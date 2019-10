DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bartın Valisi Sinan Güner ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramının her yıl daha gelişmiş bir şekilde, halkın ve bütün unsurların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile milli bayramlarda o coşkuya bir katkı sağlamak istiyor ve bütün alanlara göndererek, bu coşkuya ortak oluyor. Halkımızın da buna yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Ve gemiyi ziyaret edenler arasında gençleri gezi yapması bizim için çok önemlidir. Vatanperver gençlerin bu şekilde gemilerimizi gezmesi bizi mutlu ediyor." dedi.

İzmir'de coşkulu kutlama

İzmir’de Cumhuriyet’in 96’ncı yıl dönümü, büyük bir coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle meydanlar kırmızı beyaza büründü. Binlerce İzmirli ellerinde Türk Bayrakları ile alanları doldurdu. Törene eşi ile birlikte üzerinde askeri kıyafet ve silahı ile katılan Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır (66), kıyafetindeki mermileri Çanakkale Savaşı'nda kullandığını ve kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi. İzmir Valiliği'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tebrikleri kabul etti. Törene askeri erkan, vali yardımcıları, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklere binlerce İzmirli katıldı. Vatandaşlar törenin yapıldığı alana, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alındı. Çatılara, keskin nişancı özel harekat polisleri yerleştirildi. Karada, havada ve denizde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin, halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafı okundu. Törende konuşma yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, sözlerine "Güzel İzmirimizin güzel insanları kıymetli kardeşlerim hepinizi hürmetle selamlıyorum" diyerek, başladı. Vali Ayyıldız, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz ve onun kahraman ordusunun Atatürk’ün yanında tek yürek olmasıyla yürütülen istikbal mücadelesi binlerce şehit verilerek kazanılmıştır. Cumhuriyetimiz kurulmuş ve milletimiz ender başarılardan birini gerçekleştirmişti. Yeni Türk Devleti’nin çağdaş bir yönetim şekline sahip olmasına inanan Atatürk, 'Cumhuriyet fazilettir' diyerek yeni devletin yönetim şeklini ilan etmişti. Bir yenilik ve kalkınma projesi olan Cumhuriyet, demokratik çağdaş ve hukuk devletini gerçekleştirmiştir" dedi.

'BİRBİRİMİZE KENETLENMEYE MECBURUZ'

Sanayiden alt yapıya, siyasetten ekonomiye kadar her alanda gelişmelerin sağlandığını açıklayan Erol Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasal ve ekonomik alanda gerçekleşen gelişmelerle Türkiye’nin bölgedeki önemi daha da pekiştirilmiştir. Ülkemiz sadece bölgesel kalmayıp, küresel bir güç olmak için merhaleler kaydetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak dünya ülkeleri arasında saygın bir yere gelmiştir. Bugün bunun haklı gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlü, istikrarlı bir devlet olmasından rahatsızlık duyanların bölücü tehditlerine karşı uyanık olmalıyız. Huzur ve barış içinde yaşayan bir toplumla bunun mümkün olduğu asla unutulmamalıdır. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya, bunları yüceltmeye, birbirimize kenetlenmeye mecburuz."

Törende, Vali Erol Ayyıldız’a Türk Bayrağı verildi. Ayyıldız, bayrağı öperek alnına koydu.

FARKLI İLLERDEN İZMİR’E GELDİLER

Ömer Pehlivan isimli vatandaş törene 2 yaşındaki kızı Zeynep Hilal ile birlikte katıldı. Çok anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Pehlivan, gurur duyduklarını belirtti. Bursa’dan törenlere katılmak için İzmir’e gelen Gülnisa Okan, "Burası Türkiye. İzmir’deki törenlere katılmak için Bursa’dan geldik" dedi. Ailesi ile birlikte törene katılan Özlem Bakır, "Çok mutluyuz. Ailem ile birlikte bugün bu coşkuya ortak olmak için meydana geldik" dedi. Emre Arabacı da, "Çok mutluyuz. Bağımsızlığımız ilan edildi ve Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundayız. Onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

'ÖZLEMİ HİÇ DİNMEDİ'

Üzerinde askeri kıyafet ve silahı ile her yıl törene katılan Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır (66), böyle önemli bir günü unutturmayacaklarını belirtti. Dedesinin de Çanakkale Gazisi olduğunu ifade eden Dolaşır, 1974 yılından bu yana törenlere katıldığını söyleyerek, "Bugün Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü olduğu için, biz de bu güne layık olmaya çalışıyoruz. Bu önemli gün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bize armağan edildi. Biz bunu asla unutmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza Cumhuriyet’in önemini anlatacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz bu günü unutmayacağız. Bugünleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün bize Atamızdan miras. Bugünleri gelecek nesillere öğreteceğiz, yaşatacağız. Unutturmuyoruz" dedi.

Kıyafetindeki mermilerin Çanakkale Savaşı’nda kullandığını anlatan Dolaşır, bunların kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Dolaşır’ın eşi Dural Dolaşır da (64), eşi gibi askeri kıyafet giyerek törene katıldı. Dolaşır, "Eşimle birlikte her yıl törenlere katılıyoruz. Bu özel günlerin anlamını yaşatmak istiyoruz" dedi.

Körfezde üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinin bulunduğu tekneler tur attı. Program, yöresel halk oyunları ile renklendi. Programa katılanlar, renkli halk oyunları gösterisi ile bayramı kutladı. Ardından geçit töreni yapıldı. Program, geçit töreni ile son buldu.