DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kayıp kadını, eşinin yakarak öldürdüğü ortaya çıktı Kayseri'de geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52), televizyon programlarına çıkıp, eşinin bulunmasını isteyen emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın (59) yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman Yalçınkaya, adliyeye sevk edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan Osman Yalçınkaya, geçen yıl 10 Haziran'da polis merkezine giderek, 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptığı aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya, bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Osman Yalçınkaya, programda eşinin kaybolduğunu, görenlerin polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı döktü.

KEMİKLER, KAYIP KADININ ÇIKTI

Bu arada mahalle sakinleri, 28 Temmuz'da kentsel dönüşüm kapsamında yer alan metruk binaların bulunduğu alanda kemikler buldu. İhbar üzerine polis ekipleri, ortaya çıkan kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü. Yaklaşık 9 ay sonra çıkan DNA incelemesi sonucunda kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, televizyon ekranlarına çıkarak eşinin bulunmasını isteyen Osman Yalçınkaya üzerinde yoğunlaştı. Yapılan araştırmaların ardından emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya, gözaltına alındı. Osman Yalçınkaya, sorgusunda eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

'EVE GİDİP, ORUCUMU AÇTIM'

Yalçınkaya ifadesinde, eşini Ramazan ayında vakit geçirme bahanesiyle dışarıya çıkardığını belirterek, "Ahi Evran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına götürdüm. Burada bayılttım, daha sonra üzerini kağıt ve ağaç parçaları kapatarak yanımda getirdiğim çakmakla yaktım Uzun süre yanan eşimin başında bekledim. Sonra eve gittim ve orucumu açtım. Çocuklarıma ve komşularıma eşimin kaybolduğunu söyledim. Polise ihbarda bulunduk ve gece boyunca eşimi hep birlikte aradık" dedi.

Osman Yalçınkaya, polisteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet şüphelisine olay yeri keşfi

- Olay yerinden görüntüler

- Cinayet Şüphelisinin TV programına katıldığı görüntüler

- Cinayet şüphelisinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Gazetecilere pişmanım açıklaması ve adliyeye gönderilişi

- Diğer görüntüler Haber: Muhammed KISIR-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) ==================== Kendisini uyaran doktoru darp etti İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın, sıra numarası alması gerektiğini söylediği hastası tarafından darp edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde meydana geldi. Sedat E., (31), gece saatlerinde darp edildiği gerekçesiyle geldiği aynı hastanenin acil servisine geldi. Burada güvenlik personeliyle tartışan Sedat E., hastane görevlilerine, "Sizi tokat manyağı yaparım" şeklinde tehditler savurarak, evine gitti. Saat 10.00 sıralarında tekrar hasteneye gelen ve Ortopedi bölümünde tedavi olmak isteyen Sedat E., Dr. Mehmet Yunus Yalçın'ın odasına girdi. Yalçın, Sedat E.'yi sıra numarası alması gerektiği konusunda uyardı. Uyarıyı dinlemeyen Sedat E., Yalçın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Dr. Mehmet Yunus Yalçın darp edildi. Hastane güvenlik personelinin müdahalesiyle, Yalçın kurtarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Sedat E.'yi gözaltına aldı. Yalçın ise karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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- Hastaneden görüntüler Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ==================== Kapkaççılar otomobildeki yazıdan yakalandı Gaziantep'te kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, kaçtıkları otomobilin arka kısmında yazan 'Sen de seveceksin' yazısından yola çıkılarak yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kentin farklı mahallelerinde otomobille 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı plakasız otomobilin arkasında 'Sen de seveceksin' yazdığını tespit etti. Yazıdan yola çıkan polis, otomobili belirleyip, kapkaç olayını gerçekleştirenlerin Kemal K. ve Muhammet Ali Ç. olduğunu saptadı. Polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çantalar ise sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, kapkaç anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde beyaz otomobille vatandaşların yanlarına yaklaşan Kemal K. ve Muhammet Ali Ç.'nin çantaları çalarak bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kapkaç anı güvenlik kamerası

