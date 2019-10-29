DHA YURT BÜLTENİ-9 

Otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Berber (28) yönetimindeki 06 BT0883 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki çukura devrilen otomobil ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan sürücünün annesi Hülya (48) ile babaanesi Adile Berber'in (85) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Hüseyin Berber ile babası Mehmet Berber (53), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hülya ve Adile Berber'in cansız bedenleri de, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçtan detaylar

-Polis ekiplerinden detay

-Kaza yerinden detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

=========================== Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi, gösterisinde 17 saati tamamladı. Heykelin canlı olduğunu anlayan vatandaşlar önce şaşkınlıklarını gizleyemezken ardından hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

İzmirli performans sanatçısı 26 yaşındaki Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Canlı heykel gösterisine dün saat 19.00'da başlayan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anacak. Gösterisini bugün 19.00'da sonlandıracak Yunus İşçi, İzmirlilerden de yoğun ilgi görüyor. Canlı heykelin gösterisi hakkında bilgi veren Mimus Performans Sanatları Atölyesi Koordinatörü Melik Enes, çocuk oyunları, pantomim, sokak sanatları ve canlı heykel gösterileri yaptıklarını belirterek tiyatronun bölümleri içinde pantomimi daha ön planda tuttuklarını söyledi. Bu sanatı insanlara bir mesaj vermek için tercih ettiklerini anlatan Enes, daha önce Emine Bulut ve Fidan performansları ile farkındalık amaçladıklarını dile getirdi. İzmir'i Türkiye'nin kalbi olarak gördüklerini ifade eden Enes, "İzmirlilerin kalbinde Türk askeri ve Türk efesi gözdedir. Bugün de dünya çapında bir rekor denemesi yapıyoruz. Cansız bir heykelin maksimum performans süresi 15 saat. Şimdi 16 saati bitirdik. Bir insanın sadece yarım saat aç ve susuz şekilde ayakta bekleyebilmesi zor iken Yunus, günlerdir meditasyon halinde. Bunu içselleştirmeden yapabilmeniz zaten mümkün değil" dedi. Büyük bir ekip olduklarını ve gece saatlerinde zaman zaman zorlandıklarını anlatan Enes, şöyle konuştu:

"Bizim zorlandığımız anlar oldu fakat büyük bir ekibiz. İkişer saatlik sıraya girdik. Ama kimse buradan ayrılmak istemedi. Biz çadırda dinlendik ama Yunus ayaktayken oturmaktan çekindik. Bu toprağı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Bu az bile. Vatan bizim. Başka gideceğimiz bir yer yok. Yunus'a ihtiyaçlarını gidermesi için karavan şeklinde örtü getirdik. Herhangi bir mola vermedi. Görenler onu cansız maket sanıyor. Tam o sırada başka bir postüre geçince insanlar çığlık atıyor. Ama herkesin tepkisi çok güzel."

ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA POZ VERDİ

Cansız heykeli görünce hatıra fotoğrafı çektirmek için yanında poz veren Nuray Paşa, bu gösteriyi daha önceden duyduğunu ancak heykel sandığını belirterek, "Ben maket sanmıştım. Canlı heykel olduğunu görünce şaşırdım. Çok duygulandım. Askerlerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İnşallah barış olur güzellik olur Türkiyemiz cennet olur" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Canlı heykelden detay görüntü,

- Canlı heykelin fotoğrafını çekenlerden görüntü,

- Melik Enes ile röp,

- Nuray Paşa ile röp,

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Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA) Bartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TCG Mızrak, Bartın Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. TCG Mızrak gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bartın'da ziyarete açıldı. Bartın Deniz Üs Komutanlığı'na ait limanda demirli bulunan savaş gemisine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Askeri personel eşliğinde yapılan gezide vatandaşlar, savaş gemileri hakkında merak ettiklerini sorma ve bilgi alma imkanı buldu. Savaş gemisini Bartın Valisi Sinan Güner de gezdi. Bartın Valisi Sinan Güner ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramının her yıl daha gelişmiş bir şekilde, halkın ve bütün unsurların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile milli bayramlarda o coşkuya bir katkı sağlamak istiyor ve bütün alanlara göndererek, bu coşkuya ortak oluyor. Halkımızın da buna yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Ve gemiyi ziyaret edenler arasında gençleri gezi yapması bizim için çok önemlidir. Vatanperver gençlerin bu şekilde gemilerimizi gezmesi bizi mutlu ediyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Savaş gemisi detay

-Vatandaşlardan görüntü

-Savaş gemisi içinden detay

-Gemiyi gezen vatandaşlar

-Vali Sinan Güner röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) =============================== İzmir'de coşkulu kutlama İzmir’de Cumhuriyet’in 96’ncı yıl dönümü, büyük bir coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle meydanlar kırmızı beyaza büründü. Binlerce İzmirli ellerinde Türk Bayrakları ile alanları doldurdu. Törene eşi ile birlikte üzerinde askeri kıyafet ve silahı ile katılan Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır (66), kıyafetindeki mermileri Çanakkale Savaşı'nda kullandığını ve kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi. İzmir Valiliği'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tebrikleri kabul etti. Törene askeri erkan, vali yardımcıları, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklere binlerce İzmirli katıldı. Vatandaşlar törenin yapıldığı alana, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alındı. Çatılara, keskin nişancı özel harekat polisleri yerleştirildi. Karada, havada ve denizde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin, halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafı okundu. Törende konuşma yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, sözlerine "Güzel İzmirimizin güzel insanları kıymetli kardeşlerim hepinizi hürmetle selamlıyorum" diyerek, başladı. Vali Ayyıldız, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz ve onun kahraman ordusunun Atatürk’ün yanında tek yürek olmasıyla yürütülen istikbal mücadelesi binlerce şehit verilerek kazanılmıştır. Cumhuriyetimiz kurulmuş ve milletimiz ender başarılardan birini gerçekleştirmişti. Yeni Türk Devleti’nin çağdaş bir yönetim şekline sahip olmasına inanan Atatürk, 'Cumhuriyet fazilettir' diyerek yeni devletin yönetim şeklini ilan etmişti. Bir yenilik ve kalkınma projesi olan Cumhuriyet, demokratik çağdaş ve hukuk devletini gerçekleştirmiştir" dedi.

