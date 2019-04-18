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DHA YURT - Bursa'da defineciler, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (2-YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 23:19 | Son Güncelleme

DEFİNECİLER EKİPLERE SESLENDİ Kuyuda mahsur kalan definecilerin AFAD ekiplerine seslenmesi umutlandırdı.

DEFİNECİLER EKİPLERE SESLENDİ

Kuyuda mahsur kalan definecilerin AFAD ekiplerine seslenmesi umutlandırdı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi. Kuyuya giren AFAD ekipleri, 7 kişi oldukları belirtilen definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi
-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi
-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),(DHA)

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