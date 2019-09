DHA YURT BÜLTENİ - 9

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin Ağustos ayı ihracat rakamı yüzde 1,69 artışla 13 Milyon 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülke olarak yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünlere önem vermeliyiz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta düzenlenen toplantıyla açıklandı. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeni ile tarihi Kongre binasında düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Sivas Valisi Salih Ayhan katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'ta açıkladı. Ağustos ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2,9 artış ile 117,3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında tarihi kararların alındığı mekanda bulunmaktan dolayı şanslı ve heyecanlı olduğunu belirterek, "100 yıl öncesinin en zor şartlarında ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki kararlığını bütün dünyaya ilan edildiği yerdeyiz. Birinci Dünya Savaşında 10'larca cephede savaşmış büyük milletimizin, 100 yıl önce özgürlüğündün taviz vermeyeceğini ilan ettiği yer ve zamandayız. Bu bizim gurur kaynağımız. Bu vesileyle bu kararlara imza atan başta Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Onların mekanları, aslında bizim gönlümüzde, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Her türlü zorluk altında kurtuluş savaşı mücadelemizde, mücadeleyi veren kahramanlarımızla büyük zaferlerin büyük savaşların ekonomik başarılarla taçlandırılmadıkça muasır medeniyetler seviyesine ulaşamayacağımızı onlar da görmüşlerdir. Biz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, yüksek gelirle ülkeler seviyesine ulaşmak için bu işin anahtarı da ihracattır diyoruz. Gelişmenin anahtarı olan ihracatın bağlı olduğu Dünya ekonomisi büyük bir dönüşüm içerisindedir. İçinden geçtiğimiz bu dönüşümün, teknolojik dönüşümün hızlandığı, bilişimin, yapay zekanın, dijitalleşmenin, kuralların belirlendiği, çok taraflı değil, iki taraflı ticaret anlaşmalarının yapılmaya başlandığı bir dönemden geçmekteyiz. Türkiye olarak refahımızın anahtarı olan ihracatımızı küresel ekonominin yeni şartlarına, yeni gerçeklerine göre tasarlamak zorundayız" dedi. 'YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATINA ÖNEM VERMELİYİZ' Bu kapsamda, ihracatlçılar başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare ederek, çok yönlü bir çalışma soncunda ihracat ana planını 9 Ağustos'ta duyurduklarını belerten Bakan Pekcan, "İhracat ana planımızda hedef ülke, hedef ürün, yeni ve yenilikçi ihracatçı küresel tedarik zincirleri bakış açısıyla hazırladık. Yine aynı planımızda bilişim ve yapay zeka olmak üzere, küresel dönüşümün, küresel etkenlerini en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Eğitimli ve küresel becerilerle donanmış bir ticaret anlayışını, bir ticaret ailesini, kısacası çağımızın başarı anahtarlarını yakalamak ve Türkiye'ye sunmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Bu planın başta tüm ihracatçılar olmak üzere bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Küresel ekonomide son zamanlarda zor bir dönemden geçiyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz bu korumacılık önlemleri ve akabinde takip eden ticaret savaşlarına şahit oluyoruz. Bu dönemde küresel ekonominin aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Çok taraflı dünya düzeninin terk edilmeye başlandığı, daha çok ikili anlaşmaların ön plana geçtiği bir dönem aynı zamanda. En büyük ticaret ortağımız olan AB'nin büyümesi yüzde 1,3'e revize edildi. En çok ihracat yaptığımız Almanya'nın büyümesi binde 4'e revize edildi. Bu rakamlar durgunluk seviyesinde büyüme oranlarını gösteriyor. Bizim başarılarımızın iş insanlarının başarısını değerlendirirken küresel ekonomiyi de göz önünde bulundurmamız lazım. Dünya nasıl bir gelişme içinde, nasıl bir dönüşüm içinde biz neler yapıyoruz. Diğer taraftan baktığınızda aslında ticaret savaşlarının arka tarafında teknoloji savaşları olduğunu görüyoruz. Küresel ticarette eksen kayması var, ama bundan da öte ABD'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı 174 milyar dolardan 110 milyar dolara düşüyor, ama Çin'in 49 milyar dolardan 504 milyar dolara çıkıyor. Ticaret savaşlarının artmasında teknoloji savaşları yatıyor. Biz de ülke olarak yüksek teknoloji, yüksek katma değerli ürün ihracatına önem vermeliyiz. Biz de hedeflerimizi bu doğrultuda koyuyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Ticaret savaşları küresel ekonomide belirsizliğe yol açıyor. En çok ihracat yaptığımız ikinci ülke olan İngiltere'da Brexit süreci tam bir belirsizlik getirmektedir. Hem Avrupa, hem Dünya hem de ülkemizin ticaretini etkilemektedir. AĞUSTOS AYI İHRACAT 1,69 PUAN ARTTI Küresel ekonomideki tüm bu zorlu gelişmelere rağmen, hızla daralan dış ticaret açığı ve başarılı geçen turizm sezonun ardından bu yılın ilk yarısında çok uzun yıllardır ilk defa cari fazla verdiklerini belirten Pekcan, "Cari açığımızda daralma, cari fazlaya geçen Türkiye'nin uluslararası piyasalarda borçlanma ihtiyacı da hızla azalmaktadır. 