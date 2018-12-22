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DHA YURT - ​BURSA'DA 7 KATLI BİNADA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:21 | Son Güncelleme

BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi.

BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binadaki yangın
-Yükselen alev ve dumanlar
-İtfaiye ekipleri ve müdahaleden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: BURSA,(DHA)

*Görüntü geçildi

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