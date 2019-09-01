DHA YURT BÜLTENİ-9

Su tankeri bağ evine daldı: 4 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, tek katlı müstakil bağ evine çarptı. Ev harabeye dönerken, kazada, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine doğru ilerleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait, Ahmet Altıparmak yönetimindeki 38 YL 778 plakalı su tankeri, virajda savruldu. Yoldan çıkan tanker, yol kenarında bulunan, Fatma- Nuhu Abravcı çiftine ait müstakil bağ evine daldı. Tanker hızla girdiği evin içinde devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz altında bulunan kişilerin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu enkaz altından, tanker sürücüsü Ahmet Altıparmak, araçta yanında bulunan Ali Suna ve Ahmet Karaçam ile evdeki Fatma Abravcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nuhu Abravcı (65) ise ambulansla hastane kaldırıldı. Abravcı çiftinin hafta sonu nedeniyle bağ evine geldikleri öğrenildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin enkaz altındaki çalışması

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) Marmaris'te 10 metrelik tekne yandı, 3 kişi kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında 10 metre uzunluğundaki bir fiberglass teknede yangın çıktı. Adaya sürüklenerek yangın tehlikesine neden olan tekne su alıp, batarken denize atlayan 3 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Sahil Güvenlik'e Marmaris'e 4 mil mesafedeki Keçi Adası açıklarında bir teknenin yandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, yanan fiberglass tekneden denize atladıkları belirlenen 3 kişiyi kurtardı. Ardından da çevre güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik botu, su sıkarak yanan tekneye müdahalede bulunuldu. Tüm tekneyi saran alevler, yarım saatlik çabaya rağmen söndürülemedi. Akıntıyla sürüklenen 10 metrelik tekne, Keçi Adası'na vurdu. Alevlerin adadaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bir söndürme helikopteri bölgeye gönderildi. Ağaçlık bölgeye helikopterle su bırakılarak alevlerin ormana sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

Tamamen yanan tekne su alıp batarken, kurtarılan 3 kişi ise Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi. Teknedeki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan tekneden cep telefonu görüntüleri

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ======================= Ayder'de salıncakların sökümüne başlandı Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların sökümüne başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanıma kapattı. Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek tepki göstermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi. Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.

BAZARI SÖKTÜ, BAZILARI ZİNCİRLEDİ

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından bugün kaldırılmaya başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanama kapattı. Bölgeyi ziyarete gelen özellikle yabancı turistler, zincirlenerek kullanıma kapatılan salıncaklara binerek fotoğraf çekildi selfie yaptı. 'TALEP GÖZARDI EDİLMEMELİ'

Bölgeye salıncağı ilk kurduğun söyleyen Ayşe Şahin, turistlerin salıncaklara yoğun talep gösterdiğini ve bu talebin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahin, "Bu salıncakları ilk biz kurduk. Bize gönderilen tebligatta bir süre yazmıyordu. Sadece kaldırın deniliyor. Burada mağduruz. Burası bizim tabulu arazimiz. Burada turizm işletmeciliğine başladık. Talep üzerine salıncakları kurduk. Turistlerden gelen talep üzerine salıncak işi bölgede büyüdü. Sonuçta bu salıncaklara yoğun talep var. Biz görüntü kirliğinin tabi ki önlenmesini isteriz ama bu talep de göz ardı edilemez. Bizim isteğimiz bize uygun alan tahsis edilmesi ve buraya bu salıncakları kurmamız. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kentti bırakıp buraya döndük. Burada 30 yıllık tabulu arazilerimizi kullanmaya başlayıp, turizme kazandırdık. Farklı bir alternatif getirdik" dedi.