- Şüpelilerin adliyeye getirilişi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA ====================== 'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek Karaman'da 2 lise öğrencisinin yaptığı, sensör sayesinde siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi takip eden 'Güneş' isimli robottaki sistem, araçların kaza yapmasını önleyebilecek. Proje danışmanı Bilişim Teknolojileri bölümü alan şefi öğretmen İsmail Ay, TEKNOFEST'te de 3'üncü olan robot aracın 30 metreyi 3 saniyede tamamladığını belirterek, "Bu robottaki yazılım sistemi, araçlara uygulandığı zaman, sistem sayesinde araç şeritten çıkmayacak ve hızlı gitmesine rağmen savrulması engellenip, kazaların önüne geçebilecek" dedi.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde öğrenim gören Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk, proje danışmanı öğretmenleri İsmail Ay, Mehmet Aydın ile birlikte bir robot araç yaptı. 'Güneş' adı verilen robot, siyah zemin üzerinde sensör sayesinde beyaz çizgiyi takip ediyor. 30 metreyi yaklaşık 3 saniyede tamamlayan robot, bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'teki robot yarışlarında 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorisinde üçüncü oldu.

Proje danışmanı olan öğretmen İsmail Ay, hızlı çizgi izleyen robotun yapımına 2015 yılında o dönemdeki öğrencilerle başladıklarını, o dönem hızının az olduğunu belirtti. Robotun çalışma sistemini hızlandırmak için projeyi sürekli geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Ay, öğrencileri Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk ile birlikte bir yıllık çalışma sonucu 30 metreyi 3 saniyede tamamlayan hale getirdiklerini kaydetti. Ay, şunları söyledi:

"2015 yılından bu yana okul olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın ortak olarak düzenlemiş olduğu bütün yarışmalara katılıyoruz. İlk çizgi izle kategorisindeki yarışmamızda 500 robot arasında 80'inci olmuştuk. Yılmadan devam ettik ve her yıl derecelerimiz biraz daha arttı. En son olarak 2019 yılında 13'üncü MEB robot yarışmasında 700 robot arasında ilk 15'e girdik. Bu başarının ardından TEKNOFEST tarafından davet edildik. İstanbul'daki TEKNOFEST yarışmalarında 3'üncü olarak büyük bir başarı elde ettik. Artık bizim hedeflerimiz de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılabilmek."

'KAZALARI ÖNLEYEBİLECEK'

'Güneş' adını verdikleri robottaki sistemin, fabrikalarda çizgi izleyen yük taşıyıcılarda kullanıldığını belirten Ay, "3 santimlik bir teker çapına bakıldığı zaman çok hızlı bir araç. Çalışma mantığı ise siyah zemindeki beyaz çizgiyi algılayan bir sensörümüz var. Bu sensör sayesinde araç otonom bir şekilde yoldan çıkmadan gidebiliyor. Bu araçlarda en önemli noktalardan bir tanesi de kullanılan mikro işlemci ve yazılımıdır. Yazılım, bu araçlarda donanım kadar önemlidir. Bizler okulumuzda bu araçların yazılımını öğrencilerimizle birlikte sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.

Robottaki yazılım sisteminin, araçlara uygulanması halinde kazaları önleyebileceğini ifade eden Ay, "Bu robottaki yazılım sistemi, araçları uygulandığı zaman, sistem sayesinde araç şeritten çıkmayacak ve hızlı gitmesine rağmen savrulması engellenip, kazaların önüne geçebilecek" dedi.

'MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'

Öğretmenlerden Mehmet Aydın da, öğrencilerle birlikte projelerini her yıl bir adım daha öteye götürdüklerini ve önümüzdeki yıl TEKNOFEST'teki yarışlarda daha iyi bir dereceye ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Projeler için maddi desteğe de ihtiyaçları olduğunu ifade eden Aydın, "Biz bu çalışmaları yaparken bazı giderlerimiz oluyor. Robot yarışmaları için maddi açıdan desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle ilimizi temsil ederken kullanacağımız robotlar için hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Bizlere destek verilirse çok daha iyi dereceler getireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ HEDEFLERE YELKEN AÇTIK"

Öğrencilerden Barış Özdemir, TEKNOFEST'te aldıkları üçüncülüğün moral kaynağı olduğunu belirterek, "Bizler yeni hedeflerimize yelken açtık. 2020 yarışmaları için çalışmalarımıza şimdiden başladık. 2020'deki yarışmaları iple çekiyoruzö şeklinde konuştu.

Abdulsamet Bulduk de, yılmadan projelerini daha iyi seviyeye ulaştıracaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin çalışma yapması

- Robot aracı kullanmaları

- Genel ve detay

- Röportajlar Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA ========================= Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçede yaşayan Erkan Atalar, "Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz" dedi. Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, "Geçen yıl da vardı ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, Ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda" diye konuştu.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.