HABER

DHA YURT - Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 04:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada biri bebek biri çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri Çitli kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Erol Türkoğlu (39) yönetimindeki 16 AFH 890 plakalı otomobil, Çitli mahallesinden karayoluna çıkan Ali Özgar (61) yönetimindeki 11 EK 495 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AFH 890 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan Salih Özgar (51), Enbiye Özgar (48) Ümran Özgar (17), Sebile Özgar (50), Deniz Türkoğlu (28), Ömer Faruk Türkoğlu (5), Nisa Nur Türkoğlu (6), Muhammed Asar Türkoğlu (1) ve otomobil sürücüleri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Hastaneden detaylar
-Yaralılardan detaylar

-Süre: 03.38 Boyut: 406 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
İlk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!İlk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!
Hastane acili dolup taştı! Tam 80 kişi birden!Hastane acili dolup taştı! Tam 80 kişi birden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı

Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kınada muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Minibüs dolmuş durağına daldı: Yaralılar var

İki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılara ilk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!

İlk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!

İstanbul'da hastane acili dolup taştı! Tam 80 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 80 kişi birden!

Bursa'da düğün sonrası korkunç kaza! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Ağlar toplandı, balıkçılar denize açıldı! 'Vira Bismillah!'

Ağlar toplandı, balıkçılar denize açıldı! 'Vira Bismillah!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.