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DHA YURT BÜLTENİ-9 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Kaçırdığı sevgilisinin yakınları tarafından bıçaklanıp öldürüldü   Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hıdeyro (22), kaçırdığı kız arkadaşı Raviye Abdulhamit'in yakınlarıyla aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü.

Kaçırdığı sevgilisinin yakınları tarafından bıçaklanıp öldürüldü

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hıdeyro (22), kaçırdığı kız arkadaşı Raviye Abdulhamit'in yakınlarıyla aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, dün gece, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Muhammed Hıdeyro, iddiaya göre, vatandaşı olan kız arkadaşı Raviye Abdulhamit'i 20 gün önce kaçırdı. Abdulhamit ailesi, anlaşmak istediklerini söyleyerek, Muhammed Hıdeyro'yu konuşmak için eve çağırdı. Davet üzerine eve giden Hıdeyro ile aile bireyleri, bir süre görüştükten sonra tartışmaya başladı. Evden dışarı çıkan taraflar arasındaki tartışma, boş arazide, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hıdeyro, kavga sırasında bıçaklanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Abdulhamit ailesi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hıdeyro'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Hıdeyro'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Muhammed Hıdeyro'yu bıçaklayan ve kavgaya karışan aile bireylerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Raviye Abdulhamit'in ağlaması
- Adli Tıp Kurumu
- Cenaze aracının gelişi
- Cenazenin araca konulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

Nizip’te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.K. ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Nizip’te, çeşitli tarihlerde fıstık hırsızlığı yapan şebekeyi yönettiği öne sürülen Ö.K., adresinin belirlenmesi sonrası jandarma tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Zanlı yakınlarının adliye kapısı bekleyişi
- Zanlı adliyeye getirilişi
Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

Kozalak toplamak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

Aydın'da, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılıp, 5 metre yükseklikten düşen Sezgin Ülker (51), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elindeki demir çubukla yol kenarındaki çam ağacına kozalak toplamaya çıkan Sezgin Ülker, bir ara dengesini kaybetti. Çubuğun yakından geçen yüksek gerilim hattına değmesiyle Ülker, elektrik akımına kalıp, ağaçtan düştü. Çevredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 metre yükseklikten düşen Ülker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Akıma kapılması sonucu öldüğü sanılan Ülker, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morguna götürüldü. Sezgin Ülker'in ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Jandarma, Ülker'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
-Olay yerinden görüntü
-Ölen Ülker Sezgin'in yakınlarının ağlaması
Haber-Kamera: İslam KELEŞ / AYDIN, (DHA)

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Gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük, hafta sonunda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, göl etrafında bisiklete binip, yürüyüş yaptı. Bazı tatilciler de çam ağaçlarının suya yansımasıyla eşsiz bir güzelliğe bürünen gölün etrafında fotoğraf çektirdi. Güzel havayı da fırsat bilerek gelen ziyaretçiler, gün boyu doğanın keyfini çıkardı. Gölcük'teki eşsiz manzaralar, fotoğraf karelerinde kartpostalları aratmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Manzaralar
-Bisiklete binenler
-Fotoğraf çekilenler
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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