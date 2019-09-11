DHA YURT BÜLTENİ - 9 

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (3)

ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI Diyarbakır'da, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri yeğenleri Süleyman Çetinkaya (18) için 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ilk aileden Aysel Bozkurt, bir süredir hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören babası Celal Çetinkaya'nın (65) ölüm haberini aldı. Bir anda yere yığılan Bozkurt'a burada bulunan sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bozkurt, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Celal Çetinkaya'nın, kaybolan Süleyman'ın amcası olduğu belirtildi. Çetinkaya ailesi taziye için HDP il binası önünden ayrıldı. Görüntü Dökümü

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-Aysel Bozkurt'un bayılma anı

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

=============================== Erdoğan'a suikast timine nühimmat veren darbeci astsubay, sağlık kontrolünde FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), gece saatlerinde İzmir'e getirildi. Abdülkadir Ö., sağlık kontrolüne götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'nin Nisan ayındaki 689 No'lu KHK ile görevinden ihraç edilen astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden yasa dışı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. İzmir'den hakkında gözaltı kararı verilen Abdülkadir Ö., İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Dün, Eskişehir Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan Abdülkadir Ö., gece saatlerinde havayoluyla İzmir'e gönderildi. Yeşilyurt'taki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Abdülkadir Ö., sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö.'ın (29), 'mahrem imam'larla bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Abdülkadir Ö.'nün emniyetten çıkışından görüntü

-Yeşilyurt emniyetinden görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Onur ATIŞ, (DHA) ================== AK Partili Ünal: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarını isteyen annelerin feryadına sessiz kalan akademisyen ve sanatçılara tepki göstererek, "Akademisyenler bugün neden anaların acısına, feryadına sessiz kalıyorlar ? Vicdan bu mudur ? En ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler?" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.

'ANNENİN FERYADININ ETNİK, SİYASİ, DİNİ TARAFI OLMAZ'

Toplantıda konuşan Ünal, Diyarbakır'da HDP il binası önündeki annelerin nöbetinin devam ettiğini hatırlattı. Anne babanın bir çocuğu zor şartlarda yetiştirdiğini ifade eden Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Bir çocuk yetişiyor, o çocuk okula, üniversiteye gitmesi gerekirken birilerinin organizasyonuyla, birilerinin emrine dağa çıkarılıyor. Olmaz. Artık bu ülkede elhamdülillah bu dönem kapanıyor. Artık analar isyan ediyor. Ve bu isyana sessiz kalmamak lazım. Akademisyeniyle, gazetecisiyle, sanatçısıyla bu isyana sessiz kalmamak lazım. Allah aşkına vicdanlarınıza soruyorum. Bu ülkenin şehirlerinde çukur kazılıp, el yapımı patlayıcılar yerleştirilirken akademisyenler terör örgütüne 'Bu ülkede demokratik siyaset var. Demokratik siyasetin olduğu yerde terör olmaz, şiddet olmaz, silah olmaz' demesi gerekirken, o gün akademisyenler 'Devlet katliam yapıyor' diyorlardı. O gün 'Devlet katliam yapıyor' diyen akademisyenler bugün neden anaların acısına, feryadına sessiz kalıyorlar? Vicdan bu mudur? En ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler? Annenin feryadının etnik, siyasi, dini tarafı olmaz, anne annedir. Annenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si, Fransız'ı, İngiliz'i olmaz. Annenin Alevi'si, Sünni'si olmaz, anne annedir. Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir. Çünkü ana yüreği hiçbir şeye benzemez."

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Mahir Ünal'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 538 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ================= Motosikletli kapkaç şüphelileri yakalandı Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri kentte meydana gelen kapkaç olaylarına yönelik çalışma başlattı. Farklı mahallelerde 6 kişinin cep telefonu ve çantasını kapkaç yaparak alan şüphelileri çevredeki güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile A.A. ve Ş.M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çantalar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve Ş.M.A. ise adliyeye sevk edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

Kap kaç anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletteki A.A. ve Ş.M.A.'nın yolda yürüyen bir kişinin çantasını ve başka bir kişinin ise telefonunu alma anı yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kapkaç anı gavenlik kamerası

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) ================ Köy yollarına döşenen parke taşları için katırlar kiralandı Siirt İl Özel İdaresi, Pervari ilçesindeki köy yollarında döşenen parke taşlarını taşımak için 8 katır kiraladı.

Siirt İl Özel İdaresi'nce Pervari ilçesine bağlı köy yollarında parke döşeme çalışması başlatıldı. Parke taşı döşenen köylerden Narsuyu Köy yolunun dar olmasından dolayı parke taşlarını taşımak için 8 katır kiralandı. Köy sakinlerinin katırlarını kiraladıklarını anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri belirten Hıfzullah Canpolat, "Coğrafi durumunun oldukça zor olduğu Narsuyu Köyü’nde katırları kullanmak zorunda kaldık. Hizmet noktasında genel sekreterlik olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Pervari ilçemiz başta olmak üzere birden çok köylerimize parke taşı döşemesini gerçekleştirdik. Pervari İlçesine bağlı Narsuyu Köyü’nün coğrafi yapısı oldukça zor idi. Burada çalışan arkadaşlarımız büyük zorluklar çekiyordu ve parke taşı döşemesinde kullanılacak malzemelerin araçlar ile taşınması mümkün değildi. Yapılan çalışmaların aksamaması için bizler köylülerin katılarını kiralamak zorunda kaldık ve katılar ile kum ve parke taşı taşınıyor. Bu sayede işimiz kolaylaşarak köyün mahalleri parke taşı ile donatılacaktır. Köyümüzde bulunan aileler rahatlıkla ulaşım sağlayacaklar, yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtarılacaklardır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köyün genel görüntüsü

Döşenen parke taşlarından görüntü

Katıların görüntüsü

Katırlara yüklenen malzemelerin görüntüsü

Mahalle arasında katırların taş taşımasının görüntü

parke taşını döşemesinin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 277 MB Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) ==================== Sahneye çöp poşetinden 'Batman' kostümüyle çıktı BATMAN'da bir etkinliğe katılan şarkıcı Aydın Aydın, çöp poşetleriyle hazırladığı 'Batman' kostümüyle sahneye çıkıp, çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Batman Üniversitesi kampüsündeki etkinliğe katılan Aydın Aydın, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için çöp poşetinden yapılmış, film karakteri 'Batman' kostümü giydi. Sahneye bu köstümle çıkan Aydın, temiz bir dünya için herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Rektör Aydın Durmuş ise, Batman Üniversitesi'nin sıfır atık projesini desteklediğini ve uyguladığını belirterek, "Geçmişimizi çöpe atmıyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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Aydın Aydın sahnede oynaması

Aydın Aydın pet ve çöplerden 'Petmen' köstümü

Aydın Aydın şeritle saneye inmesi

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler