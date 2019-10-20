DHA YURT BÜLTENİ-9 

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit Fındık'ın acı haberi, memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyündeki babaevine ulaştı. Özgür- İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Sefa Fındık'ın şehadet haberi, aileye Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve köy sokaklarına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesinin, akşam saatlerinde ilçeye getirileceği ve yarın köyde düzenlenen tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Şehidin evinden görüntüler

-Yakınlarının üzüntüsü

-Bayrak asılması

-Şehidin fotosu Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/YEŞİLYURT, (Tokat), (DHA) ======================== ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan piyade er Sezai Ekşioğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, şehidin Erzurum'da yaşayan ailesine verildi. Hakkari Şemdinli'de, bugün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Ekşioğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ekşioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, şehit Ekşioğlu'nun merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce verildi. 1'i kız 4 çocuk sahibi Arzu- Mustafa Ekşioğlu çifti, en büyük çocuklarının şehit olduğu haberiyle gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve köyün sokaklarına, Türk bayrakları asıldı. Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesinin, akşam saatlerinde hava yoluyla Erzurum'a getirileceği, pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ======================== SAKARYA NEHRİ'NDE BOT ALABORA OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Sakarya Nehri üzerinde balık tutarken üzerinde bulundukları botun alabora olması sonucu Halil Tosun (52) ve Murat Diler (45) yaşamını yitirdi. Olay, dün gece Geyve ilçesi Bozören mevkiinde meydana geldi. Halil Tosun ve Murat Diler'in balık tutmak için nehre açıldığı bot, bir süre sonra alabora oldu. Tosun ve Diler, suya düştü. Nehir kıyısında bulunan kum ocağının bekçisi, durumu fark edip Halil Tosun'u sudan çıkardı, 112 Acil'i aradı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Tosun, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ekiplerin dün gece yaptığı aramada, Murat Diler ise bulunamadı. Bugün, Yalova'dan gelen deniz polisinin de katılımıyla arama çalışmaları devam etti. Bir süre sonra deniz polisleri, Murat Diler’in cansız bedenini bularak sudan çıkardı. Diler’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.