DHA YURT BÜLTENİ - 9

İzmir'de orman yangını İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR İZMİR,(DHA) =================== Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.

Kurban Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren tatilciler memleketlerine dönüyor. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde, ulaşımda hafif yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama olmuyor. Hafif yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor. Görüntü Dökümü

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-Yoldan detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- =================== Otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Sason ilçesi Benekli köyü mevkisinde meydana geldi. Aslan Acet yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Halise Acet ve oğlu Serkan Acet (20) yaşamını yitirdi, sürücü Aslan Acet, Şabettin Acet ve Cuma Acet yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Ambulansların hastane gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,(DHA) ================= Karadenizli balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa bir süre kala son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli bir av dönemi umut ediyor. İlkadım Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Malkoç, iyi bir av sezonu geçirmeyi umduklarını söyledi.

Türkiye'de, 15 Nisan'da başlayan denizlerde dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erecek. Karadenizli balıkçılar da, yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli bir av dönemi umut ediyor.

'YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ'

İlkadım Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Malkoç, balıkçıların yeni sezon için hazırlık yaptığını söyleyerek “Şuan hazır bir şekilde balıkçı arkadaşlarımız bekliyorlar. Hamsiden bu yıl umutluyuz. İstavritten beklentimiz var. Geçen yıl yine iyi bir sezon geçti. Bu yıl aynı temenni ile av sezonunu bekliyoruz. Hamsiden umudumuz var. Palamut, bu yıl mayıs, haziran aylarının soğuk geçmesi nedeniyle biraz geç başlamasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl av miktarı açısından da iyi bir sezon geçirmiştik. Bu boy yasakları ile ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Tüm Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde ortak bir boy yasağı olmasını bekliyoruz. Türkiye’de ne yasak varsa karşı tarafta da aynı yasak uygulansın istiyoruz. Yasaklarla ilgili düzenleme yapılırsa çok daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruzö dedi.

'BALIKÇILIK BACASIZ FABRİKA'

Samsun’da büyüklü küçüklü yaklaşık 400 balıkçı teknesi bulunduğunu da hatırlarlatan Malkoç, “Balıkçılık çok büyük bir sektör. 50 bin kişiye yakın kişi bu işten ekmek yiyor. Balıkçılık korkunç bir bacasız fabrika. Tutandan nakliyecisinden, lokantacısından müthiş bir iş kapısıö diye konuştu.

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-Balıkçı teknelerinden detaylar

-Röportaj Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) ================ Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı Tekirdağ il jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 3 ayrı araçta 75 göçmen ve göçmenlerin kaçışlarına organizatörlük yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere göç idaresine konurken, 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolunda dün gece araçları durdurup arama yaptı. Ekiplerin 'şok yol kontrol ve arama' çalışmaları adıyla, 3 ayrı araçta yapılan kontrolde 25 Pakistan, 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yapan 3 şüpheli yakaladı. Araçta yapılan aramada ayrıca 4 adet şişme bot, 4 takım bot küreği ve 5 adet pompaya ve olaya karışan 3 araca el konuldu. Yakalanan 75 düzensiz göçmen sorgusunun ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Yakalan araçlar

Araçlardan indirilen göçmenler

Jandarmanın çalışmaları

Detay görüntüleri Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ================== Ayder'de salıncaktan düşen adam yaralandı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ziyarete gelen Cahit D. (40), görüntü kirliliği oluşturduğu tartışmalarıyla gündemde olan salıncaklardan birinde sallanırken, düşüp, yaralandı.

Çamlıhemşin'in ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ailesiyle ziyarete gelen Cahit D., burada bulunan ve son günlerde görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılıp, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların birinde sallanmaya başladı. Cahit D., bir süre sonra salıncaktan düşerek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi geldi. Cahit D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit D.'nin bacağı ile vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan olay sonrası Cahit D.'nin yakınları ve salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik oldu. Jandarma ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, salıncak sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yaralıya müdahale görüntüleri HABER KAMERA: RİZE-DHA =================== Alevler 3 hayvan damını ve çalılıkları küle çevirdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çalılık bir arazide çıkan yangında 3 hayvan damı zarar gördü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Mustafa Kemal Mahallesi Diyar Sokak'ta bulunan boş bir arazide, bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri ve dumanları fark edenler, arazideki hayvan damlarında bulunan yaklaşık 10 keçiyi kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa ve Turgutlu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. 3 hayvan damı ve çalılıkları küle çeviren alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saate güçlükle söndürüldü.

Yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi. Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasından görüntü

-Alevlerden görüntü