez yaylasındaki 'gençlik buluşması'nda bir araya gelen 3500 nüfuslu mahallenin gençleri mangallı piknik yaparak eğlendi.
KAZMA KÜREĞİ KAPAN ORMANA GİTTİ
Bu sırada Yapıldak köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktığı büyüdüğü haberi geldi. Gençler eğlenceyi bırakıp evlerinden aldıkları kazma küreklerle kendilerine ait araçlara binip orman yangınına gitti. Doğru dürüst yolu olmayan ormanda kilometrelerce yürüyen gençler orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı. Kazma küreği olmayanlar ise ağaç dallarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yangın gençlerin desteğiyle kontrol altına alındı.
Kırka Mahalle Muhtarı Fayık Büyükkaraca (55), orman yangınını duydukları gibi eğlenceyi sona erdirip bölgeye gittiklerini söyledi. Büyükkaraca, “Dün ilçemize bağlı Yapıldak Mahallesi'nde istemediğimiz bir orman yangını meydana geldi. Bizde Kırka Çörez yaylasında 150-200 kişiyle gençlik buluşması yapıyorduk. Gençler eğlenirken orman yangınını duyduk. Resmi kurumlardan aldığımız haber üzerine pikniğe ve eğlenceyi keserek hep beraber yangına gittik. Herkes evlerinden kazma kürek aldı. Mahallemizde anons yaptık 10 dakika içinde elindeki kazma kürekle toplanarak servislerle, minibüslerle ormana gittik. Gençlerimizden eğlenceyi, pikniği, futbol maçını yarıda bırakarak destek oldu. Bu da bizim Kırkamız için ayrı bir övünç kaynağı oldu. Gençlerimiz yangın söndürme konusunda eğitimli olmamasına rağmen, bir itfaiye gibi çalıştı. Çalı çırpı ile kazma kürek ile destek oldularö dedi. Eğlenceyi bırakarak orman yangınına giden gençlerden Seyitgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Çakar, orman yangınını duyduktan sonra eğlenceyi bıraktıklarını anlatarak şunları söyledi:
“Yaklaşık 100-150 kadar kişiyle ile birlikte müdahale ettik. Orman görevleriyle beraber çalışmalarda bulunduk. Arazöz ve dozerleri çalıştığı alanlarda küreklerle, kazmalarla gerekse su taşıyarak Orman İşletme görevlilerine yardımda bulundukö
Kırka Mahallesi'nde oturan Hasan Özmutlu da yangını duyduktan sonra hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Futbol turnuvasının tam ortasında haber geldi. Yapıldak da yangın var denildi. Toplandık maçı yarıda bırakarak direkt oraya intikal ettik. Herkesle beraber kazma, kürek çalı, çırpı ne varsa onlarla yangınla mücadele ettik. Her Türk gencinin yapması gerektiği gibi gece elimizden gelen her şeyi yaptık. Faydalı olduğumuzu umuyorumö şeklinde konuştu.
Kırka Mahallesi'nde gençlerin eğlencesine katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gelen yangın haberiyle birlikte hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Yaklaşık 150 civarında genç arkadaşımızla eğlencede yer aldığımız sırada orman yangını olduğunu ve büyüdüğünü duyduk. Beraber gidersek belki faydamız olur dediğimde bütün arkadaşlarımız 'biz piknik düzenliyoruz, işte bizim eğlencemiz var' demeden temin ettiğimiz araçlarla Yapıldak Mahallesi'ne ulaştı. Sağ olsunlar gece boyunca orada bulunduk. Sabah 4 civarında ayrıldık. Arkadaşlarımızın o bölgeye gözünü kırpmadan gitmeleri, o bölgede sabaha kadar çalışmaları bizim için en büyük gurur kaynağı. Bundan sonra da bütün çevremizi etkileyen problemlerde belediye olarak, çevre halk olarak duyarlı davranmaya devam edeceğizö dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Kırka Mahallesi sokakları
-Muhtarlık binası
-Uğur Tepe ile röp.
-Muhtar Fayık Büyükkaraca
-Eğlenceden yangına giden gençlerle röp.
