DHA YURT BÜTENİ-2

ADANA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki İnan B. otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti. Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İnan B. 35 HC 0201 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, aracı yol ortasında durdurdu. Burada bir süre bekleyen İnan B., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak başına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun öldüğünü duyan baba Arap B., olay yerinde göz yaşlarına hakim olamadı. İnan B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım’a, 14 yaşındaki kız kardeşi Elif hayat verecek. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nihal Yıldırım çiftinin iki kızından en büyüğü olan 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a geçtiğimiz sene ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl boyunca ilik bekleyen genç kıza sevindiren haber ise 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım'dan geldi. Elif Yıldırım'ın hastanede yapılan tetkiktlerinde ilik nakli için yüzde 98 uyumlu olduğu raporu verilirken, ilik naklinin ise Haziran ayında geçekleşeceği belirtildi. ARKADAŞLARINDAN SÜPRİZ KUTLAMA Yıldırım ailesinin ilik sevincine, Hazal Yıldırım'ın arkadaşları da ortak oldu. İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneği'nin dansçısı olan Hazal Yıldırım'ın, ekip arkadaşları Hasanpaşa Mahallesi'ndeki evlerine süpriz ziyarette bulundu. Arkadaşlarını karşısında gören Hazal Yıldırım'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, arkadaşları ile birlikte Kafkas oyunu oynadı. Kardeşinin ilik nakli için yüzde 98 uyumlu olduğu için sevinçli olduğunu belirten Hazal Yıldırım, "Ekip arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Bu ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve folklör benim hayatımın bir parçası. En kısa zamanda iyileşip tekrar aralarına katılmak istiyorum" dedi. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ise, Yıldırım'ın tedavi süreci boyunca yanında olduklarını ve dua ettiklerini söyledi.

Eğitim öğretim faaliyetine 2011 yılında başlayan Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şehirdeki birçok öğrenciye mesleki anlamda öğrenim hayatı sundu. Okulda bulunan 3 bölümden biri olan Elektrik-Elektronik bölümü okulun açılmasının ardından çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri 2012 yılından itibaren bölüm öğretmeni Ufuk Bengi liderliğinde çeşitli robot ve yazılımları üretti. Son olarak 20 kişilik ekiple birlikte çizgi takibi yapan araç üreten bölüm öğrencileri ile öğretmeni Ufuk Bengi, 10-12 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan 13’ncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışmasında birincilik hedefliyor.

‘ROBOTLARI TAMAMEN BİZ ÜRETTİK’

Gece gündüz demeden 20 öğrencisiyle birlikte yarışlara hazırlandıklarını belirten Elektronik Öğretmeni Ufuk Bengi, “Okulumuz yeni bir okul olduğu için Bursa'da tanınan bir okul değil. Okul yönetimi olarak robotik çalışmalara ağırlık verme gereği duyduk. Hem öğrencilere hobi oluşturduk hem de yarışmalarda dereceye girerek okulumuzun adını duyurmaya çalıştık. Robotlar tamamen kendi üretimimiz. Kendin üretirsen konuya tam anlamıyla daha hakim oluyorsun. Jantlarından lastiklerine kadar tüm aşamaları kendi imkanlarımızla yaptık. İdari kadromuz da bizlerden desteğini esirgemedi. Bizler de azim ve gayretle yolumuza devam ettik" dedi.

'ÖĞRENCİLERE KOD YAZMAYI ÖĞRETİYORUZ'

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Uluslarası Robot Yarışması’na ilk defa katıldıklarını belirten Bengi, “750 robotun içerisinde ilk 32'de yarıştık. Bu yıl da düzenlenen 13. uluslararası robot yarışına hazırlandık ama çok iddialı hazırlandık. Bu yarışmada ümit ediyorum ki 750 robotun arasında ilk 3'te yarışacağız.Bu aracımız çizgi izleyen robot olarak biliniyor. İnsanlar ne kadar yarışlar için yapıldığını düşünse de otonom olarak çalışan fabrikalarda çizgileri takip eden cihazlar var. Cihaz belli bir çizgiyi takip ederek ulaşması gereken noktaya ürünü götürür, oradan da ürünü alıp gitmesi gereken yere götürür. Burada biz parkura hazırlanıyoruz ama piyasada da bunun bir karşılığı var. Burada öğrenciler kod yazmayı öğreniyorlar. Kod yazmayı, algoritma kurmayı öğreniyorlar ve buna hakim oluyorlar. Farklı projelerde de bu kod yazma yeteneğini kullanabiliyorlar.Aracımızın ismi 'Way Car'. Okulumuzun ismi de Veysel Karani olduğu için isimde böyle bir uyum yakaladıkö dedi.