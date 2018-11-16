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DHA YURT - BURSA'DA DEPO OLARAK KULLANILAN 2 KATLI BİNADA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 05:51 | Son Güncelleme

BURSA'da Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı.

BURSA'da Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.
Yangın, gece saatlerine Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak'ta bulunan Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç ve 15 personelle müdahale etti. Yangında, deponun yan kısmında bulunan evdeki 5 çocuk itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-İtfaiye tarafından yan evden merdivenli araçla tahliye edilen çocuklar
-Detaylar
SÜRE: 3.27 - BOYUT: 386 MB
Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)

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