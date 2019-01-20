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DHA YURT - BURSALI 71 YAŞINDAKİ ESENDER, ZİYARETİNE GELEN BAŞKAN AKTAŞ'A GİTARIYLA ŞARKI SÖYLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 01:11 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine gitar eşliğinde şarkı söyleyen Esender'e Başkan Aktaş tablo hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dönem Barış Manço'yla birlikte müzik çalışmaları yapan ve gitarıyla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan emekli Müzik Öğretmeni Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da katıldığı ziyarette Esender, gitarıyla misafirlerine şarkılar söyledi. Neşeli geçen ziyarette Mehmet Esender misafirleri ile sohbet ederken, Başkan Aktaş, kendisine tablo hediye etti.

Ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretle ilgili fotoğraf ve video paylaşan Aktaş, "Barış Manço’yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca’mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç’la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mehmet Esender gitarıyla şarkı söylerken

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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