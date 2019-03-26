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DHA YURT - ÇANAKKALE’DE KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI: 4 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 07:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden fiber tekneye binen 15 kaçak göçmen, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken, su alan tekne battı.

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden fiber tekneye binen 15 kaçak göçmen, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken, su alan tekne battı. Faciada Afganistan uyruklu biri bekek, 3'ü kadın toplam 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 11 kaçak ise sağ olarak kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında meydana geldi. Bir fiber tekneye 4'ü İran, 11'i Afganistan uyruklu toplam 15 kaçak göçmen bindi. Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere yola çıkan kaçakları taşıyan tekne, denize açıldıktan bir süre sonra su almaya başladı ve battı. Bu sırada devriye görevi için bölgeden geçen Sahil Güvenlik ekibi, olayı görüp denize düşen kaçakları kurtarmak için çalışma başlattı. Denizden Afganistan uyruklu biri bebek 3’ü kadın toplam 4 kaçağın cesedi çıkarıldı. 11 kaçak ise denizden sağ olarak kurtarılıp, Sahil Güvenlik Botuna alındı.

Kurtarılan kaçaklar ve 4 kişinin cenazesi Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Sağ kurtulan kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Cenazeler, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarılan ve hipotermi geçiren biri hamile kadın toplam 4 kaçak, tedavi için Balıkesir Edremit ilçesi Devlet Hastanesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki 7 kaçağın ise ifadeleri alınıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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