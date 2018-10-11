DHA YURT - BURSA NİLÜFER İLÇESİNDE TAŞIYICI İKİ ANA KOLONU EĞRİLEN BİR BİNA BOŞALTILDI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde eski bir apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Yapıyı taşıyan iki ana kolonun eğrilmesi sebebiyle, 11 daireli apartmanın sakinleri dışarı çıkartıldı. 11 daireli bina dışında, yanındaki bina ve arkasındaki öğrenci yurdu da boşaltıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Boşaltılan bina

- Bina sakinleri

- İtfaiye ekipleri

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Enver Fatih TIKIR / BURSA (DHA)

