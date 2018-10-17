DHA YURT - BURSA'DA SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN VE PATLAMA SESLERİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Kayapa Sanayi Sitesi'nde geniş çaplı bir yangın çıktı. Sitede yer alan bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hızla büyürken, alevlerin arasından gelen patlama sesleri nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk anda müdahale edemedi. Ekiplerin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Alevlerden detaylar
Osman ŞİŞKO / BURSA (DHA)
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