DHA YURT BÜLTENİ - 9 

Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler KARAMAN'da sokak ortasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıyla Yusuf Işıklı (23) ve beraberindeki Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i öldüren, yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan 3 zanlı ifadelerinde, Yüceali'yi tanımadıklarını, yanlışlıkla vurduklarını söyledi. Işıklı'ya yönelik saldırıyı daha önce sattıkları otomobilin parasını alamadıkları için gerçekleştirdiklerini anlatan şüphelilerden Devran N., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunu gülümseyerek, "Cinayet mi? 10 numara" diyerek, yanıtladı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. 3 kişi, Yusuf Işıklı ve akrabası Uzman Onbaşı Erhan Yücael'e, ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı sol kolu ve koltuk altından vurularak yaralandı. Olay anında arkadaşlarıyla yoldan geçen Fatih Öksüz de bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Öksüz'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

SORULARI GÜLEREK YANITLADILAR

Kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelilerin arka plakası söktükleri 70 AAH 168 plakalı otomobil ile Karaman'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine Karaman polisine haber verildi. Plakadan yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Devran N., Kerem N. ve Mustafa A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Evde bulunan Gamze N. de gözaltına alındı. Gamze N., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Devran N., Kerem N. ve Mustafa A., sağlık kontrollerinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden Derman N., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna gülerek, "Cinayet mi? 10 numara" yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Barbie, barbie" diyerek yanıtladı. Şüpheli Kerem N. de "Pişman mısınız?" sorusu karşısında gülümseyerek, "Değilim" dedi.

UZMAN ONBAŞIYI YANLIŞLIKLA VURMUŞLAR

Şüphelilerin ilk ifadesinde Ereğli ilçesinde oturan İ.D.'ye sattıkları otomobilin parasını alamadıklarını, olay günü de söz konusu otomobilin yanında daha önceden tanıdıkları İ.D.'nin akrabası Yusuf Işıklı'yı görünce tabancalarını ateşlediklerini anlattı. Saldırıda ölen Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i tanımadıklarını ve yanlışlıkla vurduklarını söyledi.

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ

Ölen Erhan Yücael'in yaklaşık 3 ay önce düğün yaptığı ve nikah işlemleri için görevli olduğu Ankara'dan izin alıp, memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Ölen 2 arkadaşın cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-------------

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkartılması

-Gülümseyerek cevap vermeleri

-Olay yerinden detay

-Yoldan geçenin vurulma anı

-Genel ve detay Haber- kamera: Atilla ATMACA- Mumammer ŞEN KARAMAN DHA)) ======================= Tekstil fabrikasında yangın Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Şazibey Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Görüntü Dökümü

-----

- Fabrikadan yükselen dumanlar

- Alevlere müdahale edilmesi

- Söndürme çalışmalarından detay GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB, 65 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) =================== Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.

Trafik zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçrirlerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.