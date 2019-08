DHA YURT BÜLTENİ - 9

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi'ni oluşturmaya yönelik çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerler, sınır hattında inceleme yaptı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarının sınır güvenliği için tehdit oluşturmasıyla Türkiye, bölgenin PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması amacıyla harekete geçti. Suriye'den zorunlu göçe zorlananların geri dönüşlerinin desteklenerek, bölgenin normalleştirilmesi için terör örgütü unsurlarının buradan çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu savunan Türkiye'nin kararlılığı üzerine geçen hafta ABD'li heyet Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda iki ülkenin askeri heyetlerinin görüşmelerinin ardından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu bölgenin de Türk ve ABD askerleri tarafından koordineli tesis edilmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından ABD'nin 6 kişilik ilk askeri kafilesi, pazartesi günü Şanlıurfa'ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale'ye gelen heyet, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda Türk askeri yetkililer ile birlikte Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı çalışmalarına yönelik faaliyete başlattı. Yapılan çalışmalarda iki ülke askerleri, oluşturulacak merkezin kritik fonksiyonlarını tesis etti ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Bu gelişmenin ardından perşembe günü ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki yeni ekip, Akçakale'ye geldi ve Türk askerleri ile toplantı yapıp, sınır hattında incelemelerde bulundu. BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİNDEN 5,5 SAATLİK TOPLANTI Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile dün Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar ve beraberindekiler, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 5,5 saat süren toplantı yaptı. Müşterek Harekat Merkezi'nin son durumu ile sınır hattı ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarının hareketliliğine ilişkin verilerin değerlendirildiği toplantıda, hava sahasının açılmasıyla İHA'lardan elde edilen görüntüler de izlendi. Uzun süren toplantının ardından Bakan Akar, iki ülke askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde koordineli tesis edeceği güvenli bölgeye ilişkin çalışmaların yürütüleceği Müşterek Harekat Merkezi'nin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin her türlü ihtimali gündeminde tuttuğunu, B ve C planlarının da hazır olduğunu hatırlatan Akar, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silahlarıyla güvenli bölgenin dışına çıkarılıp, kurdukları mevzi, sığınak, siper ve diğer tahkimatlarının da iki ülke askerlerince imha edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. SINIRDA İNCELEME Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasına sayılı günler kala, günlerdir Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda toplantılar yaparak, güvenli bölgede yürütülecek faaliyetleri belirlemeye çalışan Türk ve ABD askerleri, öğle saatlerinde sınır hattına geldi. Türk askerlerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı sınır hattına, 3 zırhlı araçla gelen iki ülkenin askeri yetkilileri, sınır hattında incelemeler yapmaya başladı. Sınır boyunca araçlarıyla ilerleyen askeri heyetin, incelemeler gerçekleştirdiği ve çeşitli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

İrem Derici: Ne varsa 90'ların sanatçılarında var

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan pop şarkıcısı İrem Derici, "Ne varsa 90'ların sanatçılarında var" dedi. Konserde İrem Derici talihsiz bir de kaza geçirdi ve dans ederken pantolonu yırtıldı.

Kemer'deki Club Aura'da İrem Derici konseri düzenlendi. DJ Serkan'ın çaldığı müzikler ve go go dansçılarının gösterileriyle eğlenen İrem Derici hayranları, saat 02.00'de sahneye çıkan şarkıcıyla coştu. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkati çekerken, en büyük sıkıntı ise Antalya'nın nemi ve yırtılan pantolonu oldu.

ANTALYA SICAĞI BUNALTTI

İlk şarkısının ardından sıcağın bunalttığını belirten İrem Derici, "Malum Antalya çok sıcak, yağmur yağmış bir de nemini almış diyeceğim ama hayır damımı (evin çatısı) bile almadı" dedi.

'HİÇBİR COVER ORİJİNALİNİN TADINI VERMEZ'

'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, "Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor" diye konuştu.

'NE VARSA 90'LARIN SANATÇILARINDA VAR'

İrem Derici geçen aylarda çıkarttığı 'Mest Of' adlı albümüyle ilgili şunları söyledi:

"Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır iki çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz."

'SAHNEDE PANTOLONU YIRTILDI'

İrem Derici daha sonra konserine devam etti. Derici sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı. Derici yardımcısının uyarısıyla kuliste kıyafetini değiştirip geldi. İrem Derici, "İlk defa bir sahnede pantolonum yırtıldı. Pantolonum yırtıldı diyorum, manyaklar alkışlıyor. O yüzden beni yanlış anlamazsanız buraya gelirken giydiğim 'haşortmanımla' devam edeceğim konsere. Ne yapalım biz öyle sevmiyoruz sağımız solumuz gözüksün. Biraz önce yelpazeyle eğildim ya bu kadar gürültüye rağmen o cart sesini duydum. Daha fazla görüntü kirliliği vermemek amacıyla giydim ve geldim" dedi.