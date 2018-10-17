HABER

DHA YURT - Bursa'da sanayi sitesinde yangın ve patlama sesleri korkuttu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:55 | Son Güncelleme

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ Bursa'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi.

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ

Bursa'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi. Yaralanan olmayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi 20 araç ile müdahale ediyor. Sık sık patlamaların meydana gelmesi nedeniyle itfaiye erleri yangına müdahalede güçlük çekiyor. Alevler tüm fabrikayı sararken, bölgedeki doğalgaz ve elektrik hatları da kesildi.

TÜM GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Halil ÖZÇOBAN / BURSA (DHA)

PARTNERKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yoluKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yolu
Marmaris'te ayağına 'taş' bağlanan deniz kaplumbağası kurtarıldıMarmaris'te ayağına 'taş' bağlanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
GÜNCELLEME - Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildiGÜNCELLEME - Adıyaman'da aranan terörist ölü ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı

Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var

Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

CHP'de istifa depremi! Manisa'nın Selendi teşkilatı toplu olarak görev bıraktı!

CHP'de istifa depremi! Manisa'nın Selendi teşkilatı toplu olarak görev bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.