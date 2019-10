DHA YURT BÜLTENİ - 9

İzmir'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, "Halkbank'la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye'ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın iş birliğiyle düzenlenen '1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Formu'na katıldı. Açılış konşumasının ardından Bakan Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı süreci başlatılmasının zamanlama açısından manidar olduğunu belirten Gül, "Halkbank’la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye’ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır. Türkiye’nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı’nın tam akabinde yapılması bunun siyasi emellere dayandığını açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Daha önce de hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep birlikte izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konması ile ilgili bir süreçtir asla hukuki dayanağı yoktur. Size yaptırım yapacağız derken hukuka bu şekilde siyasal bir yaklaşıma dayanak oluşturulması asla kabul edilebilir değil. Bu hukuk adına demokrasi adına insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değil. Dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir tutum" dedi.Yargı reformunun yasalaşmasını da değerlendiren Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı reformu Türkiye’de birçok paydaşın hazırlanan erişilebilir adalet çerçevesinde önemli bir belge. Bu belgenin önemli bir kısmı da kanun gerektiriyor. Bu çerçevede hazırlanan birinci paket mecliste kabul edildi. Çok değerli ve anlamlı bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yürürlüğe girecek. Elbette bunun devamı gelecektir. Yargı hepimizin yargısı toplumun her kesiminin güven duyması gereken bir yargıdır. Yargıya güvenin artmasına yönelik bu tür adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Hukuk fakültesine giriş puanıyla ilgili YÖK’e yaptığımız başvuru da 190 bin olan başarı puanı 120 bine indirildi." Bakan Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup hakkında ise "Yetkili resmi makamlarca bir açıklama yok. Ama bu tür tavırlar Türkiye’ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar eleştiriler tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir" dedi.

(ÖZEL) - Şampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen 'Özgünhan' isimli at katıldığı birçok yarışta 1'inci oldu. Şimdilerde damızlık olarak kullanılan 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in talimatı ile 1865 yılında Akçadağ ilçe merkezine 5 kilometre mesafede 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan çiftlikte, o dönem padişahlar için safkan Arap atı yetiştirilmeye başlandı. 1928 yılında 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme 1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürmeye devam etti. Şimdiye kadar birçok şampiyon at yetiştirilen işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine, hem de yetiştiği işletmeye paralar kazandırıyor. İşletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor.

Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alan çiftlikte yarış severlerin bir dönemler yakından takip ettiği 'Özgünhan', 'Ateştopu' ve 'Onurkaan' gibi aygırlar damızlık olarak kullanılıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, her yıl belirli dönemlerde açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Bu yıl da Temmuz ve Ekim aylarında Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetişen safkan Arap tayları elit ve koşu atları kategorisinde İstanbul Veli Efendi ve Bursa Karacabey'de satışa çıkarıldı. Atlar, soyunun yarışlardaki başarılarına göre 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen fiyatlara satıldı.

ÖZGÜNHAN'IN TAYI REKOR FİYATA SATILDI

Yarış severler tarafından bilinen 'Özgürhan' aygırı ile '39 Neame' isimli kısraktan dünyaya gelen ve 'şampiyon' unvanı alan 'Özgünhan', 2000 yılında 112 bin liraya sahibini buldu. 2006 yılına kadar yarıştığı 38 koşudan 26'sında 1'incilik elde eden Özgünhan, TİGEM tarafından 600 bin liraya tekrar satın alındı ve 2007 yılında hipodromları bırakıp, damızlık olarak kullanılmaya başlandı. 2007 yılından 2019'a kadar Özgünhan'dan 158 tay elde edilirken, TİGEM'e 15 milyon lira, at sahiplerine ise 40 milyon lira gelir kazandırdı. Bu yıl yapılan satışlarda ise Özgünhan'ın taylarından Bursa'da 1,5 milyon lira, İstanbul'da yapılan satışlarda ise 1 milyon 900 bin lira gelir elde edildi. Bugüne kadar Sultansuyu'nun rekor satışı yapılan Özgünhan'ın yavrusu 'Bosna Hersek' isimli tay ise 560 bin liraya alıcı buldu.

'KENDİSİ GİBİ TAYLARI DA ŞAMPİYON'

Atçılık Şube Şefi Abdullah Güler, Özgünhan'ın Türkiye'nin en büyük yarış atı ve aygırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen bir atımızdır. 2000 yılında 112 bin liraya Özgünhan satıldı. 5 yılda 38 koşuya katıldı, bunlardan 26'sını 1'incilikle bitirdi. Toplam kazancı 2 milyon 880 lira. Özgünhan, 2007 yılından beri Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde damızlık olarak kullanılıyor. Özgünhan'dan, şu ana kadar 158 tane tay elde edildi, bunlardan yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edildi. At sahiplerine yaklaşık 40 milyon lira para kazandırdı Özgünhan. 2019 yılından Özgünhan tayları koşu tayı dediğimiz Bursa'da satılan taylardan 1,5 milyon lira, 8 Ekim'de İstanbul Veli Efendi hipodromunda yapılan satışta da 6 taydan toplam 1 milyon 900 bin lira gelir elde edildi. Taylar ve kendisi de şampiyon ama kendisi çok büyük bir şampiyon. Özgünhan'ın bu özelliklerini yavrularına aktarabilme kabiliyeti çok yüksek. Şu ana kadar Türkiye'deki en büyük aygır. Yavruları en iyi koşan aygırlarımızdandır. Bunun sebebi 'soy hattı' dediğimiz annesi ve babasıdır. Özgünhan'ın babası Özgürhan, annesi ise 39 Neame dediğimiz bir kısrak. Bunlar da Sultansuyu'nda yetişti. Şu ana kadar 2019 yılında ise Özgünhan'ın taylarından 3,5 milyon lira gelir elde edildi. Şu ana kadar Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde en pahalı satılan tay Özgünhan tayı oldu. 'Bosna Hersek' isimli tay 560 bin liraya satıldı."