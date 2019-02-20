DHA YURT - ÇANAKKALE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)- YENİDEN

ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün de art arda depremlerin meydana gelmesiyle endişe yaşan Çanakkaleliler, sarsıntı ile birlikte panikle sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre yıkım meydana gelmezken, yaralanan da olmadı. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, bölgede bu büyüklükteki artçı şokların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Bir süredir beşik gibi sallandıklarını söyleyen vatandaşlar, kısa süreli de olsa şiddekli sarsıntı yaşadıklarını belirttiler.

Merkez üssü İzmir'e 144, İstanbul'a ise 267 kilometre uzaklıkta olan Ayvacık depremi Ege ve marmara genelinde de hissedildi. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, ve Edirne illerinde hissedilirken, sarsıntıyı şiddetli yaşayan bu bölgelerden de sokağa çıkanların olduğu öğrenildi.