DHA YURT BÜLTENİ - 9

Urla Bağ Bozumu Şenliği başladı

İZMİR'in Urla ilçesinde düzenlenen düzenlenen Geleneksel Urla Bağ Bozumu Şenliği başladı. İki gün sürecek şenlik kapsamında yeni koparılmış üzümler ziyaretçilerle buluştu. Vatandaşlar üzüm ezmek için kurulan standa yoğun ilgi gösterdi.

Urla Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Geleneksel Urla Bağ Bozumu Şenliği, çeşitli kooperatif ve derneklerin yanı sıra, çiftçilerin de üzümlerle süsledikleri traktörleriyle geçiş yaptığı kortej ile başladı. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivale Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Ziyaretçiler şenlikte, bir yıl boyunca çiftçilerin büyük bir emekle yetiştirdiği, bağlardan yeni koparılmış üzümler ile buluştu. Şenliğe gelenler, züm ezmek için kurulan standa ise yoğun ilgi gösterdi. Lastik çizmeleri giyenler, stantta üzümleri çiğneyip ezerek, kendi taze üzüm sularını elde etti. Şenlikte üzümün yanı sıra, Urla topraklarında yetişen meyve ve sebzeler ile kadınlar tarafından hazırlanan el emeği hediyelik ürünler de yer aldı. Şenlik alanında at sırtında gezen çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan şenlikte, daha önceden düzenlenen Urla mahsulleri yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde dereceye giren meyve ve sebze üreticilerine sahnede plaketleri verildi.

'BİR YILIN MÜKAFATI'

Bağ bozumunun önemine dikkat çeken Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Çiftçilik ve tarımla uğraşanlar Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' sözünü yerine getirenler, bir yıl boyunca gece gündüz çalışır, toprağı işlerler en sonunda da o bir yılın hasadını almak için dört gözle beklerler. Bir yılın mükâfatını işte bugün alacağız. Bugün üzüme, incire balın, zeytine yağın, evlere mutluluğun düştüğü gün. Bizler de üreticilerimizin çiftçilerimizi köylülerimizin ekonomik koşullarının daha iyi olması için bugüne kadar verdiğimiz desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. Biz de her zaman üreten ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da böylesine kaliteli ürünleri yetiştirdikleri için Urlalı üreticilere teşekkür etti. Özuslu, "Allah bu topraklara her şeyi vermiş. Ama bu eşsiz ürünler fiziki şartları insan emeğiyle taçlandırarak ortaya çıkıyor. Herkese ekmek, su, hava kadar lazım olan bir şey var, o da bir arada yaşama iradesi. Huzur varsa kalkınma olabilir, barış varsa kalkınma olabilir. Bize ekmek, su kadar bir arada üretip, bir arada adilce paylaşma arzusu gerekiyor" diye konuştu.

Urla Kaymakamı Önder Can de bu seneki hasadın bereketli olmasını dileyerek, "Urla'da bağcılığın bu seviyeye gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Urla bağcılığının yeni yatırımlarla ve marka değerini artırarak dünyada hak ettiği yere ulaştırılacağına inanıyorum" dedi.

'ŞARAP TURİZMİNDE HEDEF 250 BİN ZİYARETÇİ'

Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılar Derneği Başkanı Can Ortabaş ise şunları söyledi:

"Urla'da sezonu uzatmanın en önemli yollarından biri de şarap turizmidir. Şarap turizmine katılanlar, müze turizminin beş katı, Antalya'daki her şey dahil sisteme gelen turistlerin 20 katından fazla harcama yapıyor. Urlalı üreticilerimize bir sözümüz var. 3-5 bin kişiyle başlayan şarap turizmi şu anda 90 bin seviyelerine geldi. Bizim hedefimiz bunu 250 bine çıkarmak."

'ÜZÜMÜN EN GÜZELİ EGE BÖLGESİ'NDE'

Şenlikte kendi ürettiği meyvelerin satışını yapan Sabahat Kocaküllah, "Üzüm hasadımızı 15 gün önce gerçekleştirdik. Bütün bir yıl özenle yetiştirdiğimiz üzümleri bugün şenlikte satıyoruz. Bu yıl bizler için çok verimli geçti. Üzümün kilosunu 8 TL'den satıyoruz. Aynı zamanda patlıcan ve kabak üretimi de yapıyoruz bugün stantta bütün ürünlerimizi sergiliyoruz" dedi.

ŞENLİKTE KARPUZ DA YER ALDI

Urla'da karpuz üretimi yapan Ergin Aytoğlu, "Yerel tohumlarımızı mayıs zamanı toprağa atıyoruz ve kendi kendine bir hafta veya 10 gün içinde filizleniyor. Daha sonra çapa, sulama ve örtme işlemleri yapılıyor. Yerli karpuz ithal karpuzlara göre biraz daha küçük, ancak çok lezzetli oluyor. Yerli karpuz çok tutuluyor ve kilosu 1.5 TL'den satılıyor" dedi.

Şenlikte yerli karpuzun tadına bakan Ayşe Polat ise, "Yerli karpuz ithal karpuzlara göre kesinlikle daha lezzetli aynı zamanda organik olduğu için tercih ediyoruz. Fiyatı da piyasasına göre oldukça iyi" diye konuştu.

EN GÜZEL KAVUNLAR ŞENLİKTEYDİ

Şenlikte, daha önce en güzel kavun yetiştiricisi seçilen Aynur Erdiç ise, "İnsanın emeğinin karşılığını alması oldukça güzel. Urla'nın kavunları çok büyük bir emekle hazırlanıyor ve diğer kavunlara göre tadı oldukça lezzetli. Kesinlikle su verilmeden yetiştiriliyor. Urla kavunu diğer kavunlara göre daha az benekli oluyor" diye konuştu.

Şenliğe kızlarıyla birlikte İzmir'den gelen Gülden Edebali, "Festival bizim için çok eğlenceli geçiyor. Burada taze meyve ve sebzeler de var, el yapımı yiyecekler de, hediyelik eşyalar da. Kızlarım az önce lastik botlar giyip üzümlerin suyunu sıktı. Biz de şimdi onları içiyoruz ve çok lezzetli" dedi.