'EKSİSİ KADAR ARTISI DA OLDU'

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı da, Ayder'in Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğunu, salıncakların bölgeye eksisi olduğu kadar katkısının da olduğunu dile getirdi. Sarı, "Salıncakların olduğu yer vatandaşın tabulu arazisi. Yıllarca boştu. Şimdilerde bu alan kullanılmaya başlandı. Arz talep doğrultusunda bu salıncakları vatandaşlar tapulu arazilerine koydular. Bunun neticesinde bir görüntü kirliliği oluştu. Sonuçta buraya gelenler o düzlüğü görmeye geliyor. Buranın kaldırılması istendi. Şu anda ekiplerin bir müdahalesi olmadan bu salıncaklar kaldırılıyor. Kaldırmayanlar da kaldıracaktır. Salıncakların buraya eksisi olduğu kadar bir artısı ve katkısı da olmuştur. Sosyal medyada ön plana çıktı, insanlar merak edip geliyor. Kentsel dönüşümle burada güzel bir çalışma yapılacaktır. Süreci takip ediyoruz, yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkileri, sahiplerine gerekli uyarıların yapıldığını ve salıncakların kendirince kaldırılmasını beklediklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Salıncaklar görüntüler -Zincilere bağlanan salıncaklar -Salıncaklarda fotoğraf çekilenler -Röp ve detaylar HABER KAMERA: Arzu Erbaş- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) ======================= Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti. Kaza, öğlen saatlerinde, merkeze bağlı Aslanoğlu köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Şükrü Bilen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada Bilen, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Bilen'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morgdan görüntü

- Ölen şahsın yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Çanakkale şeftalisi Rusya pazarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Her biri yaklaşık yarım kilo olan şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Ruslar tarafından da bol bol tüketiliyor.

Çanakkale'deki Bayramiç yöresi elmasıyla, Lapseki ilçesi ise kirazı ve şeftalisiyle önemli bir rekolte ve pazar payına sahip. Kiraz sezonunun sona erdiği, elmaların da yakında toplanmaya başlanacağı kentte, şeftali hasadının ise son günleri yaklaşıyor. Şeftali denince de akla Lapseki ilçesi ve Umurbel beldesi geliyor. Yetkililer, yörede bu yıl ki şeftali üretiminin 64 bin tona ulaştığını belirti. Dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'den ihraç edilen şeftali miktarı 2017 yılında 47 bin 590 ton, 2018 yılında 67 bin 716 ton, 2019 yılının ilk 7 ayında ise 35 bin 516 ton olarak gerçekleşti. Nektarinde ise 2017 yılında 41 bin 220 ton, 2018 yılında 59 bin 98 ton ve 2019 yılının ilk 7 ayında 41 bin 161 ton ihracat yapıldı. 'RUSYA'NIN YANI SIRA BELARUS VE ROMANYA'YA DA İHRACAT YAPIYORUZ'

Yılın ilk 8 ayında Rusya başta olmak üzere farklı ülkelere 1600 ton şeftali ihracatı yapılan Lapseki ilçesindeki bir iş yerinin müdürü Yusuf Mazlum, 3 bin ton kapasiteli meyve işleme ve soğuk hava deposuna sahip olduklarını söyledi. Türkiye'nin kaliteli şeftali yetiştiren bölgelerinden birinde işleme yaptıklarını anlatan Mazlum, "Tesisimizde 2 ön soğutmayla beraber 8 depo ile hem müstahsilimize hem de ihracata hizmet vermekteyiz. Şeftali buraya tarladan 28 derecede geldiği için ön soğutmaya alıp 10 ila 12 saat içinde çekirdek ısısını artı 2 dereceye düşürmemiz gerekir ki bu şeftali ihracata uygun hale gelsin. Memleketimizin hem toprağı hem de aldığı rüzgardan dolayı Türkiye'nin nadir ve ender bulunan kaliteli şeftalisini yetiştirmektedir. Burada günlük aşağı- yukarı 30 bin kasa, 5'er kilodan yani 150 tonluk bir alım ve ticaretten bahsetmekteyiz. Geçen sene yaptığımız ihracat 1200 ton iken, bu seneki hedefimiz şeftalide 2 bin 600 tonları bulmaktır. Rusya başta olmak üzere Belarus ve Romanya bölgelerine ihracat yapmaktayız. Bunun dışında iç piyasaya da çalışmaktayız. Şu ana kadar takribi rakamlarla söylemek gerekirse 1600 ton ihracat gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

