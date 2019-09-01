DHA YURT BÜLTNEİ-14

İlçede dün akşam saatlerinde başlayarak gece etkisini artıran sağanak Çamlıtepe, Çiftepınar, Çankaya ve Erenler mahallelerinde heyelana neden oldu. Bölgede Kara Dere'nin yan kollarının taşması sonucu Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Etkili sağanakta Çankaya-Dağbaşı mahallerinde de bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. 5 mahallenin ulaşımında yaşanan sıkıntıları gidermek için bölgeye büyükşehir belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapanan yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini ve kapanan yolda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. 'Vira bismillah' diyerek, sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da Trabzon'da tezgahlara konuldu. Balık pazarında hareketlilik olurken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavritin kilosu, 10 liradan satışa sunuldu.

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu, Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmaların arından, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İlçede bazı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların ekiplerce sürdüğü belirtildi.

'DENİZLERİMİZ HALA SICAK'

Karadeniz'in halen sıcak olduğunu belirten balıkçı Emir Avcı, "Ayın 1'i itibarıyla deniz sezonu açıldı. Denizlerimiz hala sıcak. Bu yüzden palamut yok. İstavrit, somon ve ince balık takılıyor ağlara. Deniz suyunun soğuması ile birlikte balıklar bollaşacaktır. Bizler çok umutluyuz. İlk gün müşteri potansiyeli çok güzel. Bundan sonra da tezgahta balık çeşitlendikçe müşterilerimiz artacaktır" dedi.

'YAĞIŞLAR BALIĞI ETKİLEDİ'

Bölgede sel felaketi ile yağışların balığı olumsuz etkilediğini dile getiren balıkçı Temel Özdemir, "Av yasağı kalktı. İlk günden bir şey anlamadık. Sadece istavrit var. Seller, bölgemizdeki yağışlar çok fazla etkiledi balığı. Müşteri balık arıyor, çeşit bulamıyor. 10 lira istavrit, onu tercih ediyorlar. Öteki balık çeşitleri çok pahalı" diye konuştu.

'UCUZ VE KALİTELİ BALIK SATACAĞIZ'

Sezondan umutlu olduklarını belirten Gökmen Aydın ise "İlk gün istavrit bol. Havalar soğuduğu zaman her çeşit balığı tezgahlarımıza koymaya başlayacağız. Deniz sıcak. Balık soğuğa kaçıyor. Fiyat iyi. Vatandaş meraklanmasın, çok balık yenecek bu yıl. Balık bizim sularımıza geldi. Kaçması mümkün değil. Bu sezon ucuz ve kaliteli balık satacağız" dedi.