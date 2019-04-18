DHA YURT - Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- AFAD ekipleri

- Jandarmanın gelişi

- Ambulanslar

- İtfaiye aracı

- Kuyunun girişi (fotoğraf)

- Genel ve detay

--------------------------------------

- Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu açıklama

HABER-KAMERA: MEHMET BULDU - BERKTUĞ ÖNCÜ / İZNİK, BURSA (DHA)

