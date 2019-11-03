DHA YURT BÜLTENİ-9 

Konya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 14.40 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çevrili Sokakta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölye de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler iftaiye ekiplerine haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Anma töreninde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Bugün 105 yıl önce 3 Kasım 1914'te hemen arkamızda bulunan denizde, o dönemin düşman donanması Seddülbahir'e haksızca, hukuksuzca saldırmış ve Çanakkale'nin ilk şehitlerini vermişizdir. Bu şehitlerimiz Çanakkale'de 1 yıl sürecek olan savaşın ve o büyük destanın başlangıç sürecini oluşturmuşlardır. Çanakkale'nin ilk şehitleri, ilk kahramanları olarak tarihi geçmişlerdir. Biz de bugün o büyük kahramanları, büyük ecdadımızı hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak adına burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Vali Orhan Tavlı ise "Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda ilk şehitlerimizi verdiğimiz günün 105'inci yıl dönümünde, şanlı ecdadımızın huzurunda şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız, bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, tarihini ve kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleri ile yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleri ile bir güçtür, sonra süngüsü ile bir güçtür" dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çanakkale'de şehit düşen askerler için dua edildi.

İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören, sona erdi.