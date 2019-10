DHA YURT BÜLTENİ - 9

Trabzon'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımlarına başlanıyor. Bölgede yapı sahiplerine Çaykara Belediyesi'nce, yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatlar ulaştırılırken, yıkımların 5 Ekim'den itibaren başlayaağı belirtildi. Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış ise tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yaptı. YIKIMLARA 5 EKİM'DE BAŞLANACAK Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için harekete geçildi. Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatlar ulaştırılırken, yıkımların 5 Ekim'den itibaren başlanacağı belirtildi. BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret edip açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına başlanacağını belirterek, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzungölümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" demişti. ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı. UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

Domuz sürüsü Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti

Tunceli'deki domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti.

Tunceli'de son yıllarda kent merkezinde görülen domuz sürüsü, bu kez Pülümür Çayı'nda yüzerken görüntülendi. İnönü Mahallesi'ndeki çöp alanına gitmek isteyen domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzereki geçti. Aç kaldıkları tahmin edilen domuzların çayda yüzme anları ise mahalle sakinlerinden Ali Gökmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir süre yüzen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboluyor.

Gamze öğretmen, çocukların meleği (TEKRAR)

ÖĞRENCİLERİNDEN ÖĞRETMENLERİNE: O BİZİM MELEĞİMİZ

ÖĞRENCİLERİ KUCAKLAYARAK KARŞILIYOR

Erzurum'da, Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra atanamayınca farklı bir alanda işe başlayan Gamze Tuysuz (25), geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencilerinden kopamadı. Tuysuz, zaman buldukça öğrencileriyle buluşup, başta dersleri olmak üzere her konuda onlara yardımcı oluyor. Öğrencilerinin, 'O çocukların meleği' dediği Gamze Tuysuz, "Ben çocukları onlar beni bırakmadı. Aramızda güçlü bir sevgi bağı oluştu" dedi.

Erzurumlu Gamze Tuysuz, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanamayan Tuysuz, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda ücretli olarak fen bilgisi öğretmenliği yaptı. Gamze Tuysuz, fen bilgisi dersi verdiği 120'ye yakın öğrencisiyle kısa sürede sıcak bir bağ kurdu. Öğrencilerin aileleriyle de tanışan Tuysuz, her zaman yanlarında oldu. Öğrenciler, mahallede, buldukları malzemelerle oluşturdukları çardakta yaz kış buluşup, öğretmenleriyle hem ders yaptı, hem de oyunlar oynadı.

Görev süresi sona eren Gamze Tuysuz, öğrencilerinin gözyaşları içinde onlara veda etti. Ancak Tuysuz, öğrencilerden kopamadı.

ÖĞRENCİLERİNİ BIRAKMADI

Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nde (Aras EPSAŞ) kurumsal iletişim ve kalite uzmanlığı olarak işe başlayan Tuysuz, fırsat buldukça öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti, şimdilerde derslerinde yardımcı oluyor.

ENGELLİ SEDA’NIN ‘GAMZE ÖĞRETMEN’ MUTLULUĞU

Öğretmenlik yaptığı dönemde, öğrencilerinden Efendi (12) ve İbrahim Gökdere'yi (15) Sanayi semtindeki 2 oda bir salondan oluşan gecekondu evlerinde ziyaret edip, burada zihinsel engelli ve astım hastası kardeşleri Seda (10) ile dostluk kuran Gamze Tuysuz, bugünlerde aileye sürpriz bir ziyarette bulundu. Gamze Tuysuz'u gören Seda Gökdere, "Gamze öğretmen" diye çığlık atıp boynuna sarıldı. Seda Gökdere, Gamze Tuysuz'u öpüp, getirdiği hediye paketlerini açtıkça sevinci bir kat daha arttı.

‘O ÇOCUKLARIN MELEĞİ’

Gamze Tuysuz'u çok sevdiğini söyleyen Efendi Gökdere, "Hocam benim çiçeğim, özellikle çocukların meleği. Ben yetkililerden Gamze öğretmenin okula geri dönmesini talep ediyorum" dedi.

Ziyarete gelen öğretmenleriyle yine çardakta buluşan öğrenciler, “Burada ders işledik, güldük, söyledik, eğlendik. Biz onu çok seviyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

BİR KITLAMA ÇAY BİZİ BAĞLADI

Öğretmenlik yaptığı dönemlerde öğrencilerin evlerine ziyaretler yaptığını söyleyen Gamze Tuysuz, bir bardak kıtlama çay sayesinde aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu söyledi. Tuysuz, "Her hafta mesaim bittikten sonra bir aileyi arıyorum, size geliyorum diye bilgi veriyorum. Onlarla içtiğimiz bir bardak kıtlama çay bizi birbirimize bağladı. Bizim birlikte içtiğimiz bir bardak çay, yaptığımız sohbetler, oynadığımız oyunlar çok şeye değer. Biz çocukları sevgiyle büyütmezsek, hiçbir şeyin sonucun alamayız. Sevgi istek getirir, istek ise başarı. Çocukların hepsi pırlanta gibi. Her zaman onların yanında olmaya çalıştım. Ancak tek bir kişi olarak bazen hepsine el uzatamadım, ama gücümün yettiğince destek olmaya çalıştım. Bu konuda annem, babam kız kardeşim ve şu an çalıştığım Aras EPSAŞ'ın Genel Müdürü Fahrettin Tunç Bey hep yanımda oldu. Onlardan aldığım güçle devam ettirdim. Bu konuda duyarlı vatandaşların desteğini de bekliyorum" diye konuştu.

