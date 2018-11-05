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DHA YURT - ÇAN TERMİK SANTRALİNDE PATLAMA, 1 ÖLÜ 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Çanakalle'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi.

Çanakalle'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybeti. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Santral girişinden detaylar

ÇANAKKALE (DHA)

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