2018 yılında büyüme oranına net ihracatımızın katkısı 1,9 puan olmuştur. Bu sene ilk çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı 12.1 puan, ikinci çeyrek net ihracatın büyümeye katkısı 7,4 puan olmuştur. Amacımız ihracatımızdaki olumlu performans önümüzdeki yıla da yaymak, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın payını da artırmaktır. Haziran ve Ağustos ayında, uzun bayram tatilleri nedeni ile iş günü azaldığı için ihracat rakamları etkilenmektedir. Buna rağmen 8 aylık en yüksek rakamı açıklayacağız. Bu sene de uzun Kurban Bayramı ve Zafer Bayramımız da cuma en çok ihracat yaptığımız gündür. Bu da 30 Ağustos'a denk geldiği için daha mütevazi artışımız var 1,69. Haziran ayında 9 gün tatil vardı, haziran ayında eksi 14'ü gördük. İki bayram ayı dışında bizim ihracatımızın performansı dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 5,8. Ama Haziran ve Ağustos ayı etkiliyor. Bu ayki ihracatımız 1,69 artışla 13 Milyon 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında binde ithalatımız binde 2,7 azalma ile 15 milyon 526 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos Dış ticaret açığı yüzde 9.9 azalma ile 2 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,7. 2019 yılının ilk 8 ayı ithalatın ihracatı karşılama oranı geçen sene 69,2 iken bu sene 85,6'ye çıkmış bulunmaktadır. Buradan bir kaz daha bütün iş dünyamızı, bütün ihracat ailemizi, TİM Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Hangi ülkelere en çok ihracat yaptığımıza bakarsak, Almanya binde 9,5 artışla, 1 milyar 210 milyon, İngiltere'ye ihracatımız 12.43 artışla, 1 milyon 38 milyon. AB ülkeleri yüzde 7,5 artış ile 6 milyar 362 milyon dolar olmuştur. AB'ye olan ihracatımız toplam ihracatımızdan yüzde 48,4'ünü oluşturmaktadır. Ana hedefimiz yüksek teknoloji ürün oranını yüzde 3,4 seviyelerinden daha yukarılara çekmek" ifadelerini kullandı. İHRACAT AĞUSTOS’TA DA HIZ KESMEDİ Yılın son 4 ayında mevsim etkilerinin azalmasıyla birlikte her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak yıl sonu hedefinin rahatlıkla aşılacağını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle ise "2019 yılı küresel ekonomi politikte, özellikle ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. Buna rağmen ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile ekonomimizi sırtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün TÜİK’in açıklamış olduğu, 2019 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarımızda da 7,4 puan olarak gerçekleşen net ihracatın katkısı, ekonomik büyümemizde ihracatın önemini bir kez daha öne çıkarmıştır. Bu sene başından beri tahmin ettiğimiz şekilde ihracatımız aylık rakamlarındaki başarılı seyrini devam ettiriyor. Nitekim bayram tatiline rağmen, ihracatımızın ağustos ayındaki performansı da beklentilerimizin üzerinde oldu. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat - kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını, hepinizin huzurunda takdir ediyorum" dedi. 'İHRACAT ANA PLANI EKONOMİMİZİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR' İhracat ailesi açısından son günlerin en önemli gündeminin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan İhracat Ana Planı olduğunu söyleyen Gülle, "Ekonomimizin en önemli sacayaklarından olan ihracatın yol haritası niteliğindeki İhracat Ana Planı, sektör görüş ve önerilerini karşılarken ihracat hedeflerimize giden yolda ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine ışık tutmaktadır. Dijital dönüşüm, Sanayi 4.0, yeni nesil teşvikler, yatırıma ilişkin yeni yaklaşımlar ve buna benzer atılacak tüm adımlar ihracatımıza çarpan etkisi yaratacaktır. Bu hamlelerin ivedi olarak atılması ve etki analizleri ile güncel olarak takip edilmesi çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşmamıza vesile olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pekcan öncülüğünde ihracatta hayata geçirilen reformların rekorlara zemin hazırladığını söyleyen Gülle, TİM olarak "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" misyonu ve 5G vizyonu ile ihracatın önünü açacak devrimsel değişimlere odaklanmaya devam ettiklerini belirterek 2019-2020 döneminde 200 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşabilmek adına 223 ülke ve bölgede ticaret diplomasisini sürdüreceklerini vurguladı. Gülle, Yeni Ekonomi Programı ve 11. Kalkınma Planında belirtilen 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefini de rahatlıkla aşacaklarını kaydetti. 