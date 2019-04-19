DHA YURT - Bursa'da 2 defineci kuyuda mahsur; 1 ölü, 4 kişi kurtarıldı (7)

5'İNCİ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5'inci defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada yapılan defineci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, mahsur kalan diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA)

