DHA YURT BÜLTENİ - 9

Destici: PKK'nın çocukları kaçırmasına belediyeler aracılık ediyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Güneydoğu'da çocukların terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına ilişkin, "PKK, ailelerin çocuklarını zorla dağa kaçırıyor ve terörist ediyor. Buna da belediyeler aracılık ediyor. HDP, bu alandan bile girdiğiniz zaman maalesef suç işliyor ve kapatılmayı hak ediyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kutlama programı için geldiği Sivas'ta, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine devam etmek için her türlü alanı istismar ettiğini belirterek, "Türkiye geçmişte bir çözüm süreci yaşadı. Bu yanlıştı. Bu süreç maalesef PKK'yı ve onun siyasi uzantılarını ve siyasi bölücüleri meşrulaştırdı daha da güçlendirdi. Tabi bu yanlış görüldü ve bu yanlıştan dönüldü. Ama hala Türkiye'de bazı çevrelerin muhalefet adına PKK'nın siyasi iş birlikçileriyle iş birliği yapması kabul edilemez bir durumdur. Çözüm sürecinden farklı bir durum değildir. O dönemde meşrulaşanlar şimdi maalesef muhalefet ediyoruz, diye ortaya çıkan bazı siyasi partilerin bu davranışları ve tavırlarıyla tekrar PKK'nın siyasi uzantılarına büyük bir meşruiyet alanı açmaktadırlar. Onun için bundan herkesin uzak durması lazım" diye konuştu.

'BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI HUKUKİ KARAR'

Belediyelere yapılan atamaların sadece siyasi karar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Destici, "Bunun siyasi bir kararın yanı sıra hukuki bir karar olduğunu, idari bir karar olduğunu bilmek lazım. Şunu hiç kimse inkar edemiyor. 'HDP'li belediyeler, PKK'ya destek oluyor mu, olmuyor mu?' soru bu. Ama cevaba gelince kimse buna 'hayır' diyemiyor. Hatta görevden alınan ya da alınmayan HDP'liler, yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri 'Bizim PKK ile bir ilgimiz yok' diyemiyorlar. Bu ilişkiyi hiçbir zaman reddetmediler. Biz 'HDP kapatılsın' derken bunu sırf popülist bir siyaset olsun, diye söylemiyoruz. Bunu temellendirerek söylüyoruz" dedi.

'O BELEDİYELER DE EMİN ELLERE GEÇMELİ'

HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Destici, "Dolayısıyla burada kayyum atanmasını da biz doğru, yerinde görüyoruz. 3 belediye başkanı ile kalmamasını ve HDP'nin elindeki bütün belediyelere şu anda bu tavırdan vazgeçmedikleri sürece, PKK ile aralarına sınır koymadıkları ve açıktan çıkıp PKK'yı lanetlemedikleri, 'Bu bir terör örgütüdür' demedikleri sürece onlara da kayyum atanmalı ve o belediyeler de emin ellere geçmelidir" diye konuştu.

'PKK'NIN ÇOCUKLARI KAÇIRMASINA, BELEDİYELER ARACILIK EDİYOR'

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarla ilgili BBP lideri Destici, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde devletin terörle ciddi mücadelesi ailelerimizi cesaretlendirmiştir. Anaları cesaretlendirmiştir. Hemen hemen her gün HDP'nin önünde bir annenin feryadına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bir gerçekle karşı karşıyayız. Bazı evlatların bu haykırışlar, bu uğraşlar sonucunda PKK tarafından bırakıldığını da görüyoruz. Demek ki bir gerçek var. PKK ailelerin çocuklarını zorla dağa kaçırıyor ve terörist ediyor. Buna da belediyeler aracılık ediyor. HDP, bu alandan bile girdiğiniz zaman maalesef suç işliyor ve kapatılmayı hak ediyor. Devletimiz elbette mücadele edecek ama biz de siyasiler olarak devletin terörle mücadelesinde sonuna kadar yanında durmak zorundayız. Bu dağa çıkarılan, terörist edilen, Türkiye'ye düşman edilen bu çocuklara, hepimizin sahip çıkması lazım. Bu annelerin yanında olmamız lazım. PKK'yı lanetlediğimiz gibi kim PKK'ya yardım ediyorsa, yataklık ediyorsa ister bu bir siyasi parti olsun, ister bir sivil toplum örgütü olsun, buna karşı hepimizin ortak bir tavır ortaya koymamız lazım. Eğer biz bu tavrı ortaya koymazsak ileride çok geç kalmış olabiliriz. Terörle mücadele hem içeride hem de dışarıda kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir. Şu anda bu sürdürülüyor, biz de sonuna kadar destekliyoruz. Çocuklarımıza da hep birlikte sahip çıkmalıyız. O annelerin feryadına hepimiz ses vermeliyiz. Burada bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmeliyiz."