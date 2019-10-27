DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli olduğunu ifade ederek, "Açıkçası çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, havaalanında Vali Aykut Pekmez, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. Bakan Ersoy, beraberindekilerle birlikte Nemrut Dağı, Kahta Yenikale, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nda incelemede bulundu. 'BARIŞ PINARI HAREKATI ÇOK GEREKLİ'

Nemrut Dağı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, "Barış Pınarı Harekatı çok gerekli bir harekattı. Anlık düşünmememiz lazım uzun vadeli düşünmemiz lazım. Biliyorsunuz uzun süredir terörle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetleri çok yoğun çalışmakta ülke genelinde çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Son nokta görüldü bunun son aşamasında sınırlarımızın kontrol altına alınması bu bağlamda Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli. Açıkçası çok iyi yönetildi çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar bu bölgelerin eski algısına sağlaması için yoğun tanıtıma başlamamız lazım gerekiyor. Bu bir aylık süren bir aksamayı kısa vade de telafi edip buraları tekrar turizm kentleri haline getirmemiz gerekiyor. Nemrut'tan başlayacağız. Nemrut aslında bizim turizmdeki yüzlerimizden biri. Şimdi artık bu seneden itibaren onu ön plana çıkartacağız" dedi.

'ADIYAMAN'DA TERÖR YOKTU AMA BURADA TERÖR VARMIŞ GİBİ BİR ALGI OLUŞTU'

Adıyaman'ı turizm açısından eski günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Bakan Ersoy, "2023 hedefleri doğrultusunda biliyorsunuz turizmimizi 81 ile yaymak gibi bir çalışmamız var. Bu bağlamda bugün Adıyaman'dayız. Tabi aslında Adıyaman eskiden turizmin en gözde noktalarından biriydi. Güney Doğudaki yanlış bir algı oluştu aslında Adıyaman'da terör yoktu ama burada terör varmış gibi bir algı oluştu. Şimdi tekrar bu algıyı düzeltip Adıyaman'ı turizm açısından eski günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu bağlamda bugün itibariyle tanıtım filmlerinde özellikle Nemrut Dağı'na yer veriyoruz. Bu tanıtım filmlerini dünyanın televizyon kanallarının en yoğun izlenen 18 kanalında sonrasında dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede yoğun bir şekilde bu sene tanıtmaya başlayacağız. Bu anlamda Adıyaman turizm açısından tekrar eski sayılarını yakalayıp geçmesini hedefliyoruz. Tabi biliyorsunuz biz noktasal turizm operasyonları dışında bölgeler oluşturuyoruz. 5'li gruplar halinde çünkü hepsini birbirine bu bağlamda Göbekli Tepe'ye yakın olması da bizim için önemli bu 4'lü, 5'li grup içerisinde Adıyaman'da yer alıyor. Tanıtım kampanyası sırasında turistlerin tekrar yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'RAYLI SİSTEM PROJESİ BAŞLATACAĞIZ'

Nemrut Dağı'na teleferik projesi Unesco tarafından kabul edilmediğini raylı sistem üzerinde durduklarını belirten Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teleferik projesi burası Unesco tarihin mirası listesinde o açıdan Unesco izin vermedi. Teleferik projesine biz raylı bir sistem projesi başlatacağız. Unesco'nun kabul edeceği bir raylı sistem üzerinden çok büyük bir yatırımda değil zaten. Bunu inşallah projelendirip Unesco'ya kabul ettirebilirsek onların kabul edeceği bir projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor burada onla ilgili çalışma yapacağım." Bakan Ersoy, Nemrut Dağı ve tarihi alanlarda yaptığı incelemenin ardından kent merkezine geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Ersoy'un açıklama yapması

- Bakan Ersoy, Nemrut Dağı'nda hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Bakan Ersoy, Nemrut Dağı'ndaki heykelleri incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ========================

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Adana kent merkezinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bayraklarla donattığı dükkanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Dükkanını da bayraklarla donatan Aydın, müşterileriyle kamera karşısına geçip, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İşyeri sahibi Yaşar Aydın, "Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun" dedi. Görüntü Dökümü

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- Kebapçı dükkanında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: ADANA, (DHA) ========================

Otomobil altgeçide düştü: 1 ölü 3 yaralı Adana’da otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Derya Yüksekyalçın, hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adana-Ceyhan otoyolunda meydana geldi. Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, Ceyhan ilçesi istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve CANKUR sevk edildi. Paramparça hale gelen otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz Yüksekyalçın (40), kızları Derya ve Defne (4), CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Derya Yüksekyalçın’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın, üzerinde "Seni seviyorum" yazılı, kalp şeklindeki yastığı kaza yerinde dikkat çekti. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden genel detaylar - Parçalanmış otomobilden ve seni seviyorum yazılı yastıktan detaylar Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA) ======================== Kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin “Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruzö önerisi üzerine gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ‘Kentleşme ve Mutlu Şehir’ konulu Kartepe Zirvesi’nde ‘Gençler Ne Düşünüyor?’’ başlıklı oturum düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oturumda, üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin öneri ve görüşlerini dinleyen, gerekli çalışmaların yapılması için talimat veren Başkan Büyükakın, ‘’Mutlu şehir güvenli şehirdir.ö dedi. Gençlerden gelen, “Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruzö önerisi üzerine Başkan Büyükakın, “Gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlarımıza gerekli talimatı veriyorum.ö dedi.