-Eğlenceden görüntüler
-Ormandaki soğutma çalışmaları
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-
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Üvey evlat olduğunu öğrenen Muhammed ve öldürdüğü yengesi toprağa verildi
Kayseri'de üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirip 33 yıldır öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'ı (64) tabancayla öldürüp aynı silahla yaşamına son veren Muhammed Erdal Doğan (33) yengesi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Merkez Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Altın Park Apartmanı'nda meydana geldi. Kayseri'de yaşayan Ahmet Doğan, 33 yıl önce dünyaya gelen Muhammed Erdal Doğan ismini verdiği oğlunu Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık oarak verdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, gerçekte amcası Ferhat Doğan ile yengesi İfakat Doğan'ı öz anne-babası olarak bildi. Kurban Bayramı tatili için Kayseri'ye gelen Muhammed Erdal Doğan, bir yakının gerçekte babasının amca olarak bildiği Ahmet Doğan olduğunu söylemesi üzerine cinnet getirdi. Doğan, evdeki tabancayla yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.
AYNI CAMİDE CENAZE NAMAZLARI KILINDI
İfakat Doğan ve Muhammed Erdal Doğan'ın cenazeleri hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlık içinde bulunan Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından İfakat Doğan Asri Mezarlık'ta, Muhammed Erdal Doğan ise İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazından genel görüntü
-Cenazelerin omuzda taşınması
-Diğer görüntüler
SÜRE: 2.44 BOYUT: 306 MB
Haber-Kamera: : Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ, (DHA)
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Yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün sol yanından çarptığı otomobilin sürücüsü Turan Aktürk (45), kazada yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Erbiller Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir- Diyarbakır seferini yapan Mehmet Azad Eşin'in (44) kullandığı Özlem Diyarbakır firmasına ait 34 RR 9580 plakalı yolcu otobüsü, Turan Aktürk yönetimindeki 45 TB 405 plakalı otomobile sol yanından çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirip, yardım istedi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Aktürk, itfaiye görevlilerin yardımıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Eşin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otobüs, diğer şoförün yönetiminde yoluna devam etti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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- Kaza yerinden genel görüntü
- Kazaya karışan otomobil ve otobüsten görüntü
Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)
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Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kurban etlerini keserken, elini arı sokan Mustafa Duru (33), hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'ta, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Duru, sabah evinin bahçesine gelen kasap tarafından kesilen kurbanını parçalamaya başladı. Bahçede kurban etini bıçakla doğrayan Duru'nun sol elini avuç içinden arı soktu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Duru, rahatsızlanınca yakınlarınca Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Duru, daha sonra kentteki özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Duru, 3 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.
'TEDAVİNİN DOKTOR KONTROLÜNDE YAPILMASI GEREK'
Hastanenin acil servis pratisyeni Dr. Bilal Kılıç, arı sokmalarıyla yaz döneminde sıklıkla karşılaştıklarını belirterek, "Çoklu arı sokmaları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Arı sokmalarında önemli noktalarından biri de arının soktuğu yerdir. Özellikle ağız bölgesinde arı sokmaları olduğunda, bunlar çok ciddi sorunlara yol açabilir. Solunum yolu tıkandığından dolayı ölüme kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilir. Göz, dil veya vücudun başka noktalarını arı soktuğunda acil bir şekilde mutlaka acil servise başvurulmalıdır. Tedavinin doktor kontrolünde yapılması gerekiyor" dedi.
'ARIYA GENEL ALERJİSİ OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'
Arı iğnesinin, görülebiliyorsa çıkarılabilmesinin önemli olduğunu kaydeden Kılıç, "Çünkü arı soktuğunda o iğneyi bırakabilir. İğneden de 2- 3 dakika sonra zehir vücuda enjekte olmaya devam eder. Öncelikle iğnenin çıkarılarak, o bölgeye buz uygulanması çok önemlidir. Bazen buzlara bağlı yanıklar da oluşabileceği için bir beze sarılıp konulması daha uygun olacaktır. Arıya genel alerjisi olan insanların daha dikkatli olması lazım. Kesinlikle acil servislere gelerek tedavi altına alınmaları gerekir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Arı sokan Mustafa Duru'nun sedyeyle ambulansa bindirilmesi
-Dr. Bilal Kılıç ile röportaj
-Genel detay
Süre:2.42-302 MB
Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA
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Mersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştu
Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.
Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Başkanı Bedrettin Gündeş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Pir Hasan Kılavuz, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İmam Keskin’in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı.
Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mezarlardan görüntü
-Mezar başında dua eden bir kişi
-Törene katılanlardan genel ve detay
-Dua edilmesi
-Ney eşliğinde söylenen ilahi
-Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Pir Hasan Kılavuz konuşurken
-İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu konuşurken
-Dini temsilciler bir arada
-Rahip ve imam birbirine sarılırken
-Genel ve detaylar
(BOYUT:603 MB) (SÜRE:5,23 DK)
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
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