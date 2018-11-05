DHA YURT - ÇAN TERMİK SANTRALİNDE PATLAMA, 1 ÖLÜ 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

Çanakalle'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybeti. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Santral girişinden detaylar
- Termik santrale giren AFAD aracı
- Hastane acil servisi
- Olay yerinden fotoğraflar
- Ölen Ferdi Mutul fotoğraf
ÇANAKKALE (DHA)
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