'RÜZGAR VE TOPRAK KALİTESİ ŞEFTALİYİ ŞEKERLENDİRİYOR'

Yusuf Mazlum, tanesi yarım kiloyu geçen şeftali dahi yetiştiğini, geçen yıla oranla da fiyatların daha iyi olması nedeniyle üreticinin halinden memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Lapseki bölgemizde yetişen şeftalinin en büyük artısı bizler için toprağımızın çok kaliteli olmasıdır. Kaz Dağları'nın, boğazın getirdiği esinti şeftaliye burada özel bir renk katmaktadır. Bu esinti ve toprağın kalitesi şeftalinin şekerlenme oranını çok yüksek yapmaktadır. O yüzden bizim bölgemizde bulunan şeftali diğer bölgelerimize göre biraz daha kalite olarak üstündür. Burada 3 tane şeftalimizin 1 kilo 200 gram olduğunu görebilirsiniz. Tek bir şeftalinin bile 600- 700 gramı bulduğu dönemler olmuştur. Renklerinden de görebileceğiniz gibi oldukça canlı ve kaliteli bir şeftali yetişmekte. Üretici memnun. Geçen sene alımlar 1.75 ile 2.5 lira arasında gezerken, bu sene aşağı- yukarı enflasyonun bile üzerinde artış gerçekleşti. Bu seneki alımlar 2.75 ile 4 lira arasında gerçekleşti. Bu da üreticiyi çok memnun etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Soğuk hava deposundaki şeftalilerden genel ve detay görüntüler. Tesis Müdürü Yusuf Mazlum ile röp. Araçlara yüklenen şeftali kasalarından görüntüler. Terazi üzerindeki şeftalilerden görüntü. Kadın işçilerin ihracata gidecek şeftalileri kontrol etmesinden görüntü. Burak Gezen anons. Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) ======================= Kapkaç mağduru kadının eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi Antalya'da, eşiyle durakta bekleyen Şengül Sezer'in boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen Suriyeli B.S.(24), polis ekiplerince yakalandı.

Sezer'in eşi emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır ele ele gezeriz. Elini hiç bırakmam. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi" dedi. Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta meydana geldi. Durakta eşi emekli albay Nevzat Sezer'le otobüs bekleyen Şengül Sezer'in yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi alarak kaçtı. Sezer'in eşi emekli albay Nevzat Sezer kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer çiftinin ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede kapkaç olayı gerçekleştiği öne sürülen Bilgisayar teknisyeni olduğu kaydedilen Suriyeli B.S.'yi kovalamaca sonunda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kovalamaca sırasında yol kenarına attığı kolye ise tarih ettiği yerde polis ekiplerince bulundu.

B.S., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

'ELİNİ BIRAKTIM BAŞIMIZA BU GELDİ'

Polisteki ifade işlemlerinin ardından açıklama yapan emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır biz ele ele gezeriz. Eşimin elini bırakmam. Durakta gölge yere geçtiğimiz anda şüpheli bir anda geldi kaptı ve kaçtı. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi. Kapkaççının peşinden koştum ama yakalayamadım. Polislerimiz komplike bir hareketle zanlıyı kıskıvrak yakaladılar" dedi.

'BANA YAPILAN BAŞKASINA YAPILMASIN DİYE ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Şengül Sezer ise polislere teşekkür ederek, "10 dakika içerinde suçluyu buldular. Çalınan kolyem iade edildi. Onlara çok minnettarım. Benim boynumda iki zincirim vardı. Şahıs almak isteyince vermek istemedim. Bu sırada boynumda sıyrıklar oluştu. Diğer kolyenin ucundakini eşimin sekreteri bana hediye etmişti. Manevi değeri çok yüksekti. Bana yapılan başkasına yapılmasın diye şikayetçi oldum. Çok korktum. Şeker, tansiyon hastasıyım, belimden ameliyatlıyım. Düşüp sakatlanabilirdim" diye konuştu.