2020 yılında e-ticaret piyasa hacminin 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Gülle, Türkiye’nin lojistik konumu ve hava yolu ağı göz önünde bulundurulduğunda İhracat Ana Planının işaret ettiği e-ticaret atılımlarının hedeflere ulaşmada ciddi rolü olacağına dikkat çekti. AĞUSTOS’TA 1.219 FİRMA İHRACATA BAŞLADI Ağustos ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: "Öncelikle, ağustos ayında 1.219 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dediğini büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Sivas ilimizden de HM Sivmad Mobilya Maden firmamız, Gürcistan’a ihracat yapmak suretiyle ailemize katıldı. Hatırlanacağı üzere ilimizin önde gelen firmalarından ESTAŞ da İnovasyon Haftası kapsamında düzenlediğimiz İnovaLİG yarışmamızda, inovasyon sonuçları kategorisinde birinci olmuştu. Bu iki firmamız başta olmak üzere, ilimizin tüm ihracatçılarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Firma özelinde bakıldığında, ağustos ayı içerisinde 35.989 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların 1.215 tanesi, geçmiş yıllarda ihracat yapmakla birlikte bu yıl ilk ihracatını ağustosta gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracata başlayan firmalarımızın önemli bir bölümü ilk beyannamelerini Almanya, Irak ve Azerbaycan’a açarken, 40 firmamız ABD’ye, 29 firmamız ise Rusya pazarına açılarak ihracata başlama başarısı gösterdi.Lider otomotiv sektörünü kimyevi maddeler takip etti. Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8,4 artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan Otomotiv sektörü oldu. Yüzde 19 artışla 1,63 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaşan Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 46,5 artışla 175 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık, yüzde 30,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri ve yüzde 29,5 artışla 286 milyon dolara ulaşan Çimento Cam Seramik Toprak Ürünleri oldu. Ağustos ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ağustosta yüzde 48,2 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar ihracata ulaşan Yalova, yüzde 36,8 artışla 44 milyon dolar ihracata ulaşan Muğla ve yüzde 34,4 artışla 31 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı. Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili olurken, Muğla ve Malatya’da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründeki artış başarıyı getirdi" dedi. 174 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT YAPILDI Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldığını hatırlatan Gülle, "Toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5 bin 967 firma ağustos ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti. Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamına 344 bin beyanname ile ulaştı. En çok beyanname açılan günler yine Cuma günleri olurken, 91 firma 11-14 Ağustos günlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince dahi 65 milyon dolarlık 227 beyanname açarak ihracata devam etti. Hangi il, hangi sektörde hangi ülkeye ihracat yapıyor diye bakıldığında ise 54 ülkeye en çok ihracat yapan sektör Çelik oldu. 45 ülke ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci olurken, 35 ülkede ise lider sektör Hububat. İller bazında; 16 il en çok ihracatı Irak’a gerçekleştirdiği görüldü. Irak’ı 12 ille Almanya, 6’şar ille ABD ve Çin takip ediyor. Sivas ili için ise tablo şöyle: Sivas, Ağustos ayında 5 milyon dolar, yılın ilk 8 ayında ise 50 milyon dolar ihracata imza attı. İlin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 sektör 1,8 milyon dolarla Makine ve Aksamları, 1,5 milyon dolarla Madencilik Ürünleri ve 318 bin dolarla İklimlendirme sanayii olurken, en çok ihracat yaptığı ilk 3 ülke ise 804 bin dolarla Çin, 708 bin dolarla ABD ve 324 bin dolarla Suudi Arabistan oldu. Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ağustos ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

