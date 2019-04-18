DHA YURT - Bursa'da defineciler, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (2-YENİDEN)

DEFİNECİLER EKİPLERE SESLENDİ
Kuyuda mahsur kalan definecilerin AFAD ekiplerine seslenmesi umutlandırdı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi. Kuyuya giren AFAD ekipleri, 7 kişi oldukları belirtilen definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi
-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi
-Olay yerinden detaylar
Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),(DHA)
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