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DHA YURT - BURSA'DA SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN GİRDİKLERİ BORUDA ZEHİRLENEN 6 İŞÇİDEN 2'Sİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

BURSA'da, yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18)  hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

BURSA'da, yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18) hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti. 4 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde temiz su için yatay sondaj çalışmaları sırasında özel şirkete bağlı çalışan işçi girdiği borudan çıkmayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan, yeraltından gelen ve türü bilinmeyen gaz nedeniyle toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi'nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ekiplerin kuyudaki arama çalışmaları
- Cesedin çıkarılması
- Ambulansın hastaneye gelişi
- Güvenlik önlemleri
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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