'BİRBİRİMİZE KENETLENMEYE MECBURUZ'

Sanayiden alt yapıya, siyasetten ekonomiye kadar her alanda gelişmelerin sağlandığını açıklayan Erol Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasal ve ekonomik alanda gerçekleşen gelişmelerle Türkiye’nin bölgedeki önemi daha da pekiştirilmiştir. Ülkemiz sadece bölgesel kalmayıp, küresel bir güç olmak için merhaleler kaydetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak dünya ülkeleri arasında saygın bir yere gelmiştir. Bugün bunun haklı gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlü, istikrarlı bir devlet olmasından rahatsızlık duyanların bölücü tehditlerine karşı uyanık olmalıyız. Huzur ve barış içinde yaşayan bir toplumla bunun mümkün olduğu asla unutulmamalıdır. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya, bunları yüceltmeye, birbirimize kenetlenmeye mecburuz."

Törende, Vali Erol Ayyıldız’a Türk Bayrağı verildi. Ayyıldız, bayrağı öperek alnına koydu.

FARKLI İLLERDEN İZMİR’E GELDİLER

Ömer Pehlivan isimli vatandaş törene 2 yaşındaki kızı Zeynep Hilal ile birlikte katıldı. Çok anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Pehlivan, gurur duyduklarını belirtti. Bursa’dan törenlere katılmak için İzmir’e gelen Gülnisa Okan, "Burası Türkiye. İzmir’deki törenlere katılmak için Bursa’dan geldik" dedi. Ailesi ile birlikte törene katılan Özlem Bakır, "Çok mutluyuz. Ailem ile birlikte bugün bu coşkuya ortak olmak için meydana geldik" dedi. Emre Arabacı da, "Çok mutluyuz. Bağımsızlığımız ilan edildi ve Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundayız. Onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

'ÖZLEMİ HİÇ DİNMEDİ'

Üzerinde askeri kıyafet ve silahı ile her yıl törene katılan Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır (66), böyle önemli bir günü unutturmayacaklarını belirtti. Dedesinin de Çanakkale Gazisi olduğunu ifade eden Dolaşır, 1974 yılından bu yana törenlere katıldığını söyleyerek, "Bugün Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü olduğu için, biz de bu güne layık olmaya çalışıyoruz. Bu önemli gün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bize armağan edildi. Biz bunu asla unutmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza Cumhuriyet’in önemini anlatacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz bu günü unutmayacağız. Bugünleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün bize Atamızdan miras. Bugünleri gelecek nesillere öğreteceğiz, yaşatacağız. Unutturmuyoruz" dedi.

Kıyafetindeki mermilerin Çanakkale Savaşı’nda kullandığını anlatan Dolaşır, bunların kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Dolaşır’ın eşi Dural Dolaşır da (64), eşi gibi askeri kıyafet giyerek törene katıldı. Dolaşır, "Eşimle birlikte her yıl törenlere katılıyoruz. Bu özel günlerin anlamını yaşatmak istiyoruz" dedi.

Körfezde üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinin bulunduğu tekneler tur attı. Program, yöresel halk oyunları ile renklendi. Programa katılanlar, renkli halk oyunları gösterisi ile bayramı kutladı. Ardından geçit töreni yapıldı. Program, geçit töreni ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalardan görüntü

- Protokolün halkı selamlaması

- Törendeki halk oyunlarından görüntü

- Vali Erol Ayyıldız’ın konuşması

- Vatandaşlar ve Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır ve eşi ile röp.

- Geçit töreni

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Mustafa KÖPRÜLÜ- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet'in 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Buradaki etkinlikleri izleyenlere Vali Ozan Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından bayrak dağıtıldı. Program Vali Balcı, 48'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun halkı selamlaması ile başladı. Ardından konuşan Vali Balcı, "Ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmaktadır. Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan demokratik bir Cumhuriyet rejiminin olması önemli rol oynamıştır. Aziz Milletimiz; Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır. Türk Milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır" dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı tarafından ödülleri verildi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar halk oyunları gösterisi, tören yürüyüşü ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Kutlamalardan görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) ============================ Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Çanakkale Boğazı'nda, Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi botları ve Kıyı Emniyeti römorkörleriyle yapılan gösteri, kutlamalara renk kattı. Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, saat 10.30'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde başlandı. Tören öncesi Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile birlikte valilikte tebrikleri kabul etti. Caddedeki törene Vali Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Baro Başkanı avukat Bülent Şarlan ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Tavlı, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Uça, tören alanında yürüyerek gazilerin, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 'BERABERLİK İÇİNDE YÜRÜYORUZ' Vali Orhan Tavlı yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan Kurtuluş Destanı’nın gururu Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyor, yarının umudumuz sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin ve sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nın en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yaddediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlüğümüzün nişanesi olan al bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna mücadele eden şalı ecdadımız, kahramanlık destanlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve 96 yıl önce bugün bu büyük zaferi Cumhuriyetimiz ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet, vatan topraklarını savunarak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Muhteşem bir bağımsızlık mücadelesinin sonucu kazanılan büyük bir zaferdir Cumhuriyet. Halkın iradesiyle seçilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek bu aziz millete bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir Cumhuriyet.”